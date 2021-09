Garbarino y 6 meses sin salarios: empleados se acercan a Moyano mientras dialogan con Burlando y Cúneo Libarona

La cadena sigue sin desactivar la deuda que mantiene con al menos 4.000 trabajadores. Multiplicó los cierres y pretende fomentar un fideicomiso

La deuda salarial que Garbarino mantiene con su plantel de 4.000 empleados volvió a engrosarse en esta primera etapa de septiembre. La compañía inició el mes incumpliendo pagos por lo que ya acumula un semestre de sueldos sin cubrir de forma completa.

Entre los trabajadores prevalece la idea de que el Gobierno no moverá un dedo para evitar la caída definitiva de la compañía que encabeza Carlos Rosales.

De ahí que, en los últimos días, sendos representantes de los empleados intensificaron la comunicación con Pablo Moyano, referente de Camioneros, con vistas a reforzar el volumen del reclamo por la deuda existente.

Según pudo saber este medio, en el transcurso de este viernes, voceros de los trabajadores mantendrán una nueva reunión con el líder sindical.

A la par, los delegados también activaron el diálogo con los estudios de abogados que encabezan Fernando Burlando y Mariano Cúneo Libarona en búsqueda de asesoramiento y con la perspectiva de encender la mecha de la lucha legal a gran escala.

El primero no les acercó una perspectiva positiva. "La respuesta que nos dio es que la empresa no posee capitales a su nombre, por lo que resultaría imposible cobrarles. A nosotros nos quedaron dudas al respecto. Entendemos que en un principio el juicio era ganable, que se podía iniciar una acción por fraude. Pero Burlando insistió en que no es viable", comentó a iProfesional un delegado.

Del lado de Cúneo Libarona, la respuesta fue diferente. "Nos dijo que cualquier abogado estaría dispuesto a impulsar un juicio de semejante envergadura. Nos ofreció sus servicios. Tendremos que fijar una reunión para ver si se puede presentar una demanda, si es accesible", señaló la misma fuente.

Mientras esto ocurre, los empleados siguen de cerca las maniobras que se discuten en el seno del retail. La acción más fuerte que persigue la compañía es generar un fideicomiso con eventual participación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La figura en cuestión permitiría a los responsables de la empresa acceder a capital de trabajo a tasas subsidiadas que le servirá para poder reabastecerse de mercadería y relanzar sus operaciones de venta física y online.

En torno a la cadena afirma que sin capital de trabajo es prácticamente imposible la continuidad de la empresa. La compañía acumula un pasivo cercano a los 15.000 millones de pesos sólo con proveedores, bancos y compañías financieras.

El retail acumula un pasivo de $15.000 millones sólo con bancos y financieras.

Garbarino necesita saldar deudas y levantar cheques impagos de proveedores como Newsan de Rubén Cherñajovsky que dirige una de las fábricas de electrodomésticos más relevantes del país, dueño de un portfolio de marcas que incluyen a Noblex, Atma, Sanyo y Philco, o Mirgor, de la familia Caputo, que cotiza en bolsa y es socio estratégico de marcas globales como Samsung o Telefónica.

En Tierra del Fuego, el retail enfrenta otro conflicto gremial de relevancia. En esa provincia, continúa paralizada la labor en Digital Fueguina y Tecnosur, plantas que pertenecen a la cadena y se ubican en Río Grande, también por salarios impagos.

Otro mes de cierres

A la par del endeudamiento intensificado con sus trabajadores, Garbarino concluyó agosto con otra ola de cierres de alcance nacional.

La compañía desactivó sus locales en Lomas de Zamora, San Justo, Villa del Parque, San Miguel, José C. Paz, La Plata, Quilmes, San Martín, Florencio Varela, General Roca (Río Negro), San Salvador de Jujuy y San Juan.

Por otro lado, el 15 de este mes se llevará a cabo el remate del 51 por ciento de las acciones de Compumundo. Correrá por cuenta del Banco VOII.

Según trascendió, el valor nominal de cada una de las acciones –un total de 58.650.000– será de 1 peso y corresponderá a un voto por acción emitida por Compumundo.

La cadena cerró locales en Capital, el conurbano, La Plata, Jujuy, Río Negro y San Juan.

Asimismo, las condiciones de pago de cada acción serán al contado, en efectivo y al mejor postor, aunque también se admite abonar por transferencia o cheque emitido por entidad bancaria domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires.

Compumundo es parte del grupo empresario Garbarino, integrado también por las unidades de negocios -todas en estado crítico- Garbarino Viajes, las mencionadas plantas fueguinas de Tecnosur y Digital Fueguina, y la financiera Fiden.