Profundizar los controles y combatir los monopolios, las premisas de Feletti para "dialogar" con empresas

El flamante funcionario cree en controles y regulaciones más profundas para bajar los precios por entender que las empresas son culpables de la inflación

Más allá del respaldo político que recibió para ocupar su nuevo cargo, de la mano del propio jefe de Gabinete, Juan Manzur, el flamante Secretario de Comercio Interior respaldará su gestión en profundizar las regulaciones y el control del Estado sobre la producción y la rentabilidad de las empresas.

Con ambas premisas bajo el brazo, Roberto Feletti comenzará a desandar desde este martes 12 de octubre el rol de reemplazante de Paula Español en el organismo encargado de aplicar los cepos, restricciones y las medidas de control sobre el sector alimenticio al que desde varias usinas del gobierno nacional acusan como "gran" responsable de la inflación actual.

La mirada de este economista que hasta este fin de semana largo trabajaba como columnista de algunos programas de la señal oficialista C5N, estará centrada en mostrar a los grandes productores y a las principales cadenas de supermercados como "los responsables" del alto peso que la canasta de alimentos tiene hoy en los bolsillos de los argentinos.

Los acusa de ser los ideólogos de la brecha entre la canasta básica alimentaria y el salario promedio del sector privado que se ubica en torno al 10,8% y por eso asegura que bajar ese peso "es fundamental" para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos e ir a comer afuera.

No se trata de un guion distinto al que profesaba su antecesora, ahora refugiada en un cargo del Ministerio del Interior que comanda el renunciado arrepentido Wado De Pedro, luego de haber sido eyectada de Desarrollo Productivo para beneficio de su jefe, el ministro Matías Kulfas, con quien no tenía buena sintonía ni coordinación.

Antes de su mudanza, la ex Secretaria de Comercio Interior mantuvo reuniones de trabajo con grandes firmas de consumo masivo y supermercados para renovar el programa de Precios Cuidados y el de venta de cortes de carne más baratos.

Pero, más allá de las internas políticas del Frente de Todos que acercaron nuevamente a Feletti a un cargo público de importancia y se llevaron puesta a Español, la estrategia oficialista confluye en la misma mirada: culpar a holdings como Molinos Río de la Plata; Arcor; Coca-Cola; Pepsi; Mastellone; Walmart; Carrefour o Cencosud de ser "los villanos de la película".

En su agenda para los primeros días al frente de la Secretaría de Comercio Interior figuran los nombres de los principales ejecutivos de estas compañías como invitados de sendas reuniones que mantendrá para hacerles saber que, según su postura, la única víctima "es el pueblo argentino que no llega a fin de mes", tal como enfatizó hace unos días en una entrevista televisiva.

Lo hizo a propósito de la disputa existente entre los empresarios, que reclaman mayores aumentos de precios, y el elevado costo de vida de la sociedad argentina.

De hecho, la primera señal para evidenciar su posición será la de extender el programa Precios Cuidados hasta enero del año próximo, con retoques en algunos productos que componen esta canasta de 600 alimentos que no superarán el 4% en contra de una inflación acumulada en el último trimestre cercana al 10%.

Luego de este anuncio, Feletti convocará a su despacho a todos los actores de la cadena de precios para intentar alcanzar una solución al aumento inflacionario, aunque con una sola receta, la oficial, la que supone que productores y comercializadores se benefician de importantes ganancias y se victimizan a la hora de dialogar con las autoridades nacionales advirtiendo que sus ingresos caen y sus estados financieros se resienten mes a mes.

"Lo voy a convocar a dialogar, pero es fundamental hablar con la verdad en la mano y no victimizarse", sostuvo Feletti en el mismo reportaje, en el cual también atacó "la lógica del neoliberalismo" por asegurar que expresa el valor como un elemento subjetivo "pero erróneo".

"Yo quiero hablar racionalmente de costos y márgenes de ganancia y lograr que el pueblo pueda ir a una góndola y elegir los productos que le gustan y consumirlos", enfatizó el nuevo funcionario.

Para lograrlo, anticipó que mantendrá y hasta profundizará los controles de precios "y de los monopolios". Para que no queden duda, hizo referencia a Keynes cuando dijo que si a los monopolios no se los regula terminan destruyendo la economía y la sociedad. "No es normal que alguien sobre un bien de consumo esencial fije el precio que quiere, la cantidad que quiere, y el que puede comprar, compra y el que no que se arregle", criticó ante las cámaras de C5N.

También en una columna que en abril pasado escribió para el sitio kirchnerista El Destape, había hecho referencia a las posturas monopólicas del sector de la alimentación. "El mercado de alimentos monopólico en la producción y la comercialización impone precios al consumo apoyándose en dos factores: la demanda rígida de los bienes -porque no comer no es una opción- y que el Estado deberá cubrir la insuficiencia de ingresos populares para evitar el hambre y la conmoción social resultante", detalló en aquella nota.

Como respuesta a este escenario enfatizó en la necesidad de aplicar propuestas para el shock redistributivo instalando regulaciones sobre el mercado de alimentos.

Multas y fiscalización territorial

Feletti además prometió incrementar las fiscalizaciones para saber si las regulaciones que se imponen desde el Estado nacional son respetadas y se cumplen. Para lograrlo, anticipó que llevará adelante acuerdos de control con gobernadores e intendentes que le permitan la territorialidad suficiente como para asegurar el éxito de las fiscalizaciones. "Yo creo que la fiscalización de precios es territorial. Creo que hay que estar en acuerdo con intendentes y sindicatos, y organizaciones sociales que colaboren", señaló el ex Secretario de Política Económica durante el mandato de Cristina Kirchner.

La tarea que tendrá Feletti a partir de ahora no será una más, sino una de las principales apuestas del gobernante Frente de Todos para intentar dar vuelta la paliza electoral de las PASO de agosto pasado.

Roberto Feletti llega a la Secretaría de Comercio Interior de la mano del jefe de Gabinete, Juan Manzur

Es que el elevado termómetro de las góndolas y la creciente inflación son dos de las principales problemas que el Gobierno no ha sabido resolver y que, para la mayoría de los analistas políticos, fueron determinantes a la hora de la derrota electoral por el malestar que despiertan en la sociedad.

Por eso, buscará ejercer una fuerte presión a supermercados, proveedores, y otros miembros de la cadena de comercialización para intentar encauzar el proceso inflacionario a poco más de un mes para las elecciones generales del 14 de noviembre.

La receta será, como ya se dijo, profundizar los controles estrictos para bajar el costo de la canasta básica y amenazar con millonarias multas y hasta con aplicar otro tipo de sanciones al sector privado.

No importa si se manifiesta a favor del diálogo con empresarios, productores y comercializadores o de prometer cerrar un acuerdo "racional" donde se respeten los márgenes de ganancia y la posibilidad de expandir la producción y el consumo.