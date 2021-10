Furor por los PH: las viviendas más buscadas y las que mejor precio de reventa tienen

Los compradores buscan más metros cuadrados y la Propiedad Horizontal se convirtió en la joya más preciada del mercado. Claves del negocio

Es un fenómeno que definitivamente se consolidó a partir de la pandemia. En un mercado inmobiliario prácticamente paralizado los denominados PH, nombre que deriva de Propiedad Horizontal, continúan siendo una de las opciones más requeridas por el público joven en Capital Federal. Un dato clave, lograron mantener mejor su valor de reventa y son buscados tanto por compradores tradicionales como por inversores.

"La pandemia cambió muchas cosas y una de ellas es que la gente comenzó a priorizar la calidad de vida, es por ello que entre quienes quieren mudarse, la gran mayoría busca un lugar que tenga patio o terraza. De esta manera, entre un departamento o un PH, los compradores se inclinan por la segunda opción. En la práctica lo que se ve en el mercado es que se empezaron a cotizar más las propiedades que tienen espacios descubiertos que antes se dudaba bastante en cuanto al valor del metro cuadrado, esa discusión ya no está más", sintetizó en diálogo con iProfesional Diego Migliorisi, titular de Migliorisi Propiedades.

En este marco, este tipo de propiedad si bien tiene demanda en todos los barrios de CABA, tracciona en gran medida la zona de Palermo, Villa Urquiza, Villa Crespo y Caballito. Concretamente, en estos cuatro barrios es donde también hay mayor oferta de propiedades con rangos de precios que van desde los u$s1.000 por metro cuadrado hasta los u$s3.000. La gran diferencia es si el inmueble está refaccionado o no.

Oportunidad para inversores

"Los inversores también se muestran muy activos en la búsqueda de este tipo de propiedad porque se pueden hacer muy buenos negocios. El valor del metro cuadrado para construir o refaccionar continúa en un valor muy bajo, pero sabemos que el año que viene tendrá un salto importante, porque por lo pronto se esperan paritarias en los principales gremios además de una suba en los precios de los materiales, entre otros ítems. Así es que los inversores están aprovechando los actuales valores para comprar un PH que además bajó de precio y que necesita reformas, para luego revenderlo a un mejor precio en un mercado que además prefiere este tipo de propiedad en relación a los departamentos", explica Migliorisi.

Otra de las claves es que mientras el mercado inmobiliario en general mostró un retroceso en los precios de las propiedades entre el 15 y el 18%, los PH bajaron menos, entre un 10 o 12%. La demanda logró darle mejor sostén a la cotización del metro cuadrado.

"En una economía en crisis los compradores también optan por este tipo de propiedad no solo por la comodidad o el espacio descubierto, también porque en líneas generales no pagan expensas. La comparativa es que por un tres ambientes en Palermo una familia está pagando entre $15.000 y $20.000 de expensas, mientras que en los PH no se paga nada o es algo prácticamente mínimo por cuestiones de manteniendo como limpieza de espacios comunes", analizó por su parte Jorge Toselli, presidente de JT inmobiliaria.

Con solo hacer una rápida búsqueda en el mercado surgen las múltiples opciones de PH que se ajustan a distintos bolsillos y pretensiones. Por ejemplo, en Palermo hay desde unidades de 6 ambientes, 315 metros cuadrados, con patio, terraza y piscina a u$s560.000, hasta 2 ambientes, 53 metros cuadrados, con patio y refaccionado a nuevo por u$s105.000.

En tanto, en Villa Crespo también hay una amplia gama de precios y opciones. Por ejemplo, una unidad de 4 ambientes de 215 metros cuadrados, con terraza y parrilla cotiza en el orden de los u$s235.000, mientras que también hay propiedades de 2 ambientes de 72 metros cuadrados y patio cubierto por u$s98.000.

Preferencias

"Estas propiedades son buscadas por gente joven porque lo cierto es que en muchos casos los PH están ubicados en primer o segundo piso por escalera. O quizás para acceder a la tarraza también hay que subir un piso por lo que los compradores son gente de quizás hasta 50 años, no mucho más. Por supuesto que aquellos que tienen entrada independiente y/o están ubicados en planta baja cotizan a un mejor valor y prácticamente son la estrella en el segmento. Otra cuestión fundamental que los compradores comenzaron a mirar con más atención es la seguridad. Se buscan propiedades más cercas de avenidas, bien iluminadas, todo eso incrementa el valor", cuenta Migliorisi.

En este escenario lo que prácticamente no se consigue en el mercado son PH para alquilar en los barrios de moda como Palermo, Colegiales, Chacarita y Villa Crespo, entre otros.

"Los que actualmente están alquilando un PH no los dejan tan fácilmente, aparecen muy pocas unidades en alquiler en el mercado. Lo cierto es que aquellos inversores que compraron para refaccionar buscan vender mientras que también se demolieron muchas unidades para utilizar los terrenos para construir edificios. En barrios como Palermo prácticamente no hay o si hay son a precios muy altos. Hoy el PH es la mejor opción para muchas familias y eso se puede ver claramente en el mercado", cierra Toselli.