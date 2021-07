Pésimas noticias para argentinos varados: algunos regresarían en agosto y hay aéreas que hablan de septiembre

La posibilidad de retorno inmediato para muchos será imposible. Qué tiempos manejan las aéreas de Europa y las que cubren la ruta entre Argentina y EE.UU.

El drama se intensifica a la par de los días que van transcurriendo. La situación de los miles de argentinos varados en el exterior sigue complicándose en términos económicos y las alternativas de regreso se prolongan cada vez más en el tiempo.

Salvo excepciones muy puntuales, y correspondientes en su totalidad a los servicios desde Europa, las posibilidades de retorno durante julio hoy resultan mínimas.

Fuentes de las princpales aerolíneas consultadas por iProfesional informaron que, en el mejor de los casos, la vuelta para quienes esperan en Miami se llevaría a cabo recién durante la primera quincena del mes de agosto.

Hay situaciones más dramáticas: en las últimas horas pasajeros de American Airlines recibieron reprogramaciones para septiembre. También están los clientes de la misma compañía a los que se les ofrecieron vuelos para noviembre.

El interrogante que acompaña los cambios refiere a la duda respecto de qué hará el Gobierno con el cierre de fronteras parcial que activó en este comienzo de julio. En el seno de las aéreas reconocen que no hay forma de garantizar que el oficialismo no extenderá la medida actual más allá del mes que acaba de comenzar.

Por ende, las reprogramaciones para volver en agosto también estarían en suspenso. "En tanto las autoridades de la aviación civil no dialogan con las empresas, no podemos más que suponer que el cerco se abrirá en poco tiempo. Quizás ocurra lo contrario", comentó el directivo de una aerolínea internacional, en estricto off the record.

"La realidad es que, así como se impuso esta restricción sin aviso, lo mismo podría ocurrir si el Gobierno considera conveniente mantener la situación. Lo más probable es que, nosotros también, nos enteremos por los medios como pasó ahora", añadió.

Desde empresas como la estatal Aerolíneas Argentinas comentaron a iProfesional que las reprogramaciones se están reorientando mayormente al mes de agosto. "Lo que es Miami, para mediados. El resto (de los vuelos), para comienzos de ese mes", se indicó.

Por el lado de Air Europa, señalaron que "nuestros vuelos fueron limitados, no los podemos traer llenos".

"En nuestros aviones tenemos 333 lugares y para el vuelo del 4 de julio nos dejarán ingresar sólo 168 pasajeros. Para el del 9 de julio se nos permiten 246. Aquellos que no entren en esos vuelos quedan para los servicios posteriores al 12 de julio. Si hay autorización para esos servicios, ahí regresarán los argentinos con ticket de la empresa", explicó un portavoz a este medio.

La posibilidad, otra vez, queda supeditada a la voluntad del Gobierno para modificar el régimen vigente. O, en todo caso, no extenderlo a la segunda mitad de julio.

Predomina la incertidumbre entre las aerolíneas y nadie sabe si el Gobierno extenderá la restricción.

Por el lado de Air France KLM informaron a iProfesional que las reprogramaciones se ajustan a la disponibilidad de vuelos actual –el próximo servicio habilitado a París corresponde al día 8, mientras que tienen luz verde los vuelos Ámsterdam-Ezeiza de los días 3 y 6–.

Una aclaración que vino de la propia empresa: "Los vuelos para entrar a la Argentina están con muy poco lugar. De los 4 que nos permiten operar, 3 ya están llenos", precisaron las voces interpeladas. En concreto, conseguir un lugar para regresar en estas primeras semanas de julio roza lo imposible.

Complicaciones en el exterior

Mientras tanto, el contexto se hace cada vez más complicado para los varados. "No hay ninguna seguridad de que el vuelo que me dio American Airlines para agosto sea aprobado por el Gobierno", narró Jorge, desde Miami. "Vine de vacaciones por 10 días, tenía la vuelta para el 29 de junio y el vuelo se canceló. Ahora me dieron reserva para el 10 de agosto", añadió.

"Llamé a Copa y me reprogramaron para septiembre. Mi pasaje original era para este 2 de julio", comentó Brenda, otra persona que espera en Miami, en uno de los espacios en redes sociales creados por los varados para exponer la situación que atraviesan.

"Tenía que viajar el 1° de julio por American Airlines. Ahora viajaría el 11 de agosto. Tengo una hija con problemas psiquiátricos y la medicación no nos alcanza. Vinimos a vacunarnos, el pasaje lo había comprado en 2019", contó Eduardo, también desde Norteamérica.

Ante la ausencia de soluciones oficiales, los varados comenzaron a organizarse en grupos para compartir desde alojamientos hasta alimentos, además de discutir acciones legales contra el Estado por la cancelación abrupta de los servicios aéreos.

Ligado a esto, en las últimas horas una familia presentó una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires. Esto, claro, a raíz de las nuevas restricciones para volver al país y la decisión de obligar a los bonaerenses que regresen del exterior a hacer una cuarentena obligatoria en hoteles, pagos por ellos mismos.

Los varados comenzaron a organizarse en grupo para compartir desde alojamientos hasta alimentos.

Los viajeros, que deben volver el próximo domingo a la Argentina, sostienen en su presentación que se fue del país "para suplir la falta de vacunas" por parte del Estado argentino y aseguró que "el encierro y restricciones para circular de los argentinos, merced del antojo de la autoridad jurisdiccional a la que se le delegó el control de la peste, no puede ser arbitrariamente ejercido con grave afectación de las garantías constitucionales".

En los grupos de varados ya se discuten múltiples denuncias enfocadas en dos aspectos: la presunta inconstitucionalidad del cupo acotado de ingresos al país que acaba de establecer el Gobierno y, en simultáneo, la nulidad de la declaración jurada firmada por los viajeros previo a la salida de la Argentina por considerarla coercitiva e, incluso, extorsiva.