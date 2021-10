El Gobierno le torció la mano a los empresarios: deberán aportar cientos de productos adicionales a los precios congelados

La medida empezaría a regir este mismo miércoles y pondrá bajo un mismo esquema de congelamiento estricto a más de 1.600 productos

El Gobierno finalmente definió como aplicará el nuevo esquema de precios congelados que obligará a cumplir a las empresas alimenticias por lo menos hasta fines de la primera semana del año próximo.

La medida empezaría a regir este mismo miércoles y pondrá bajo un mismo esquema de congelamiento estricto a los productos que hoy conforman Precios Cuidados y Súper Cerca, a pesar de que ambos programas mantendrán cierta independencia.

En total, serán 1.650 artículos, de los cuales 650 los aporta Precios Cuidados, otros 70 el de Súper Cerca y a esos se sumarán 930 nuevos artículos entre alimentos y artículos de tocador e higiene.

El esquema fue explicado por Roberto Feletti y Débora Giorgi a un grupo de empresarios que estuvo liderado por Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, la cámara que agrupa a las compañía.

Los congelamientos de precios, eje de la tensión entre Gobierno y empresas.

La industria alimenticia, bajo la lupa del Gobierno

El Secretario de Comercio Interior y su segunda en el organismo dejaron en claro que no existe margen para negociar nada más que la lista de los nuevos productos que se van a sumar al congelamiento pero de un listado de rubros elaborado por Comercio Interior.

En todos los casos regirán los precios que cada artículo tenía al 1 de octubre pasado y no habrá chance de retoques hasta el 7 de enero del 2021.

De esta forma quedó en claro que la industria alimenticia sigue siendo el sector apuntado por el Gobierno como gran responsable de la inflación que en septiembre subió al 3,5% dejando de lado el camino a la baja que había mostrado en agosto.

Si bien el malestar en la industria es evidente, también lo es que las empresas no tienen margen de maniobra para seguir negociando fórmulas diferentes.

En la reunión fueron descartadas algunas variantes esgrimidas por los hombres de negocios quienes ahora deberán acelerar la tarea de sumar nuevos productos.

Será una tarea empresa por empresa que Feletti pidió que fimalicen cuánto antes para sumar este lanzamiento a la batería de anuncios de campaña que viene liderando el propio presidente Alberto Fernández para intentar dar vuelta los resultados de las PASO de agosto pasado.

"Hay vocación de acuerdo, pero se requiere firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%", señaló Feletti.

Con sus palabras, queda claro que cualquier canal de conversación no incluye pedidos de aumentos.

Feletti anunciará este miércoles el nuevo esquema de precios congelados.

La canasta incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano.

Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio", manifestó el secretario de Comercio Interior.

La nueva canasta tendrá sus precios congelados hasta el 7 de enero y representa la principal apuesta de Feletti para intentar poner un freno a la inflación, que cerró septiembre con una suba del 3,5 por ciento.

Malestar empresario

El encuentro duro un poco más de una hora y se inició con 20 minutos de retraso, por la demorada llegada de Feletti. Si bien la reunión mantuvo el tono respetuoso que caracteriza al nuevo secretario de Comercio, fuentes empresarias dejaron en claro su malestar.