Altas ejecutivas y empresarias de Latinoamérica se reúnen para discutir sobre negocios y liderazgo en las empresas

El próximo 11 de agosto, ejecutivas y empresarias de diversas industrias se encontrarán para debatir acerca del nuevo liderazgo post pandemia y otros temas

El próximo miércoles 11 de agosto de 9 a 13 horas se llevará a cabo la segunda edición de Líderes TV Fórum MUJERES América Latina, con la participación de 22 destacadas ejecutivas y empresarias de la región y una invitada especial de la escena política brasileña. Organizado por Líderes TV y Editorial Mañana Profesional, el evento se transmitirá a través de www.liderestv.com.ar y del canal de YouTube LíderesTVArg.

Frente a los grandes cambios que impuso la pandemia, el Fórum invita a analizar y debatir acerca de temas clave:

● ¿Cómo emerge el liderazgo femenino en las empresas y los negocios en América Latina?

● ¿De qué manera la tecnología permite bajar la barrera de entrada a los negocios regionales?

● La comercialización en tiempos de e-commerce y la importancia de un abordaje sustentable de cada proyecto.

● El poder de Internet y del home office para el desarrollo entrepreneur.

Entre las oradoras, estarán presentes:

Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica; María Tettamanti , Directora General de Camuzzi; Tamara Vinitzky, Socia de KPMG Argentina; Priscilla Cortezze, Directora de Comunicaciones de Volkswagen Brasil y América del Sur; Catalina Escobar Restrepo, Presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y de Women Working for the World; Alicia Dickenstein, Doctora en Ciencias Matemáticas y Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia 2021 para Latinoamérica y el Caribe; Luiza Helena Trajano, Presidenta y Fundadora de Magazine Luiza; Rubia Sammarco, Head of PR and Communication at Pirelli Latin America.

Mariana Petrina, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L'Oréal Argentina; Silvana Cataldo, Gerenta Senior de Estrategia de Marca y Entretenimiento de Telecom Argentina; Verónica Pérez Vinaccia, Directora Área de Recursos Humanos de Marriott International para Centroamérica y Sudamérica; Gabriela Müller, CEO de Grupo Brasil; Irini Wentinck, Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina; Sandra Yachelini, Vicepresidenta Comercial y Marketing Downstream de PAE; María Laura García, Gerenta de Talento y Comunicaciones en Tecpetrol; María Alegre, Directora del Departamento de Administración de Empresas y Negocios de UCEMA; Clarisa Estol, CFO & COO de ank (Fintech de Banco Itaú) y Directora de Biomakers; Alejandra Cámara, Directora de Génesis; Vera Magalhães, Conductora de Roda VIVA en la TV Cultura; Patrícia Iglecias, Directora y presidente de CETESB; Cecilia Carranza, Atleta Olímpica abanderada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020; y Agustino Fontevecchia, Director Digital de Editorial Perfil.

El cierre del Fórum estará a cargo de Bia Doria, artista plástica brasileña y actual Primera Dama de San Pablo. El encuentro, además, contará con la conducción periodística de Cecilia Luchía-Puig, Directora de Líderes TV y Mañana Profesional, y la locución de Mariano González, locutor y director de Radio Positiva.

El Líderes TV Fórum MUJERES América Latina es patrocinado por Pan American Energy (PAE), Telecom, Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, Congress Rental, L'Oréal, Grupo Omint, SMS Latinoamérica y Grupo Brasil. Y cuenta con el apoyo institucional de la Embajada de Brasil en la Argentina, la Unión Industrial Argentina (UIA), Editorial Perfil, Revista CARAS, TV Cultura, Andreani, Awada, Camarbra, Mazalán Comunicaciones, Universidad del CEMA, WomenCorporateDirectors,, GCSM, Women Working for the World y Revista Winners.

La agenda del evento