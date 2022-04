Gas: estas son las dos cuestiones clave que deberá afrontar el Gobierno en el corto plazo

La apertura de ofertas en las dos licitaciones relevantes del negocio gasífero concretadas en las últimas horas de marzo ha dejado sobre el tapete dos cuestiones clave que deberá afrontar el Gobierno en el corto plazo.

Por un lado, la confirmación de que va a necesitar una billetera de dólares entre cuatro y cinco veces más abultada que la del año pasado para poder hacer frente a las importaciones de gas por barco.

Y por otro, la ausencia de competencia entre los proveedores de los caños y materiales para la demorada y emblemática obra del nuevo gasoducto "Presidente Néstor Kirchner" (PNK) destinado a ampliar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta a los centros de mayor consumo.

¿Cómo quedó parado el Gobierno tras las dos licitaciones gasíferas clave de las últimas horas?

En la licitación de las compras de GNL, la empresa estatal IEASA piloteada por el camporista santacruceño Agustín Gerez se vio obligada a adjudicar los cargamentos previstos para la terminal regasificadora de Escobar a un precio de hasta u$s 45 por millón de BTU (MBTU), más del doble de lo que habían calculado los técnicos de Energía en enero y un 28% más caro que la cotización promedio estimada en los días previos a la recepción de las ofertas.

De las cinco cargas en juego, tres fueron adjudicadas a la francesa Total y las dos restantes a la trader suiza Vitol.

En el caso de los cargamentos para la planta regasificadora flotante de Bahía Blanca, los precios pagados por los tres barcos metaneros contratados a Gunvor, Naturgy y Trafigua oscilaron entre los u$s 35 y u$s 39 por MBTU.

Las 8 cargas contratadas tienen fechas de entregas para fines de mayo y principios de junio. En tanto, hacia mediados de abril los técnicos de IEASA tienen previsto salir a licitar la mayor parte de los barcos que deberán arribar entre junio y agosto para poder atender la mayor demanda hogareña del período invernal.

Cómo se hará para cubrir la demanda de gas

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el país tendrá que cubrir el 18% de la demanda de gas calculada para los meses de bajas temperaturas con la provisión de GNL. Para eso deberá adquirir un paquete total de 70 cargamentos, 14 más que los contratados el año pasado.

En 2021 se destinaron unos u$s 1.100 millones para el pago de las importaciones de GNL.

Para este año y con los precios actuales del mercado global, los desembolsos proyectados por las cargas de GNL saltan a una escala que oscila entre los u$s 4.500 y u$s 5.500 millones, una variación significativa que promete agravar los problemas fiscales y sumar más presión sobre las menguadas reservas del Banco Central.

Licitaciones para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: ¿cómo avanzan?

En lo que respecta a la licitación convocada para adquirir las tuberías de la primera etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (PNK), el dato saliente para el Gobierno fue la falta de competencia. Hubo una sola oferta presentada por Tenaris del grupo Techint por un valor en pesos equivalente a algo más de US$ 600 millones al tipo de cambio oficial.

En este caso, lo que está en juego en la provisión de casi 670 kilómetros de caños para el tramo del nuevo gasoducto que va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) y que permitirá incrementar en 24 millones de metros cúbicos diarios el despacho de gas desde la cuenca neuquina hacia las zonas de mayor demanda.

Pese a que habían mostrado interés en participar en la licitación, los tres grupos chinos que consultaron los pliegos—Gezhouba, Sinopec y CNPC—decidieron quedar al margen al no poder garantizar la entrega de los caños en los acotadas plazos que fijaron los funcionarios de IEASA.

Por el apuro que tiene el Gobierno para tener finalizada la obra antes del invierno de 2023, las tuberías deberán entregarse entre agosto y noviembre en distintos sitios de la traza por donde pasará el gasoducto.

Fideicomiso

Para afrontar la inversión inicial del gasoducto y un bloque de obras complementarias en el AMBA, el Gobierno estructuró un fideicomiso que se nutrirá con partidas presupuestarias y una parte del impuesto a la riqueza del año pasado.

De acuerdo con lo que marca el pliego licitatorio, la empresa que se quede con el suministro de los caños recibirá un adelanto de pago correspondiente al 30% del total del contrato.

De esa manera, una vez que se oficialice la adjudicación de las tuberías a la única oferente, Tenaris tendría que cobrar un anticipo del orden de los u$s 200 millones. Con los recursos que tiene asignados hasta ahora, el fideicomiso creado para financiar el gasoducto no está en condiciones de poder afrontar ese pago.

Según reconoció el secretario de Energía, Darío Martínez en la explosiva carta enviada hace unos días al ministro de Economía, Martin Guzmán, el fideicomiso dispone actualmente de solo u$s 100 millones del total de casi u$s 600 millones que ya tendría que haber recibido del impuesto a la riqueza, pero que aún no han sido girados por el Palacio de Hacienda.