Vista adquirió el 50% de participación de las áreas Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta

Por la transacción, Vista no hizo ningún pago por adelantado y asumió un carry de inversión en ambos bloques de 77 millones de dólares

Vista Oil & Gas anunció hoy la adquisición del 50% de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, ambos ubicados en la ventana de shale oil de Vaca Muerta.

"Es una oportunidad única para fortalecer nuestra posición como uno de los líderes en Vaca Muerta", afirmó Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista, y agregó: "No solo incorporaremos activos core a nuestra cartera existente, contribuyendo aún más a nuestro potencial de crecimiento y valor para nuestros accionistas, sino que además aportaremos al proyecto nuestro know how en eficiencia y en el desarrollo de operaciones seguras y sustentables".

La compañía ingresó como socio no operador en estas dos áreas tras haber comprado el 100% de las acciones de ConocoPhillips Argentina. La compañía era la titular del 50% de ambas concesiones, el resto le pertenece a Wintershall Dea, que es el operador.

Mapa que indica la ubicación de Bandurria Norte, Aguada Federal y los activos de Vista en Vaca Muerta

Vista es una empresa latinoamericana independiente de petróleo y gas, que opera desde el 4 de abril de 2018 y cotiza en la Bolsa de Valores de México y en NYSE.

La compañía desarrolla activos de alta calidad en Argentina. En Vaca Muerta, Bajada del Palo Oeste es su principal desarrollo de shale oil en el que actualmente hay 32 pozos en producción y un inventario de 700 pozos aproximadamente.