Nueva caída en los precios de los inmuebles ¿conviene comprar?

En junio se recuperaron las operaciones de compra venta en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es un buen momento para invertir en ladrillo?

El mercado inmobiliario, uno de los más golpeados de la economía, amaga con una incipiente recuperación. De acuerdo a los registros del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el mes pasado cerró con una mejora del 28,3% en la cantidad de escrituras firmadas respecto de mayo.

En paralelo, queda en evidencia que los precios siguen cayendo en dólares. El mes pasado esa baja resultó del 5,6% en relación a junio del año pasado.

El valor promedio de un inmueble en la CABA fue de u$s94.700 contra u$s100.300 de junio del año pasado, según los números que figuran en las escrituras.

Ahora bien, ¿es un hecho aislado o forma parte de una tendencia? La baja de los precios en el mercado se viene constatando a medida que pasa el tiempo. De hecho, contra junio de 2018, cuando el mercado cambiario ya había explotado, los precios de los inmuebles cayeron nada menos que 36,4%.

¿Significa que ahora los precios ya están en un piso?

Los expertos no se atreven a determinarlo. Básicamente porque la demanda de propiedades se encuentra en un nivel muy bajo, dado la inexistencia de créditos hipotecarios.

Por el contrario, cada vez hay más oferta en el mercado. Algo que se explica por la sanción de la nueva ley de alquileres, que sacó del mercado buena parte de la oferta de propietarios, que prefieren no exponerse a lo que consideran riesgos de la flamante norma.

De acuerdo a estimaciones en el mercado, una de cada cuatro propiedades que estaba en alquiler fue sacada de la oferta.

Esos inmuebles pasaron automáticamente a formar parte de la exuberante oferta de viviendas para la venta, con lo cual los analistas del sector piensan que los precios actuales podrían seguir para abajo, siempre medidos en dólares.

Respecto de los alquileres, un informe de Mercado Libre destaca que "las subas en los precios de alquiler promediaron un 54,3% en AMBA durante el primer semestre".

Los alquileres forman parte de ese problemático grupo de servicios -también hay bienes, por cierto- cuyos precios se aceleraron y subieron por encima de la inflación promedio en el último año.

Con una diferencia: para muchas familias, el alquiler no es una opción. No tiene alternativas. No es como la carne, que puede ser reemplazada en la dieta cotidiana. O la cuenta bancaria, que puede sustituirse por otra más económica en otra entidad.

La demanda de propiedades se encuentra en un nivel muy bajo

Para millones de argentinos, el alquiler no es una opción. Y cualquier persona que haya pasado por una mudanza, sabe que no es cuestión de todos los días ni fácil de resolver. Por eso, los movimientos en los alquileres son tan sensibles a nivel social.

A su vez, y en relación al valor de venta de las propiedades, el último informe sobre Indice Real del metro cuadrado de la empresa ReMax en conjunto con UCEMA y Reporte Inmobiliario, el valor promedio del metro cuadrado al que cerraron operaciones durante los primeros meses del 2021, no superó los U$S 2.000 el metro.