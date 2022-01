Elon Musk amplía su ventaja como el hombre más rico del mundo: ¿de cuántos millones de dólares es su fortuna?

El patrimonio neto estimado de Elon Musk aumentó a más de u$s304.000 millones, y con esto se consolida en la cima de la liga de las personas más ricas del mundo.

El incremento de su riqueza total se debe a una suba del 13 por ciento en el valor de las acciones de Tesla, después de que la empresa de vehículos eléctricos reportara un récord trimestral de ventas, añadiendo u$s30.000 millones a la riqueza de Musk.

Musk superó por primera vez el umbral de los u$s300.000 millones en noviembre, según los datos recopilados por Forbes, lo que le convierte en la primera persona en alcanzar ese nivel de riqueza inmensa.

Por detrás del fundador de Tesla y SpaceX, Bernard Arnault, de LVMH, se sitúa en segundo lugar, rondando los u$s200.000 millones.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, a quien Musk desbancó como el hombre más rico del mundo en enero de 2021, ocupa el tercer lugar con un patrimonio neto de algo menos de u$s200.000 millones, un poco por detrás de Arnault.

Tesla vendió 308.600 vehículos durante el cuarto trimestre de 2021, superando con creces las previsiones de los analistas. Las ventas totales del fabricante de autos en el año aumentaron un 87 por ciento, hasta 936.172 unidades. Tanto los totales trimestrales como los de todo el año son nuevos récords de la compañía.

La empresa tiene ahora un valor de u$s1,2 billones. Musk vendió más de u$s16.000 millones en acciones para cubrir sus obligaciones fiscales, y en diciembre dijo que pagaría más de u$s11.000 millones en impuestos para 2021.

En octubre, cuando Bezos aún era la segunda persona más rica del mundo, Musk le tuiteó un emoji de medalla de plata de segundo lugar en respuesta a un post en el que el fundador de Amazon recordaba las primeras luchas de la compañía para convencer a la gente de que sería un éxito.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021