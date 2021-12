IRSA mantiene la venta de inmuebles como plan para reducir deuda

El mayor grupo inmobiliario de la Argentina acaba de transferir otro piso y varias cocheras por casi u$s10 millones, tal como viene haciendo desde el 2020

Como forma de obtener fondos que le permitan seguir achicando los resultados negativos que viene sufriendo en los últimos dos años, IRSA acaba de desprenderse de varios pisos de una de sus torres más emblemáticas.

Se trata del edificio conocido como "261 Della Paolera" que gerencia a través de IRSA Propiedades Comerciales y que está ubicado en la zona de Catalinas, del barrio porteño de Retiro.

La compañía que dirige Eduardo Elsztain recibió u$s9,2 millones por la cesión de un piso de altura media de la torre ubicada en el distrito porteño de Catalinas por una superficie total de 1.215 m2 y 12 unidades de cocheras, quedando pendiente la escritura traslativa de dominio prevista para enero del 2022.

Luego de esta operación, IRSA PC conserva 20 pisos del inmueble con una superficie locativa aproximada de 24.000 m2 además de unidades de cocheras y otros espacios complementarios.

Ya en noviembre pasado había obtenido otro $3.197 millones por la venta de tres pisos de altura media de la torre que ocupan una superficie total de aproximadamente 3.582 m2, operación a la cual le sumó la cesión de 36 unidades de cocheras ubicadas en el mismo edificio.

Se trata operaciones que pueden ser consideradas normales para el holding que dirige Eduardo Elsztain por lo menos desde que se inició la pandemia del Covid-19 en marzo del 2020.

De hecho entre el año pasado y este año ya se desprendió de aproximadamente 30.000 m2 de oficinas premium por un monto total de u$s180 millones.

Entre estas operaciones se encuentra la venta de los pisos de 200 Della Paolera, torree que cuenta con 30 pisos, 125 metros de altura y 35.800 m2 para renta.

IRSA mantiene la venta de inmuebles como plan para reducir deuda

Fue lanzando en diciembre del 2020, con una inversión de u$s 110 millones. Al momento de su presentación, la tecnológica Globant ya había comprado cuatro pisos.

A esto se suma la transferencia de varios pisos de la torre Boston por u$s22,9 millones, que concretó el año pasado y que en ese momento sumó a la transacción que cerró en julio del mismo período por la cesión d otros cinco pisos por u$s 34 millones en el mismo edificio.

Una semana antes se había desprendido de la torre de oficinas ubicada en Bouchard 710 por u$s87,2 millones, identificada por el cartel de Samsung.

Como parte de la misma estrategia, IRSA también se viene desprendiendo de participaciones accionarias en diferentes empresas más pequeñas, como Manibil, una de sus subsidarias dedicada a desarrollos inmobiliarios en el marco de una operación por la cual recibió casi $577 millones por el 49% del capital de esa sociedad.

El comprador fue Land Group S.A, una desconocida empresa también del rubro inmobiliario y que tiene su residencia legan en Uruguay.

El proceso de achicamiento se vincula con los malos resultados que viene obteniendo el grupo a partir de la inestabilidad financiera del país, la fuerte recesión de la economía y la aparición de la pandemia del Covid-19 que afectó la totalidad de las unidades de negocios que gerencia como los centros comerciales, los edificios de oficinas y sus hoteles.

El último ejercicio fiscal de IRSA cerró con un importante rojo debido a las restricciones a la actividad que se impusieron debido precisamente al coronavirus. En concreto, su pérdida ascendió a $37.591 millones.

IRSA es controlada por Cresud S.A., y es conocida por ser propietaria de los principales shoppings del país, pero también posee hoteles y lleva adelante una amplia variedad de proyectos inmobiliarios.

En el ejercicio, las ventas de los locatarios y los ingresos de los centros comerciales cayeron 27,8% y 40,3%, respectivamente.

En el caso de las oficinas, la reducción fue del 22%, mientras que el negocio hotelero se desplomó un 69,7% en el mismo período.

El EBITDA ajustado de los segmentos de renta alcanzó los $ 4.223 millones, un 55,1% inferior al del año anterior. En tanto, el EBITDA ajustado total, que incluye las ventas de propiedades de inversión realizadas, alcanzó los $ 13.284 millones, creciendo un 54,6% en el año.

Además, IRSA comunicó que emitió deuda en el mercado local por u$s 216 millones y que concretó un canje de la ON Clase I por u$s 181,5 millones, además de aumentar el capital por aproximadamente u$s 29 millones y distribuir un dividendso en especie en acciones de IRSA Propiedades Comerciales por $ 484 millones.

Deuda en cartera

Durante este año, el holding viene haciendo frente al vencimiento de varias series de ON, como las Clase IV por un valor nominal de u$ 46,5 millones que pagó el 21 de mayo pasado. A esto le suma las ON Clase VI por S 335 millones que también vencieron el el 21 de julio pasado. Y el 12 de noviembre próximo vencen las ON Clase VIII por u$S 10,5 millones (33% del capital).

Luego, en enero del 2021 vencen sus ON Clase VII por u$s 33,7 millones, mientras que el 31 de marzo del mimo año deberá pagar la ON Clase X por S 701,5 millones.

A esto le suma descubiertos bancarios por un equivalente a u$s4 millones y otra deuda bancaria por u$s 13,7 millones.

Del mismo modo, IRSA tiene aprobado con IRSA PC una línea de crédito por hasta la suma de u$s 180 millones a tres años, de los cuales ya utilizó u$S 72,1 millones, quedando el saldo disponible. Asimismo, IRSA PC cuenta con una posición de caja y equivalentes (incluyendo inversiones financieras) de u$s 95,5 millones.

IRSA también es dueña de la torre Bouchard, donde lleva vendidos varios pisos a grupos empresarios

Fundada en 1943, IRSA Inversiones y Representaciones es la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces y negocios inmobiliarios, operaciones que encara directamente o a través de subsidiarias y joint ventures en diversas actividades como la adquisición, desarrollo y explotación de centros comerciales; edificios de oficinas; desarrollo y venta de propiedades residenciales; explotación de hoteles de lujo; compra de reservas de tierras e inversiones selectivas fuera de la Argentina.

A la vez, es dueña del 29,91% en Banco Hipotecario y del 79,92% del capital social de IRSA PC, que opera 15 centros comerciales en el país, sumando 334.826 m2 de área bruta locativa.

Asimismo, posee 113.291 m2 en siete edificios de oficinas premium y una extensa reserva de tierras para futuros desarrollos comerciales. Adicionalmente, IRSA Propiedades Comerciales opera, a través de un negocio conjunto, La Ribera Shopping, en la ciudad de Santa Fe y posee la propiedad del edificio histórico del centro comercial Patio Olmos, en Córdoba.