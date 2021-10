Crisis total en Garbarino Viajes: crecen quejas por incumplimiento y se multiplican los reclamos

Los incumplimientos se volvieron moneda corriente y crecen los reclamos en organismos de defensa de los consumidores. Escraches y enojos en redes sociales

A tono con el desastre comercial que transita la unidad de venta de electrodomésticos, Garbarino Viajes estaría incumpliendo con cientos de clientes que utilizaron la plataforma para adquirir tickets y paquetes y la denuncias no dejan de multiplicarse.

Además de generar comunidades en distintas redes sociales para coordinar acciones legales en conjunto, los afectados ampliaron las denuncias en contra de la compañía ante el COPREC –organismo que media en defensa de los consumidores–.

Justamente, en Defensa del Consumidor se multiplican las páginas cargadas con denuncias de clientes. Lo mismo ocurre en redes sociales como Twitter, donde incluso se exponen detalles de audiencias y mediaciones inminentes, y en distintos sitios Web de reclamos.

En ese apartado Garbarino viene de recibir una multa de 4 millones de pesos por "Incumplimiento de la obligación de informar sobre las financiaciones ofrecidas, políticas de reembolso, legislación aplicable y por no tener el botón de arrepentimiento conforme la normativa".

"Saqué dos paquetes completos a Egipto. Pagué fortunas. No se emitieron las órdenes de pasajes y hoteles. No tengo operadores a quien reclamar", expuso J., uno de los damnificados en "Estafados por Garbarino Viajes", grupo creado en Facebook para coordinar acciones conjuntas de clientes perjudicados por la empresa.

"Perdí el hotel en Ushuaia. Garbarino canceló las reservas y no pagó el hotel. Se quedaron con el dinero. Llamé de casualidad y me enteré. Imagínense, llegar a Ushuaia a las 21 horas y enterarte las buenas nuevas en la recepción del hotel", comentó D., en otro post.

Numerosos clientes denuncian que la firma sigue permitiendo compras online aunque luego incumple compromisos.

Los reclamos que se divulgan en ese y otros espacios online son abundantes en detalles. "Ya no sé qué decir. Me estafaron 1.500 dólares de un viaje a Cancún. Tengo la factura que dice que lo pague en dólares. El tema que ya no quiero poner ni abogado para no perder más plata", se resignó J.C. en una de las entradas.

"Compramos un hotel en Nueva York. Llamamos al hotel y tenemos la reserva cancelada obviamente por falta de pago. Perdimos la plata y la reserva", afirmó D. "Esta semana me tocó llegar a Playa del Carmen y enterarme en el lobby del hotel que me habían cancelado la reserva, situación no agradable con una nena de 4 años y mi mujer embarazada de 7 meses", acotó P. a modo de comentario.

¿Cuáles son las acciones que vienen promoviendo los afectados por Garbarino Viajes? Además de avanzar con denuncias en el COPREC, distintos damnificados recomiendan elevar reclamos también en Defensa del Consumidor. Proponen, también, la presentación de demandas en conjunto para obtener alguna respuesta de los responsables de la compañía.

Hasta el momento, ningún representante de Garbarino tomó parte de las audiencias de conciliación promovidas por el COPREC. Para muchos afectados el paso lógico a esa ausencia de respuestas es el inicio de una batería de juicios.

Top en incumplimientos

Según pudo comprobar iProfesional, la empresa está a un paso de la cúspide de las más denunciadas en su rubro en Defensa del Consumidor entre el inicio del año y el cierre de agosto. En el mismo lapso, la firma superó los 2.000 reclamos en ese espacio.

El grupo de empresas que hacen al grupo Garbarino acumula cuestionamientos y reclamos.

Respecto de Garbarino Viajes, las quejas están a la orden del día. "Muchas personas pagaron sus paquetes y no han tenido ningún tipo de respuesta. Algunas aerolíneas respetaron los tickets que fueron adquiridos, pero al viajar las familias se encuentran con que las reservas de hoteles no existen. Que los hospedajes por lo que ya hicieron los desembolsos no están pagos", afirmaron ante iProfesional.

"Ocurrió, por ejemplo, que familias que compraron paquetes a destinos como Orlando, con pases para los parques y demás atracciones, al llegar a Estados Unidos notaron que ninguno de los tickets de ingresos resultó abonado por Garbarino Viajes. Hoy por hoy, no hay nadie que atienda los reclamos de los clientes. Numerosos afectados ya presentaron demandas ante la Justicia", agregaron.