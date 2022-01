Estaciones, en rojo: exigen el fin del congelamiento y en plena alerta se discute la vuelta del "servicio de playa"

El rojo no cede en el ámbito de las estaciones de servicio. Y el inicio de año es de dificultades para los empresarios del expendio, que atraviesan una caída de la rentabilidad que no se detiene mientras los costos no dejan de dispararse.

En ese tren, enero cierra con un incremento salarial del 16 por ciento –remunerativo a partir de marzo– en continuidad con el aumento del 34 por ciento otorgado el año pasado. Todo esto, en un contexto de congelamiento de precios en el surtidor que rige desde mayo de 2021.

Entre los comercializadores prevalece la certeza de que, para compensar el impacto de sólo la suba salarial, el valor de la nafta en los puntos de venta debería elevarse por lo menos un 20 por ciento. Del lado del Gobierno por el momento no hay señales de que el bloqueo establecido vaya a concluir en el corto plazo.

Es en este contexto que los empresarios se declararon en alerta y activaron una campaña mediante comunicados y solicitadas donde exponen el drama comercial que atraviesa el segmento.

En el último año alrededor de 3.300 estaciones de servicio entraron en riesgo de quiebra –al menos 40.000 puestos de trabajo en peligro– y en el seno de las entidades de la actividad no dudan en definir como "desesperante" el momento comercial imperante.

"El congelamiento no resiste a marzo. No se puede soportar más este escenario. El Gobierno tiene que darse cuenta que es un parche, que lo único que hace es hundir a un sector y no genera ningún beneficio para ningún otro. Y que en el momento que se decida aumentar el precio, será peor, porque se tendrá que dividir lo acumulado en este tiempo, más lo que se avecina", declaró en las últimas horas Carlos Gold, secretario de Institucionales de CECHA, la confederación que nuclea a los empresarios de la comercialización.

En el interior de la Argentina, voceros ligados a la CESECA, organización que nuclea a expendedores en el norte, acercaron a este medio un comunicado donde se remarca que la situación de los puntos de venta es crítica.

"Empresas pymes de nuestro sector se encuentran atravesando un grave proceso de falta de rentabilidad y descapitalización. Este estado es consecuencia de políticas económicas que determinaron el congelamiento del precio de los combustibles líquidos a valores de mayo de 2021", indicaron desde la entidad.

Se señaló que las expendedoras afrontan "salarios y tarifas que evolucionan al ritmo del fuerte proceso inflacionario".

"Por todo ello, los expendedores de combustibles nos declaramos en estado de alerta y solicitamos a las autoridades nacionales y a las empresas petroleras para que arbitren una urgente solución al problema planteado", concluye el texto.

Reunión sin fecha

Según pudo saber iProfesional, la reunión prevista con el secretario de Energía, Darío Martínez, sigue sin fecha clara por lo que los expendedores evalúan opciones para moderar al menos de forma transitoria la intensidad de las pérdidas.

En esa dirección, en los últimos días entró en evaluación la vuelta del "servicio de playa", esto es, el cobro de un adicional a los automovilistas sobre el valor del litro de nafta, gasoil o GNC comercializado.

La rentabilidad del sector se ve afectada por un congelamiento que rige desde mayo del año pasado.

La medida en cuestión estuvo vigente durante 2007. Aunque resta definir el tenor de este extra que se aplicaría, voces ligadas al expendio indicaron que, de entrar en vigencia, el adicional rondaría el 3 por ciento.

"El servicio de playa es un tema que podemos resolver nosotros los estacioneros de forma particular y que no viola ninguna ley. Es un ingreso que viene directamente a nuestros bolsillos, no pasa por ningún lado", señalaron fuentes de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN).

Ante esta posibilidad, resta saber si el Gobierno, a través de Energía, tomará en cuenta el reclamo del expendio –con la potencial vuelta de este adicional que pegará en los automovilistas– o, en todo caso, se mantendrá férreo en la postura de no cambiar los valores en el surtidor como medida pensada para no acentuar la inflación.