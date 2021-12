Pan American Energy, principal petrolera privada del país, sale a buscar inversiones: para qué busca financiamiento

Lanzó dos series de Obligaciones Negociables (ON) para sostener su plan de inversiones en las áreas petroleras que opera en Chubut, Neuquén y Santa Cruz

En medio de la crisis que atraviesa la economía argentina y el impacto que este escenario causó en el sector hidrocarburífero local, Pan American Energy (PAE) sale en busca de financiamiento para sostener su plan de negocios y mejorar su perfil de deuda.

La principal petrolera privada del país, en la que participa la familia Bulgheroni y es controlada en partes iguales por Bridas Corp y BP, con el 50% del capital cada uno, lanzó dos series de Obligaciones Negociables (ON) con las que espera obtener hasta $5.000 millones de inversores locales y extranjeros.

Se trata de la tercera colocación de PAE en lo que va del año, si se tienen en cuenta las ON emitidas en enero por u$s50 millones y en abril por otros u$s300 millones y que se suman a los $17.000 millones que recaudó en el 2020 a través de este instrumento.

Como viene sucediendo con todas las series emitidas por PAE, el dinero se usará para financiar su plan de inversiones en las áreas petroleras que opera en Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

También para expansión, adquisición, construcción o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo y mejoras en la red de distribución de productos refinados. O para la compra de participaciones sociales o financiamiento del giro ordinario de su negocio; repago total o parcial de ciertos endeudamientos o integración de capital de trabajo en Argentina.

En la actualidad, PAE explora y produce petróleo y gas, participa del negocio de la refinación y comercializamos de combustibles y lubricantes, y tiene presencia en los segmentos de generación de energía y de las energías renovables.

Para continuar con sus proyectos, las dos nuevas series de ON se emitieron con el objetivo de recaudar entre $1.500 millones y $4.000 millones cada una pero con un máximo global de $5.000 millones.

En el caso de las ON Clase 16, se ofrecen a tasa de interés variable con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación y el monto máximo recaudado podrá ser a su vez ampliado, en conjunto con las ON Clase 15 también denominadas en pesos a ser suscriptas e integradas en (a) efectivo o especie, mediante la entrega de las ON Clase 8 a la relación de canje.

Los organizadores de la emisión son los bancos Galicia; Macro; Santander Río y el Industrial and Commercial Bank of China.

PAE sale a buscar $5.000 millones para financiar inversiones

El período de difusión pública comenzó y finalizó el pasado 1 de diciembre, mientras que el de subasta pública termina este jueves 2 de diciembre. En tanto, la emisión y liquidación de los títulos tendrá lugar el próximo 6 de diciembre.

Como se aclara en el prospecto, las ON Clase 15 se emitirán por hasta $4.000 millones, al igual que las ON Clase 16 y en ambos casos serán suscriptas e integradas en efectivo en pesos o en especie, mediante la entrega de ON Clase 8 que PAE emitió por un valor nominal de $3.913 millones, a una tasa BADLAR privada más un margen del 4% nominal anual, con vencimiento el 14 de diciembre de este año.

Las ON Clase 15 vencerán cuando se cumplan 364 días contados desde que se emitieron, mientras que las ON Clase 16, cuando se cumplan 24 meses contados desde la misma fecha.

En abril pasado PAE había emitido un bono por u$s300 millones, con una tasa fija del 9,125% y con un vencimiento programado para dentro de seis años (abril de 2027).

La operación se cerró en paralelo con una oferta de compra en efectivo (cash tender offer) para adquirir todas las ON en circulación con vencimiento en mayo pasado que la petrolera llevó a cabo con el objetivo de disipar versiones sobre una posible reestructuración o no pago del bono.

El pago se hizo con fondos propios y en el prospecto se informó que la transacción se logró, "dentro de la normativa vigente, dada la fortaleza y flexibilidad financiera de la empresa".

Emisiones comunes

En tanto, el año pasado, la petrolera había iniciado su raid de emisiones en febrero, cuando obtuvo $4.000 millones mediante la colocación de las ON Clase XI.

Luego, en mayo, colocó en los mercados dos nuevas series, denominadas en pesos y en dólares. Con las primeras ON Clase XII recaudó u$s25 millones a un tipo de cambio unitario que en ese momento se ubicaba en $67.5, lo cual le generó un flujo adicional de $1.685,5 millones. A este monto, se le deben sumar otros $3.000 millones que ese mismo mes recaudó por la colocación de las ON Clase XIII.

En septiembre cerró la colocación de otras tres series de ON en los mercados de capitales, de las cuales una también fue lanzada en pesos y las otras dos en dólares.

La familia de Alejandro Bulgheroni participa del capital accionario de Pan American Energy (PAA) a través de Bridas Corp

Fueron las Clases 1, 2 y 3 de este tipo de títulos que, como las anteriores, tuvieron una importante demanda entre los inversores, a pesar del contexto de recesión local y de problemas que sufría la actividad petrolera tanto en el país como en el resto del mundo al ser una de las industrias golpeada por la pandemia del coronavirus.

Por las dos clases lanzadas en moneda norteamericana (dólar link), recaudó en conjunto algo más de u$s77.9 millones a 36 meses de plazo.Por la Clase 1 fueron u$s20.2 millones y por la Clase 2, otros u$s57.5 millones, llegando casi a obtener el monto máximo a ser emitido de u$s80 millones.

En ambos casos se tomó el precio unitario de $71 por dólar, lo cual hace que, convertidas en moneda local, ambas ON alcanzaran los $5.530 millones.

En tanto, la Clase 3 en pesos recaudó $3.000 millones que fue el monto establecido como tope de emisión, a un plazo de 24 meses.Por estas ON, la petrolera recibió 130 órdenes por más de $5.000 millones evidenciando la avidez de los inversores por papeles de este tipo.