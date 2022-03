En plena sequía de 0 kilómetros, el Gobierno activó la importación de autos eléctricos, híbridos y a hidrógeno

En pleno escenario de faltantes de unidades 0 Kilómetro, el Gobierno dio un paso a tono con su intención de promover la "electromovilidad" y habilitó la importación de autos eléctricos, híbridos y rodados que funcionan a hidrógeno.

En esta primera etapa, el oficialismo permitirá el ingreso de casi 1.000 vehículos basados en estas nuevas motorizaciones, pero la intención es intensificar los arribos con vistas a estimular la demanda de ese tipo de alternativas.

La apertura en cuestión quedó establecida en la Disposición 159/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial. Los vehículos ingresarán al país bajo un régimen de reducción arancelaria y "por un plazo de 18 meses, correspondiente al tercer trimestre de este último". Esto es, entre los días 15 de marzo y 14 de junio de 2022.

Qué marcas, modelos y cantidad de unidades de autos se importarán

Entre las marcas que recibirán estas unidades, valen mencionar las cuatro plazas solicitadas por Nordenwagen SA. La compañía tiene previsto importar el modelo Porsche Taycan 45. Por su parte, Peugeot Citroën Argentina ingresará 115 unidades, total a dividir entre unidades DS 7 Crossback y Peugeot 3008.

Volkswagen Argentina, en tanto, podría ingresar a la Argentina 30 vehículos de la marca Audi con nuevas motorizaciones. Los modelos: Audi A4, A4 Avant, A4 Allroad, A5, A5 Coupe, A5 Sportback, A5 Cabrio, A6, A6 Allroad, A7, A7 Sportback, Q7, Q8, RSQ8, A8, A8L, E-Tron y RS E-Tron GT.

El Gobierno apunta a promover la "electromovilidad" mientras aguarda por la ley que respaldará la migración.

En cambio, Mercedes Benz accedió a un cupo de 54 unidades que distribuirá en los modelos Clase C (206) y 167. En cuanto a Ford y Toyota, la primera ingresará 442 vehículos Kuga FHEV y F-150, mientras que la asiática traerá al país unas 269 unidades de sus modelos Luxus UX250H, IS30H, ES300H, RX450H y NX350H, RAV4, C-HR, Camry y Prius.

En la comunicación oficial, según constató iProfesional, se informa que aquellas compañías que estén interesadas en importar tendrán al 16 de mayo como fecha límite para presentar la solicitud de cupo para el cuarto trimestre. Se trata del período comprendido entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2022.

Importación con arancel reducido

En los considerandos de la disposición publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que "el Decreto N° 331/17 estableció un régimen de importación de vehículos con nuevas motorizaciones, esto es vehículos híbridos, eléctricos o a celdas de combustible (hidrógeno), con arancel de importación reducido".

Se aclara, además, que, para el tercer trimestre del último período extendido, "se presentaron solicitudes de cupo de importación promovidas por las firmas Nordenwagen S.A., Peugeit Citroen Argentina S.A., Volkswagen Argentina S.A., Mercedes-Benz Argentina S.A.U., Ford Argentina S.C.A., Toyota Argentina S.A., Nissan Argentina S.A. y Renault Argentina S.A.".

La demora en la entrega de unidades ya supera los 6 meses según el modelo.

"En atención a las solicitudes de cupo formuladas y dado que no se alcanza el cupo total establecido para este tercer trimestre del Decreto N° 617/21, de 1.208 unidades para las terminales radicadas en el país y de 76 unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país, corresponde asignar el cupo de 935 unidades a las empresas radicadas en el país y 4 unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país", se señala en la disposición.

De esta manera, aún queda un remanente de 345 unidades a importar que no fue solicitado por ninguna compañía.

Esta apertura ocurre en momentos en que el desabastecimiento de unidades 0 Kilómetro es por demás de evidente en las agencias y concesionarias. Según el modelo, las entregas acumulan demoras que pueden superar el semestre. Las restricciones oficiales de acceso a las divisas y los problemas globales de microchips y logística activados durante la pandemia siguen complicando a los comercializadores en todo el país.