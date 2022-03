Cuál fue la fórmula del mayor fabricante de golosinas para pagar deuda y crecer durante el último año

Con ganancias por $19.918 millones en el 2021 que más que duplicaron el resultado positivo de $8.213 millones del 2020, el grupo Arcor continuará focalizando su estrategia de expansión enfocada en los negocios de packaging; agro negocios y en especial, alimentos de consumo masivo (golosinas, chocolates, helados, galletas, alimentos y productos funcionales).

El objetivo de uno de los mayores productores de golosinas del mundo es el de enfrentar el dinamismo que tendrán todas las categorías en las que compite en un posible escenario de recuperación de la actividad económica.

De todos modos, el grupo recuerda que se vio impactado durante algunos meses por el congelamiento de precios implementado por el gobierno nacional, la devaluación de la moneda y una elevada inflación que produjo la pérdida del poder adquisitivo de la población.

En este contexto, la performance general del negocio sufrió un deterioro del resultado operativo del 19,6% respecto del 2020 debido, principalmente, al incremento de la estructura de costos producto del sostenido proceso inflacionario, y al aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional, en una proporción superior al aumento de los precios de ventas.

Sin embargo, el resultado final obtenido por Arcor se ha visto muy favorecido por una reducción del cargo en los resultados financieros, generada por la apreciación en términos reales de la moneda.

Es decir, la aceleración de la inflación por sobre la devaluación de la moneda ocasiona en los estados financieros el reconocimiento de una ganancia por diferencia de cambio, mientras que, durante el año anterior, se reconocía una pérdida por este concepto.

El resultado final obtenido por Arcor se ha visto muy favorecido por una reducción del cargo en los resultados financieros

Negocio de golosinas: cómo hizo Arcos para refinanciar su deuda

En el caso del negocio de golosinas y chocolates alcanzó ventas por $52.788 millones contra los $47.071 millones del 2020, crecimiento basado en un contexto de mayor circulación de los consumidores y flexibilidad en las restricciones por el Covid-19.

De esa forma, pudo recuperar parte del volumen perdido, con expectativas de continuar con la misma senda, gracias a las mejoras de las categorías de impulso y consumo on the go en todos los canales comerciales.

En cuanto al segmento agronegocios, llegó a ventas por $31.431 millones, mientras que en el año anterior totalizaron $17.756 millones, focalizando su estrategia en las ventajas competitivas que la integración vertical les otorga a los negocios de consumo masivo que posee en la Argentina.

Para el área de packaging, en el 2021 fueron de $54.537,1 millones contra $48.816 millones del 2020, incremento logrado gracias a que la industria manufacturera reflejó una recuperación en su nivel de actividad en todas sus líneas, a excepción de los papeles para corrugar, ya que se priorizó la integración dentro del negocio en lugar de comercializar a terceros, ante la situación de inconvenientes en el abastecimiento de papel en el orden mundial y el aumento de los costos.

En el negocio de alimentos, el documento de Arcor informa ventas por $24.888 millones contra los $27.077 millones del año anterior, una caída vinculada al dispar comportamiento que tuvieron las diferentes categorías en las que el grupo opera.

En alimentos, el documento de Arcor informa ventas por $24.888 millones contra los $27.077 millones del año anterior

En tanto en Brasil, las ventas del negocio de golosinas y chocolates ascendieron a $12.619 millones, en comparación con los $12.249,7 millones del año anterior.

Del mismo modo, en la región Andina, este negocio alcanzó ventas por $16.387 millones contra $13.887 millones del 2020.

A partir de este escenario, para el 2022 Arcor proyecta un crecimiento del volumen en algunos segmentos de consumo masivo, volviendo a niveles pre pandemia.

Del mismo modo, buscará priorizar la liquidez y una sana estructura de financiamiento que le permita asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, como también la adecuada gestión del capital de trabajo y la contención de los gastos fijos para poder obtener los fondos requeridos para llevar a cabo las operaciones y proyectos de inversión.

Los lineamientos del balance de Arcor: deuda, liquidez y ventas

Los lineamientos de este plan de la alimenticia cordobesa de la familia Pagani se encuentran detallados en el último balance de resultados correspondiente al 2021 presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el escrito, el holding anticipa el inicio de las actividades de la planta industrial construida en Angola que permitirá abastecer a ese país y a otros del continente africano.

En la Argentina, destaca el comienzo de la producción de bolsas multipliegos de la nueva planta en construcción en la provincia de Misiones, lo que posibilitará aumentar su oferta de bolsas al mercado.

Ambas acciones están focalizadas en la visión para los próximos años que se basa en ser una empresa de alimentos y golosinas líder en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional y generar nuevos negocios y proyectos de asociación estratégica, tales como el Joint Venture iniciado con Ingredion en agosto del 2021, año en el que Arcor celebró un nuevo aniversario bajo el lema "70 años mirando al futuro".

Según el informe, "el Grupo pudo atravesar otro año con las adversidades propias de un contexto de pandemia, llevando a cabo proyectos de asociación estratégica en negocios core; lanzamientos de nuevas categorías y productos, como pastas secas, e inversiones en plantas industriales, como la de Angola y la de Misiones".

En lo que respecta a la performance del 2021, las ventas a clientes domiciliados en la Argentina representaron el 67,4% del total mientras que los despachos al exterior representaron el 32,6%.

Las ventas del creador del Bon O Bon aumentaron 12,7%, por la recuperación de sus negocios y por el acuerdo con Ingredion.

Ventas totales del grupo Arcor: flexibilización de medidas contra el Covid-19

En comparación con el 2020, las ventas totales del grupo aumentaron 12,7% en pesos, principalmente por la recuperación de sus negocios y por la incorporación de los efectos generados por el acuerdo de Joint Venture con Ingredion.

En su informe, Arcor también destaca como dato positivo la flexibilización gradual de las medidas de contención del Covid-19 tomadas por los distintos países donde el grupo opera, y las condiciones externas favorables, "que resultaron en un aumento de la actividad económica en la mayoría de los países, luego de la abrupta caída sufrida en 2020, con medidas que permitieron que retornasen algunos hábitos de consumo de las personas, los cuales tienen impacto positivo en los negocios del grupo".

En este sentido, los negocios de consumo masivo se vieron favorecidos por un aumento de los volúmenes vendidos en aquellas categorías de productos cuyo consumo está más relacionado con el impulso o consumo on the go.

De igual forma, los hábitos de consumo relacionados con el hogar persistieron, lo que permitió que las ventas de ciertas categorías se mantuvieran en los niveles obtenidos el año anterior, como por ejemplo las presentaciones familiares de chocolates y de galletas, entre otros.

Arcor también destaca como dato positivo la flexibilización gradual de las medidas de contención del Covid-19

Negocios industriales: incremento de ingresos para el grupo Arcor

En cuanto a los negocios industriales tuvieron un incremento, principalmente en agronegocios, gracias a la concreción de la alianza estratégica con Ingredion que le permitió capturar un fuerte incremento en el volumen de ventas de jarabes, almidones, especialidades y subproductos, gracias a la incorporación de las plantas industriales ubicadas en Chacabuco y Baradero, provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las ventas de packaging, el informe de Arcor destaca el aumento logrado en la mayoría de sus segmentos, como el de cartón corrugado; impresión offset y en estuches específicos para e-commerce.

En el de bolsas industriales transitó un año de importante crecimiento, aprovechando la reactivación de los sectores vinculados a la construcción, mientras que, en el segmento de envases flexibles, el crecimiento en volumen fue debido a la captación de nuevos clientes.

Con relación a la performance del resto de los negocios de Latinoamérica, se observó un recupero generalizado de los niveles de actividad respecto del 2020.

En ese contexto, el trabajo destaca a México, donde los negocios de Arcor tuvieron un aumento de ingresos tanto en exportaciones como en mercado interno, en todas las líneas y canales, cerrando el año con el récord histórico de facturación y de producción de la planta industrial de Toluca.

De igual modo, dentro de la Región Andina se observaron importantes aumentos de volumen en lo que respecta a los negocios de golosinas y chocolates en Chile y Perú, como así también para el negocio de galletas en Chile.

A nivel comercial, Arcor asegura que continúa con lineamientos establecidos con el objetivo de acelerar la adopción digital y potenciar el canal estratégico del e-commerce y destaca las actualizaciones de la plataforma Tokin y el relanzamiento de arcorencasa.com versión 2.0.

Arcor asegura que continúa con lineamientos establecidos con el objetivo de acelerar la adopción digital

Finanzas

A los planes comerciales, Arcor le suma una política financiera basada principalmente en la generación de los fondos necesarios para el desenvolvimiento de las operaciones, tanto locales como internacionales, el plan de inversiones y los nuevos negocios.

El grupo viene manteniendo un estricto control con el objetivo primario de mantener los niveles de liquidez y el cumplimiento de las erogaciones asociadas al pago de obligaciones bancarias.

En el frente cambiario, pudo cumplir con los compromisos con el exterior, en un contexto de mayores regulaciones y con fuertes restricciones en los mercados financieros locales para el acceso a divisas.

El año pasado, el grupo alimenticio que preside Luis Pagani emitió ON en el mercado doméstico por $4.000 millones

Gracias al incremento de las ofertas de financiamiento en el mercado pudo tomar préstamos bancarios en pesos, con extensión de plazos de vencimientos.

Por otra parte, con una visión de continuar reforzando el mercado de capitales local, se emitieron dos nuevas series de Obligaciones Negociables, por $4.000 millones, mientras que en lo referido a sus operaciones en el exterior, realizó aportes de capital en las subsidiarias de Bagley do Brasil y Angola, para financiar proyectos de inversiones.

Para el 2022, los principales objetivos en materia financiera de Arcor consisten en preservar la estructura de liquidez del grupo, con un correcto manejo de los vencimientos de deuda y mantener actualizados los mecanismos de cobros y pagos.