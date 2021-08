Cerró otro bar de la Ciudad y aumenta la preocupación por la situación de los comerciantes

Presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para expresar preocupación por el cierre del emblemático bar La Paz. Qué proponen

El diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para expresar su preocupación por el cierre del emblemático bar La Paz, ubicado en la esquina de Montevideo y Corrientes.

En la iniciativa presentada, el legislador recordó que el emblemático bar se encontraba ubicado en el barrio de San Nicolás y destacó que forma parte del patrimonio cultural e histórico de los porteños. Además buscará expresar su preocupación por "la inacción por parte del Poder Ejecutivo local ante el cierre de otro bar histórico de nuestra Ciudad, y se solicita que se utilicen hasta el máximo todos los recursos disponibles y se agoten todas las instancias para conservar el Bar La Paz y que vuelva a abrir sus puertas al público".

Ante esta situación, Barroetaveña planteó que "el cierre del Bar La Paz es consecuencia de la inacción del Gobierno de Larreta" y agregó que "mientras el Gobierno nacional destinó miles de millones para las pymes, cooperativas y trabajadores, el Gobierno de Larreta solo entregó una misera reducción de ABL e Ingresos Brutos para el Sector Gastronómico, y las consecuencias de esa política de abandono las vemos en el cierre de locales en la Ciudad".

Cabe recordar que el bar La Paz fue fundado en 1944, comenzó a tener brillo propio a partir de la década del 60 y se convirtió en un ícono de la bohemia y la intelectualidad gracias a habitúes como David Viñas, Ricardo Piglia, Horario Gonzales, María Moreno y Rodolfo Walsh.

En las mesas del bar se dieron grandes debates políticos y sociales de la época; se reunían literatos, cineastas, músicos, principiantes psicoanalistas, todos ellos jóvenes y noveles. También, ha sido un importante punto de encuentro post cine o teatro. Congreso improvisado de periodistas, estudiantes, escritores y cinéfilos. Y el telón de fondo para una lista infinita de canciones, libros, series.

Impacto negativo

En 2020, la pandemia tuvo un fuerte impacto negativo en la actividad económica, situación que continúa hasta ahora: durante el año pasado, el PBI del sector cayó un 49,2% y el nivel de actividad de mayo 2021 fue un 57% inferior al de igual mes de 2019, según el reporte.

El empleo asalariado formal en hoteles y restaurantes inició un fuerte descenso en marzo de 2020 y muestra un mínimo en mayo de 2021, que es el último dato disponible: en el cuarto trimestre de 2020 el empleo fue de 216.560 puestos -47.797 menos que en el mismo trimestre de 2019 (caída interanual de -18,1%). Del último dato de mayo 2021 (201.725 puestos) se aprecia que es inferior en 32.375 puestos al mismo mes de 2020 (caída interanual de 13,8%). Si se compara con mayo de 2019, la pérdida de puestos de trabajos es de 58.022 (-22,3%), detalló el IARAF.

La actividad se concentra en la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Pampa), provincias que tienen el 58,6% de la población y el 43,7% del empleo formal privado. En este caso, se destaca la ciudad de Buenos Aires, quintuplicando el promedio nacional (24 versus 5); le siguen la Patagonia (8), Cuyo (4) y Pampeana (4) y, e el extremo inferior, se encuentran el Noroeste (NOA, 3) y el Noreste (NEA, 2), de acuerdo con el informe.

Con respecto a la estructura productiva formal privada, a nivel país hoteles y restaurantes participa con el 3,7% del total del empleo formal (al cuarto trimestre de 2020). Y al considerar por regiones, esta actividad tiene una mayor participación en la Patagonia (5,2%), CABA (4,9%) y Cuyo (3,9%); con menor participación se encuentran la región Pampeana (3,3%) y NOA (3,3%) y NEA (3,2%), puntualizó el IARAF. A la vez, la entidad señaló que otra caracterización importante es la descomposición por rubros: se aprecia que comparativamente los servicios de alojamiento son más importantes en la Patagonia (41,6%), NEA (40,0%) y Cuyo (36,0%).

Por el contrario, los servicios de expendio de comidas y bebidas son más importantes en la región Pampeana (82,5%), CABA (82,3%) y NOA (68,8%).

En cuanto a la dinámica por región comparando la variación interanual en el cuarto trimestre de 2020 respecto al cuarto trimestre de 2019, el informe reveló que la cantidad de asalariados registrados en este sector tuvieron una caída superior al promedio en CABA (-19,9%) y NOA (-18,9%). Menores caídas se observaron en Cuyo (-17,4%), Patagonia (-17,7%), Pampeana (-17,8%) y el NEA (-17,9%).

Mala temporada de invierno para los hoteles porteños

La titular de la Cámara de Hoteles en la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) de la Ciudad, Gabriela Akrabian, sostuvo este sábado que durante las vacaciones de invierno el promedio de ocupación fue de ente "10 y 15%", por lo que advirtió que hay una "situación insostenible" para el rubro.

"Necesitamos que nos subsidien, que nos ayuden a llegar", remarcó la representante del sector, mientras aseguró que "el promedio de ocupación en vacaciones de invierno fue de entre 10 y 15% con casi la mitad de los establecimientos que siguen cerrados desde que empezó la pandemia", apuntó Akrabian en declaraciones radiales.

Ofrecerán descuentos y promociones para promover el turismo en la Ciudad

"Algunos pueden haber llegado al 20, pero la mayoría tuvo un promedio del 15%", estimó y subrayó: "No sirve abrir con ese nivel porque tenemos 16 meses de estar cerrados y acumular deudas".

Se complica la situación del personal

Pese a la compleja situación, aclaró: "No estamos despidiendo a la gente", al tiempo que señaló que algunos de los motivos por lo que ello no sucede es "la doble indemnización y la prohibición de despidos".

Además, manifestó: "La realidad es que uno siempre tiene la esperanza de que en algún momento se va a reactivar".

Akrabian dijo que si bien no hay despidos en el segmento, "hay hoteles que no están pagando sueldos" por no contar con el dinero para hacerlo y "otros directamente están pagando la suspensión".

"Es depende la posibilidad de cada uno. Si pediste un préstamo, si los socios hicieron aportes, si tenías un saldo y ya lo estás consumiendo", explicó e indicó que "además hay gastos de servicios que por las dudas se deben seguir manteniendo".

"La gente de la ciudad de Buenos Aires se va a todo lo que hay alrededor", explicó Akrabian

Si bien destacó que el rubro recibe "algunas ayudas" como el REPRO por parte del Estado nacional y el "aporte por una vez de $10.000 a $5.000" de la Ciudad, alertó que "la situación es insostenible".

Además, puntualizó sobre los fines de semana largos: "La gente de la ciudad de Buenos Aires se va a todo lo que hay alrededor". "Somos una ciudad. No tenemos playa, no tenemos montaña y eso nos está jugando en contra", analizó.

A pesar del complejo escenario para el sector, remarcó: "La hotelería esta dispuesta a aguantar, pero necesitamos que nos ayuden".

Akrabian resaltó que la actividad que representa "siempre aportó y tuvo a la gente en blanco", mientras insistió: "Vamos a dar todo lo posible que para seguir aguantando".

En tanto, anticipó que la semana próxima "saldrá una campaña sobre el ´súper viaje BA´ con descuentos y promociones en la Ciudad de Buenos Aires, que arrancará el primero de agosto".

"Desde nuestra parte estamos poniendo todo", enfatizó la titular de la cámara, quien evaluó que "los precios están regalados".