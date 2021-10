Boca se quedó sin patrocinador y embargó a Garbarino por $37,5 millones

La casaca del "Xeneize" tiene sólo a la aerolínea qatarí en el frente, mientras que la empresa de electrodomésticos desapareció desde hace dos partidos

Parece que los problemas deportivos y extradeportivos persiguen a Boca, que desde hace dos partidos sólo quedó con un patrocinador en su camiseta, luego de la desaparición de la empresa de electrodomésticos "Garbarino", a raíz de un conflicto judicial que escaló en las últimas semanas.

El último encuentro de esa marca en el dorsal de la casaca "Xeneize" fue el clásico contra River en el estadio "Monumental", ya que el jueves 7 los abogados de Boca le enviaron un oficio judicial al Banco Macro, ordenando el embargo de las cuentas a nombre de Garbarino en la entidad.

El respaldo estaba en un fallo del Juzgado Comercial 6, Secretaría 11 por "Intimación de pago", con fecha del 31 de agosto de 2021, en el que el club de La Ribera reclamaba "el pago del capital reclamado de $ 24.999.999,58, con más la suma de $ 12.500.000, estimada en concepto de intereses y costas, debiendo proceder el Oficial de Justicia al embargo de bienes suficientes".

Garbarino es la mayor cadena de venta de productos electrónicos y electrodomésticos del país, pero se encuentra en una profunda crisis desde hace meses, luego de la compra por parte de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof, que no pudo reimpulsar la marca como intentó, inyectándola -por su conocimiento del fútbol como protesorero de San Lorenzo- como patrocinador en varios equipos importantes del fútbol argentino e incluso la AFA.

Según una nota publicada por el diario El Cronista, actualmente la empresa tiene 3700 cheques rechazados, por $ 5507,76 millones, en los registros de la Central de Deudores del Banco Central.

Lo cierto es que la Justicia notificó a Garbarino de la intimación de pago a Boca a fines de septiembre, lo que ante la falta de respuesta del deudor motivó el pedido de embargo hasta cubrir los $ 37,5 millones reclamados -entre deuda, costos e intereses-, en las cuentas que la empresa tiene en el Banco Macro.

También se dio por finalizado el contrato de patrocinio, lo que provocó la salida de la marca de la camiseta, tal como se vio en los encuentros frente a Lanús y Huracán, por la Liga Profesional, donde sólo quedó la aerolínea "Qatar" en el frente.

La aseguradora de Garbarino, en problemas

La Superintendencia de Seguros de la Nación resolvió, el 6 de octubre pasado, prohibir a Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada (CUIT Nº 30-50005918-0), celebrar nuevos contratos de seguros.

La noticia publicada en el Boletín Oficial fue un golpe al conglomerado de compañías que logró reunir Carlos Rosales, entre las que se cuentan Garbarino; Compumundo y Garbarino Viajes, porque se trata de su principal activo a pesar que hace meses que estaba arrastrando irregularidades por la cual la Superintendenta de Seguros, Mirta Adriana Guida, había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional.

La situación contable y financiera no se subsanó con el correr de los días y el Grupo asegurador Prof se acerca, peligrosamente, a su liquidación forzosa. Fuentes de la Superintendencia de Seguros y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo explicaron a NA que "….ellos tienen un plazo, aproximadamente, de 20 días hábiles para levantar la situación. Si transcurrido ese tiempo no sucede se prevé que se realice una liquidación forzosa de la compañía, porque así no puede seguir operando".

El déficit de la compañía

La Resolución afirma en sus considerandos que se llega a esta situación porque "en relación al análisis efectuado respecto de los Estados Contables del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, se determinó en una primera instancia un déficit de capital mínimo de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 543.806.153.-) y un déficit de Cálculo de Cobertura de PESOS NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 905.966.781.-)".

El estado de flujo de efectivo es la parte que le ha dado negativo al Grupo Prof además de poseer una baja cantidad de reserva monetaria lo que llevó a la oficina reguladora de seguros a dictar, en principio, la inhibición general de bienes y, luego, la prohibición de realizar nuevos contratos de seguros.

Además, la Resolución explica que "tampoco es posible determinar que en los Estados Contables del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021 se expongan saldos suficientes en los rubros Compromisos Técnicos y Deudas con Asegurados, Reservas de Siniestros Pendientes del Riesgo del Trabajo – Ley N° 24.557, por lo que la entidad no está en condiciones de emitir primas en ninguna de las ramas, atento a carecer de capacidad suficiente para retener dichos riesgos. Que el Artículo 86 de la Ley N° 20.091 prevé situaciones susceptibles de poner en peligro la solvencia de la entidad, su regular funcionamiento y/o los intereses de los asegurados y asegurables, dotando a la Autoridad de Control de los instrumentos preventivos necesarios para conjurar el riesgo indicado y que el legislador procura evitar".

El incierto futuro de la aseguradora

La medida del ente regulador pone contra las cuerdas el futuro de una aseguradora que en su origen pertenecía a los productores de frutas y verduras del Alto Valle de Río Negro.

Una compañía aseguradora tradicional con 50 años de trayectoria que en el ambiente del seguro la conocen como PROFRU. Se trata de la compañía aseguradora Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada. Cuando Rosales se hace cargo, la PROFRU estaba intervenida por la Superintendencia de Seguros por problemas que había tenido con la rama aseguradora de automotores. La empresa debió iniciar un proceso de saneamiento y conseguir capitales mínimos que fueron aportados por Carlos Rosales no sin polémica por un problema judicial posterior.

Rosales fue denunciado por estafa, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos por su socio de entonces, Alberto Castro a quien había conocido por realizar negocios con insumos sanitarios, por intermedio de Claudio de Meglio, empresario del sector farmacéutico.

Para ingresar a la aseguradora Prof, Rosales reunió bienes, propiedades y pidió el concurso de Alberto Castro que también volcó bienes inmuebles para entrar a la aseguradora frutera del Alto Valle. Para Castro la operación "no era muy rentable pero significaba entrar en un nuevo negocio, el de los seguros". El objetivo se logró pero la sociedad no duro y terminó de la peor manera con una demanda de Castro contra Rosales en el juzgado del entonces polémico juez Rodolfo Canicoba Corral, por un total de 220 millones de pesos que aún hoy está en litigio.

Pero, más allá de estas vicisitudes judiciales, Rosales creó el Grupo Prof y generó dos unidades de negocios hacia el interior de la compañía, la de seguros globales y la ART que bautizó con el nombre comercial de PLUS.

Luego de sanear la aseguradora, el grupo Prof se convirtió en el corazón de su holding empresarial que hoy vuelve a tener complicaciones financieras y, en esta ocasión, su dilatada trayectoria de más de medio siglo puede tener un final abrupto, de aquí a un mes, si Rosales no encuentra como capitalizar la compañía.