Compran la empresa de comunicación de la actriz Reese Whiterspoon por 900 millones de dólares

La operación es parte de un plan para formar una empresa de entretenimiento en un Hollywood donde el contenido de plataformas digitales está muy demandado

La empresa de comunicación que cofundó la actriz Reese Whithersoon, Hello Sunshine, fue comprada por u$s900 millones por una compañía respaldada por el fondo de inversiones Blackstone, informó The Wall Street Journal.

La operación es parte de un plan para formar una empresa de entretenimiento independiente en un Hollywood en el que el contenido de plataformas digitales está muy demandado.

Aunque las compañías implicadas no revelaron los detalles del acuerdo, personas conocedoras del asunto aseguraron a que se pagaron u$s900 millones por Hello Sunshine, que cuenta entre sus producciones con la exitosa serie de HBO "Big Little Lies".

El proyecto de entretenimiento respaldado por Blackstone, que aún no tiene nombre, será dirigido por los antiguos ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs, mientras que Witherspoon y la directora ejecutiva de Hello Sunshine, Sarah Harden, formarán parte del nuevo consejo de dirección.

Qué significa para la actriz esta compra

Witherspoon, que cofundó Hello Sunshine en el 2016, afirmó en una entrevista que la compra supone un importante espaldarazo a su apuesta por un mayor número de historias contadas por y para mujeres.

Junto con "Big Littles Lies", protagonizada por Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz y Meryl Streep, la compañía también es responsable de series como "Little Fires Everywhere", de Hulu, y "The Morning Show", de Apple TV.

"Voy a insistir en esa misión de contratar a más creadoras mujeres de todo tipo de contextos para que muestren sus experiencias", explicó Witherspoon.

"Es un paso importante en el mundo porque realmente significa que las historias de las mujeres importan", agregó.

En total, Blackstone gastará u$s500 millones en la compra de Hello Sunshine de sus actuales inversores, entre los que se encuentran AT&T y Emerson Collective.

La adquisición se produce cuando las grandes plataformas de streaming están tratando de ofrecer la mayor cantidad de contenido televisivo de alta calidad posible.

Como consecuencia, recientemente Amazon acordó comprar MGM Holdings por u$s8.450 millones, mientras que SpringHill Co, la empresa fundada por LeBron James, busca ser comprada por unos u$s750 millones, según el diario neoyorquino.

Quiénes son los argentinos que compraron DirecTV

Si bien desde hace tiempo los rumores en el sector se hacen sentir, finalmente días atrás el Grupo Werthein acordó con AT&T y compró DirecTV Latinoamérica y Sky Brasil.

Tras meses de negociaciones, la compañía argentina Grupo W adquirió el 100% del capital de Vrio, la compañía de servicios de entretenimiento digital que cuenta con 10,3 millones de suscriptores contabilizados al 30 de junio de 2021 en 11 países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, en el acuerdo se incluye la venta del paquete accionario que AT&T tiene en la productora deportiva Torneos y el canal Win Sports de Colombia.

Vrío Corp administra la operación de DirecTV Latinoamérica y la compra incluye los negocios a través de DirecTV, Sky Brasil y DirecTV Go.

Las operaciones de broadband de Vrio en Colombia y la participación de AT&T en SKY México no están incluidas en la transacción.

Los Werthein, de larga data en el mercado

Grupo W había entrado en 2003 a Telecom tras comprarle las acciones a France Telecom y en el año 2017 la familia Werthein completó la salida del capital del grupo.

Telecom y su filial Personal estaban controladas por esos momentos por la firma Sofora, en la que Fintech, liderada por el empresario mexicano David Martínez, tenía el 68% y el grupo Werthein mantenía el restante 32%. Esa sociedad poseía de manera indirecta el 54,74% de Telecom.

Cuando los Werthein decidieron ingresar en Telecom, la empresa estaba en uno de sus peores momentos con graves problemas económicos y un gran atraso a nivel tecnología lo que la dejaba muy atrás en la carrera de la convergencia.

Por el año 2017, Fintech y Werthein habían acordado una salida escalonada del capital de Telecom por parte del grupo argentino.

El primer paso en la salida de los Werthein fue la ida de los directores. Adrián y Darío Werthein renunciaron como directores titulares de Personal.

"Los Werthein", la empresa argentina que se quedó con DirecTV - Sky Brasil y revolucionó al mercado telco

Según explicaron en ese momento, el objetivo de esta reestructuración societaria fue la de simplificar la estructura accionaria de Telecom Argentina "en línea con los estándares internacionales y prácticas del mercado".

Al año siguiente, la familia Werthein volvió al negocio de las telecomunicaciones y llevó a cabo un proyecto, junto a Seaborn Networks, con una inversión de u$s50 millones: ambas compañías construyeron un cable submarino de fibra óptica para conectar Argentina con Brasil, con subsiguiente conectividad a los Estados Unidos.

ARBR se trató del primer desarrollo de ese tipo en los últimos 16 años con un trayecto que cubrió entre Praia Grande (Brasil) y Las Toninas (Argentina).

"ARBR representa una combinación ideal de propiedad local compartida con un operador independiente para abrir el mercado Argentino de telecomunicaciones al mundo", había dicho Darí­o Werthein.

El Grupo W es un holding privado con 100 años de trayectoria y presencia a nivel regional e internacional con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria, bienes raíces, bienes de consumo, energía y vinos.

Actualmente poseen un variado y sólido portfolio de empresas.

En las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Rí­o Negro y San Luis participan de varios negocios vinculados a la actividad agro como genética ganadera, producción de carne, commodities, cultivos especiales.

En el año 2005 anunciaron la toma del control accionario de la marca de tes y yerba mate Cachamai. La firma también participaba en el negocio de las frutas y ya contaba con una planta procesadora en Cipolletti, provincia de Río Negro

Por otro lado, los Werthein ya incursionaban en el negocio de los alimentos mediante Gregorio, Numo y Noel Werthein SA, con la cría de ganado para el mercado interno como actividad principal.

La empresa además cuenta con amplia trayectoria en el negocio de los seguros, dueños de La Caja hasta el año 2014, en donde estaban asociados con la italiana Assicurazioni Generali. Luego de tres años y tras firmar una cláusula de no competencia con su ex socio al venderle sus acciones de la compañía La Caja, Los W adquirieron Confiar Seguros.

Qué incluye todo el acuerdo con AT&T

Bajo la marca DirecTV, opera en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. En cambio, en Brasil usa la denominación Sky Brasil, en sociedad con O Globo.

La venta también incluye DIRECTV GO el OTT, es decir, el servicio de suscripción con streaming y programación en vivo y a demanda que se puede ver en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

El acuerdo incluye la adquisición de todo el paquete accionario de torneos que hasta el momento tenía AT&T, propietaria de 65% de las acciones si se suma las que posee de manera directa a indirecta (el otro 35% es de familia Nofal).

En el acuerdo de venta asimismo está incluido el canal de deportes de Colombia, Win Sport. De esta manera, a través de DirecTV Sports, Torneos y Win Sports, poseerá derechos de tv deportiva como de la Copa América, Eurocopa, La Liga, Premier League y NBA.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación.

Ambas empresas mantendrán servicios de transición por lo cual AT&T proporcionará soporte en facturación, infraestructura y soporte de software durante tres años aproximadamente después del cierre de la transacción.