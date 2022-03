Los CEOs del petróleo y gas, entusiasmados con la potencialidad de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner

En "Encuentro con los CEOs", una serie de conferencias que se realizaron en el marco de la Oil & Gas en La Rural, los principales dueños y líderes de empresas multinacionales y nacionales protagonistas del mercado de petróleo y gas expusieron en el marco de la AOG Expo 2022 en un contexto de una nueva coyuntura geopolítica mundial. Además opinaron con entusiasmo sobre Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner.

Entre los principales expositores se destacaron el Presidente de YPF, Pablo González; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el Presidente de Tenaris, Javier Martínez Álvarez; y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous.

Pablo Gónzalez: "el gasoducto Nestor Kirchner podría estar operativo en 2023"

El presidente de YPF, Pablo González, destacó el aumento previsto de la inversión, la reducción de la deuda de compañía y la suba de la producción de hidrocarburos.

Esto último, estimó, se dará si se incrementa la actividad en Vaca Muerta y se realizan nuevos hallazgos de reservas off shore como los de la cuenca norte cercana a Mar del Plata que podría duplicarse en los próximos años.

De acuerdo a los expresado por González para el año 2022, YPF tiene planificado invertir unos u$s 3.700 millones, lo que representa un incremento de más del 40% en comparación con 2021.

El plan de inversiones estará focalizado nuevamente en el upstream, con un monto previsto de u$s 2.800 millones, de los cuales u$s1.600 millones serán destinados específicamente al desarrollo de la actividad no convencional, y unos u$s1.200 millones al convencional.

Según los últimos datos, en febrero pasado YPF alcanzó los 571.000 barriles diarios, un récord histórico. Además, la empresa se achicó su deuda en dólares en u$s1.300 millones con la renegociación.

González aseguró que se lograron estas cifras y se proyectan más inversiones por aplicar las "herramientas" que ha dado el Estado, como postergar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y destinar esos fondos a la producción, que fue el compromiso asumido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente, Alberto Fernández, y por acceder a créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Eso logró mejorar los números de YPF el año pasado, haber bajado la deuda y mejorado la producción, "y permitirnos este año un aumento del 40% en el presupuesto, que va a ser el más alto de los últimos cinco años. Desde 2016 que YPF no tenía un presupuesto medido dólares como el de este año. Son números que nos alientan a seguir trabajando".

El líder de YPF expresó que "en 2017 ya nos habíamos dado cuenta que había que hacer un gasoducto, no sé cómo el mejor equipo económico de los últimos 50 años no lo pensó. Si así hubiese sido, hoy no tendríamos este problema", enfatizó y agregó que "nunca es tarde".

El gasoducto podría estar operativo el primer semestre del 2023. El titular de YPF remarcó que "se destinarán unos u$s500 millones de lo recaudado por el Aporte Extraordinario y aclaró que si bien la Ley N° 27.605 establecía que era para proyectos de gas de YPF se va compartir el uso con otras compañías, que operen en Vaca Muerta.

"Va a mejorar mucho el transporte, y lo mismo va a pasar con el petróleo y Oldelval, que es una inversión que vamos a hacer ya de u$s50 millones, porque hoy también se produce más crudo del que se puede transportar", anunció.

Marcos Bulgheroni: "las empresas estamos restringidas financieramente para invertir"

Por su parte, Marcos Bulgheroni, el CEO de Pan American Energy explicó que, para evaluar el escenario actual, efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que ampliar la mirada y analizar en qué contexto esto tiene lugar.

"El contexto ya era complicado desde antes. Ahora Europa tiene que reemplazar el gas natural de Rusia porque las políticas de seguridad nacional toman importancia sobre el mercado", aseguró.

"Pero ahí el problema es el GNL porque no existen cantidades adicionales de oferta para cubrir esa demanda", advirtió el directivo.

Asimismo, agregó: "Venimos de un marco complicado en el que las empresas estamos restringidas financieramente para hacer inversiones e incrementar la producción. Por eso, si bien es una oportunidad para el país, no se sabe quién va a suplir esa demanda que se presenta tras el conflicto".

Bulgheroni señaló que los precios altos "son una mala noticia para la balanza comercial del país" y si bien la incertidumbre no permite anticipar cómo seguirá la tendencia, dijo que no se imagina un 2022 con precios en baja.

Bulgheroni: "los precios altos son una mala noticia para la balanza comercial del país

"El problema son las importaciones y estos precios ahora obligan a rever la estrategia original. Lo positivo es que estas situaciones te llevan a reorganizar las prioridades y encontrar un equilibrio, por eso, tenemos que repuntar Vaca Muerta: las reservas que tenemos alcanzan para cubrir seis veces el consumo de Argentina los próximos 30 años", aseveró.

Javier Martínez Álvarez: "Vaca Muerta podría darnos las divisas que nos brinda el campo"

Por otro lado, Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur, expuso su mirada sobre las oportunidades y límites que el actual contexto internacional le brinda a la industria energética argentina.

"Tenaris es un emblema del talento y la producción local. Nacimos en la Argentina, en la anterior ola petrolera del país. A lo largo de los años nos expandimos por el mundo y hoy tenemos plantas en todos los mercados petroleros del planeta. No obstante, estamos fuertemente arraigados al país, generando empleo para más de 6.000 personas y captando divisas que contribuyen con la economía nacional", destacó Martínez Álvarez.

El empresario explicó que: "las oportunidades de crecimiento que los hidrocarburos no convencionales pueden abrirle a la Argentina están más vigentes que nunca, yo soy un fanático de Vaca Muerta, que podría darnos las divisas que nos brinda el campo, pero con mayor potencial generador de empleo. Y creo que el escenario internacional que hoy vemos es muy favorable para su desarrollo".

Al respecto, el ejecutivo destacó que: "a principio de año tuvimos novedades vinculadas con el realineamiento de las cadenas logísticas de Occidente, en función de las relaciones entre Estados Unidos y China. A eso se sumó la dolorosísima situación bélica entre Rusia y Ucrania, que a nosotros como empresa nos pega muy de cerca, ya que tenemos una planta en Italia, un país que se abastece mucho de gas, y otra en Rumania, que ha acogido muchos refugiados".

Para lo que viene, anticipó, son imaginables algunos cambios en el mercado mundial, con una Europa reflexionando sobre su situación política y su abastecimiento energético.

"Hay que empezar a hablar más de seguridad energética. Nuestro subcontinente, Latinoamérica, no tiene hipótesis bélicas. Esto no era tan valorado hasta hace poco. Hoy el mundo puede apoyarse en una región como la nuestra. Sólo hay que tener la capacidad de construir reglas claras, márgenes de previsibilidad y una mirada a largo plazo".

En el último mes y medio, resaltó, se reactivaron los proyectos de Midstream en el país.

"El nuevo gasoducto en carpeta coronará este repunte. Hay que superar las asignaturas pendientes en materia de infraestructura para promover la oportunidad que significa el desarrollo de la cadena de gas y potenciar a la industria. Somos un país con un acervo petrolero fuerte y federal, podemos generar empleo y kow how de calidad para exportarle al mundo", afirmó.

Ricardo Makous: "nuestras decisiones de inversión las tomamos en 2017"

El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous expresó que "Fortín de Piedra es claramente el proyecto insignia de la compañía y nuestra decisión de invertir en el emprendimiento fue tomada en abril de 2017 y en pocos meses pusimos a perforar seis equipos e invertimos en gasoductos, acueductos y plantas de tratamiento".

Tecpetrol produce casi el 15% de la oferta gasífera total del país

Con dos años de operatividad, "hoy estamos produciendo casi el 15% de la oferta gasífera total del país. Demostramos que cuando hay voluntad y decisión, todo es posible".

Markous explicó que Fortín de Piedra es el equivalente en gas no convencional a lo que Loma Campana de YPF representa en el shale oil.

"Le dimos trabajo a casi 1.000 empresas distribuidas en distintas provincias, por lo que ayudamos a federalizar el país. Invertimos u$s 2.300 millones y llevamos más de 100 pozos perforados, alcanzando una producción de cerca de 20 millones de metros cúbicos (m3) diarios", manifestó.