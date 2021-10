Philip Morris desea dejar de vender cigarrillos: cómo es su plan de negocios para el futuro

La tabacalera más grande a nivel mundial quiere ser una firma tecnológica y no una de cigarrillos como es hasta ahora. Cómo es el futuro que proyecta

"Deseo que algún día dejemos de vender cigarros", dijo Jacek Olczak, el nuevo CEO de Philip Morris International. "Esto tiene sentido no solo desde la perspectiva de los fumadores, sino también desde el sistema de salud, el público en general y los grupos de interés", agregó.

Para explicar hacia dónde va su afirmación, hace una analogía sobre cómo el mundo ha ido reemplazando las bombillas eléctricas por bombillas de bajo consumo. Un cambio similar podría pasar en su negocio: IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco evitando la combustión, podría ser la punta de lanza para convertir a la tabacalera en una empresa de tecnología.

"Hace seis años no había absolutamente nada de esto, teníamos hermosas ideas, una presentación en PowerPoint, una estrategia, pero no podíamos encontrar qué tan realista era, no había ingresos", recalca Olczak a Forbes. "Hoy tenemos seis mercados en los que la mitad de los ingresos provienen de productos sin combustión. En 2025 el 50% de los ingresos procederán de Iqos y otros productos alternativos, que están hoy en 66 mercados, pero que en 2025 deberíamos llevarlos a 100 mercados".

En América Latina, el Iqos ha encontrado una audiencia. Hay más de 30000 usuarios en México, más de 20000 en Guatemala y República Dominicana, y más de 70000 en Colombia, primer país en el que introdujeron el dispositivo.

Desde la perspectiva tecnológica, Olczak especifica que están revisando cómo se interactúa con el producto, cómo se limpia, los tiempos de carga y otros elementos para que la experiencia sea más fácil.

Para la segunda mitad de este año están planeando el lanzamiento de IQOS Iluma, que es una nueva generación con nuevas funcionalidades tecnológicas.

Otras formas de consumo sin combustión

Philip Morris, la compañía que comercializa las marcas de cigarros Marlboro y Camel, anunció en octubre del año pasado que iba a dejar los cigarros en México, un mercado en el que tiene el 65% de participación, para impulsar otras formas de consumo de tabaco sin combustión con su dispositivo IQOS.

"Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030", dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México, en un comunicado meses atrás.

Esto es solo un ejemplo de lo que pasa a nivel mundial. Es que Philip Morris International está sentando las bases para ingresar al mercado en auge de las finanzas sostenibles, ya que se enfrenta a una base en expansión de inversores que se niegan a financiar a las empresas tabacaleras.

El fabricante publicó un plan de financiación que parte de la eliminación gradual de la venta de cigarillos: se trata de un primer paso hacia la emisión de deuda vinculada a sus esfuerzos por eliminar gradualmente su negocio de tabaco, dijo la compañía en un comunicado la semana pasada. La medida se produce cuando Philip Morris se acerca a la adquisición de Vectura Group, un fabricante británico de medicamentos para el asma.

En cuanto a los cambios en México, el anuncio de Philip Morris iba acompañado de una publicidad espectacular con una imagen panorámica característica de las campañas de Marlboro. El afiche incluía la palabra "Adiós" y del hashtag #EligeElCambio.

La compañía agregó que 26 mil mexicanos ya usan el dispositivo IQOS, el cual calienta el tabaco en vez de quemarlo

"Actualmente, 80 mil personas en México están interesadas en nuevas alternativas de consumo, particularmente en IQOS. Por ello, Philip Morris continúa con su iniciativa Elige el cambio, orientada a incentivar y brindar información relacionada con este nuevo portafolio libre de humo y ceniza", afirmó en ese momento.

Autoridades mexicanas han indicado que los cigarros electrónicos, también conocidos como vaporizadores, pueden ser igualmente adictivos y nocivos para la salud como los cigarros convencionales y la importación de los cigarros electrónicos está prohibida en el país.

A principios de 2020, el gobierno de Estados Unidos prohibió parcialmente los cigarros electrónicos.

"Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas", agregó el CEO de Philip Morris México.

La FDA autorizó la comercialización del IQOS de Philip Morris

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó la comercialización del sistema de calentamiento de tabaco IQOS de Philip Morris como un Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP), ha informado en un comunicado.

Esto supone que IQOS es el segundo tipo de productos que se autoriza como MRTP en la historia y el primer producto de tabaco en recibir la orden de "modificación de exposición" que permite la comercialización de un producto que contiene un nivel reducido, presenta una exposición reducida a una sustancia o está libre de una determinada sustancia siempre que la emisión de esta orden beneficie la salud de la población.

Iqos es el primer producto de tabaco en recibir la orden de "modificación de exposición"

La FDA considera importante destacar que la autorización para estos productos exige tanto una supervisión posterior a la comercialización así como estudios para determinar si las órdenes MRTP siguen siendo apropiadas, incluyendo la evaluación sobre el potencial consumo entre los jóvenes.

"A través del proceso de solicitud de productos de tabaco de riesgo modificado, la FDA tiene como objetivo garantizar que la información dirigida a los consumidores sobre el riesgo reducido o la exposición reducida derivada del uso de un producto de tabaco esté respaldada por evidencia científica y sea comprensible", señaló Mitch Zeller, JD, director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

Y añadió que "los datos presentados por la compañía muestran que comercializar estos productos en particular con la información autorizada podría ayudar a los fumadores adultos adictos a dejar de fumar cigarrillos de combustión y reducir su exposición a productos químicos nocivos, pero solo si cambian por completo".

La FDA avisa de que monitorizará de cerca la forma en la que los consumidores usan IQOS para determinar si estos productos cumplen con este potencial y no causan un mayor uso entre los jóvenes.

Este producto podría ayudar a los fumadores adultos adictos a dejar de fumar cigarrillos de combustión

La advertencia de la FDA

El organismo advierte no obstante de que estos productos no son seguros, por lo que las personas, especialmente los jóvenes, que actualmente no usan productos de tabaco no deberían comenzar a usarlos, ni ningún otro producto de tabaco".

Según André Calantzopoulos, CEO de Philip Morris International: "La decisión de la FDA norteamericana es un hito de salud pública que demuestra que IQOS es un producto fundamentalmente diferente a los cigarrillos y una mejor opción para los adultos que de lo contrario seguirían fumando".

"Lo que ahora necesitamos urgentemente es la existencia de un diálogo social diferente y una dirección de las políticas que permita que aquellos hombres y mujeres que de otro modo continuarían fumando, cambien a alternativas libres de humo científicamente probadas", agregó.