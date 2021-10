Empresarios inician ofensiva para rechazar el nuevo congelamiento de precios de los alimentos

El sector calificó a la medida como "más de lo mismo" y anticipó que no la acompañará porque ya demostró su fracaso para combatir la inflación

El primer acto de gestión del nuevo Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, causó un profundo impacto en la industria alimenticia que, de plano, va a salir a rechazar el congelamiento de precios de todo el sector.

De hecho, esta tarde a las 17 horas fue convocada de urgencia la cúpula de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) que preside Daniel Funes de Rioja.

Así lo anticiparon empresarios del sector alimenticio que participan del 57 Coloquio de IDEA que se está desarrollando en los salones del Centro Costa Salguero porteño.

Consultados por iProfesional, ejecutivos de este sector confirmaron el encuentro que motorizó el también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), para analizar la orden del reemplazante de la renunciada Paula Español de congelar los precios de alimentos y bebidas hasta fin de año.

El flamante secretario de Comercio ordenó congelar el precio de los alimentos

Congelamiento y Precios Cuidados

También habrá tiempo para sentar una posición común sobre Precios Cuidados teniendo en cuenta que el programa oficial puede ser discontinuado y reemplazado por este esquema de cepo a toda la industria.

De hecho, Precios Cuidados debía ser renovado a fin de septiembre pero hasta ahora no hay señales de que esto ocurra, al punto que durante el encuentro de Feletti con más de 40 empresarios del sector habría dejado trascender que no tiene intenciones por ahora de sostenerlo.

En cambio, Feletti les dijo a los hombres de negocios que, como la economía va a crecer, está aumentando el consumo y en el último trimestre del año habrá más compras, deben ampliar a 900 productos el congelamiento.

Un esquema que en la industria califican como "más de lo mismo" por haber sido aplicado durante los anteriores gobiernos kirchneristas como fórmula para combatir la inflación que logró "un rotundo fracaso".

Sin embargo, Feletti insiste en sostener el esquema y ampliarlo también a los artículos de higiene y limpieza, además de los que estaban incluidos en Precios Cuidados hasta el 7 de enero del año próximo.

Le pidió además a los empresarios que envíen sus listas de precios al 1 de octubre durante las próximas dos semanas, a pesar de que su antecesora en el cargo fue recolectando toda esta información de manera tal que se convirtió en la funcionaria de un gobierno que más datos maneja de la industria alimenticia de toda la historia de la Argentina.

La decisión tomó por sorpresa a los hombres de negocios quienes, tras el encuentro con Feletti comenzaron a dialogar vía whattsap para hacer catarsis y salir a criticar la medida que también les fue informada por Débora Giorgi, presente en la reunión como flamante subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Ambos funcionarios sostuvieron que su objetivo es el de reducir el nivel de incidencia de la canasta básica en el salario y en la inflación a través de profundizar las restricciones, los controles, los cepos y las fiscalizaciones a las empresas para estudiar el cumplimento de las medidas.

La ecuación que hace la dupla Feletti-Giorgi es que si los precios no suben aumentará el consumo, impulsado la expansión económica que habrá hacia fines de año motorizada por los $60.000 millones que el Gobierno repartirá en la sociedad y de los cuales el 80% se dirigirán a la compra de alimentos y bebidas.

"Siguen pensando que pueden frenar la inflación con un método, una impronta, una ideología que tiene más de 4.000 años y que siempre fracasó", enfatizó un empresario que estuvo presente en la reunión y que mostró todo su enojo con la decisión.

El Gobierno ordenó frenar la suba en alimentos y mantener los precios hasta enero

Contradicciones

Otro de sus colegas comparó el anuncio de Feletti con el mensaje que el propio presidente Alberto Fernández le transmitió a los principales empresarios del país este martes 12 de octubre durante un almuerzo en el cual les pidió respaldo para sus políticas económicas y les anticipó que los convocará para debatir los próximos pasos.

"El martes nos dice que la inflación es producto del déficit fiscal y del peso de Estado y al otro días no manda un funcionario a anunciar este congelamiento", argumentó, recomendando también a los funcionarios "que vayan al sicólogo porque las contradicciones en las que incurren están para el diván".

En otra compañía anticiparon que si se concreta, el congelamiento profundizará la caída del empleo en la industria en un país que desde hace ya 12 años viene destruyendo trabajo en el sector privado, pasando de 1,3 millones de puestos a un poco más del millón.

"No tienen en cuenta que cada empleo en este sector genera 2,4 puestos en los servicios y otros sectores, y la industria alimenticia y de bebidas es la que más contribuye", sostuvo el empresario.

En una de las productoras lácteas locales también cuestionaron la medida y recordaron que, mientras otros sectores como el textil e indumentaria aumentaron sus precios en más del 150%, los productos congelados tienen ya un retraso del 25% con respecto a la inflación.

"Insisten con algo que no funcióna, es como la política Kicillof llevada a un mayor extremo y a una situación de limite donde ya se probo que no baja la inflación", determinó otro empresario quien también aseguró que "el panadero o el productor de salchichas no son formadores de precios".

Cuestionamientos que con el correr de las horas se fue profundizando y generando mayor incertidumbre en la industria al enviar una clara señal negativa a empresas que tenían proyectado retomar inversiones y tomar empleados. "No hacen las reformas de fondo y te tiran este congelamiento por la cabeza, con lo cual esto termina mal", dijo otro industrial que recuerda también como el Gobierno sigue emitiendo para compensar la falta de inversiones del exterior.