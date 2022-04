Acción Moda: cómo está funcionando el "precios cuidados" de la ropa a un mes de su lanzamiento

Este domingo 10 de abril se cumple un mes desde el lanzamiento oficial de "Acción Moda", la iniciativa en la que más de 70 marcas nacionales ofrecen indumentaria de otoño e invierno a precios más accesibles para incentivar el consumo.

Impulsada por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, "Acción Moda" tiene como premisa ofrecer una selección de al menos quince prendas cuyo precio no supere el 30% respecto del invierno pasado.

Dónde se puede comprar la ropa a precios accesibles

¿Y dónde pueden conseguirse estos productos? La iniciativa estableció 2000 puntos de venta a lo largo y ancho del país, por lo cual la oferta depende de cada marca. Desde Levi’s detallaron a Iprofesional que sus ítems de "Acción Moda" pueden conseguirse en los centros comerciales Abasto, Alto Avellaneda, DOT, Tortugas Open Mall, Plaza Oeste y Patio Olmos.

"Elegimos los shoppings donde está por ahí el segmento económico un poco más afectado. Arrancamos con 17 productos que incluyen jeans, remeras, camisas, de hombre y de mujer, y los precios están entre un 20% y un 30% menos de lo que son actualmente nuestros precios", explicó Matías Galmarini, Brand Director de Levi’s en Argentina.

Acción Moda es una iniciativa que apunta a que los precios de algunas piezas de ropa sean más accesibles

¿Llega al interior del país?

En el caso de los locales en el interior del país varias marcas de la iniciativa confirmaron que ya desembarcaron o que lo harán en breve, pero que en algunos casos la llegada de los productos puede verse retrasada por temas de distribución.

"Acción Moda va a estar en todos los locales de Cardón del país. En algunos casos pueden haber no recibido todos los productos todavía, pero se está completando la distribución para cumplir con el compromiso que asumió la marca. También en varios locales hay mayor variedad por ser locales más amplios y ya han recibido gran parte de los artículos de esta acción", confirmaron desde el Cardón en diálogo con este medio.

En cuanto al rango de precios, el mismo también varía según la marca, y la única premisa establecida oficialmente es que no superen en más de un 30% el valor de la temporada anterior. Cardón, por ejemplo, ofrece pantalones desde $6.900, cinturones desde $2.650 y blusas de mujer desde $6.900, mientras que Perramus tiene dentro de la acción camisas a $9.700, pilotos a $25.000 y pantalones a $7.500.

Cómo se reconocen los productos de Acción Moda

En todos los casos los productos de "Acción Moda" están señalizados con una etiqueta especial de la iniciativa y en un primer momento estarán vigentes hasta fines de julio de 2022, aunque no se descarta una renovación para próximas temporadas.

Según explican desde las marcas, los consumidores están comprando las prendas de Acción Moda

¿Y qué piensan los consumidores? Desde Levi’s destacaron que los artículos de Acción Moda se están vendiendo muy bien y que están constantemente renovando su stock. La firma de indumentaria femenina Sweet contó a Iprofesional que si bien la acción tuvo una muy buena aceptación del público, por ahora no marcó la diferencia en su impacto de ventas.

"Recordemos que la ropa y la moda es algo que va con los gustos y deseos de las consumidoras y el deseo de armar tu look como lo imaginabas no siempre matchea con los artículos elegidos en esta acción. La elección de tu propio vestuario y look es fundamental a la hora de elegir la compra cuando uno está en un local de ropa", explicó Ezequiel Saban, director de Sweet.

Para Diego Meischenguiser, CEO de Perramus, aún falta una mayor comunicación de la acción. "Pero esto recién inicia. Para quien prioriza el precio es una oportunidad porque es la calidad de Perramus a un precio menor. Creo que es una muy buena oportunidad para todos, para las marcas y para el consumidor final. A lo largo de la temporada creo que va a ir tomando mucho vuelo a medida que se comunique con más fuerza".

Algunas marcas afirman que se necesita mayor comunicación de la medida para acceder a ropa más barata

La ropa en Argentina: la situación de la industria

Si bien la inflación a nivel general es uno de los temas que más afectan hoy a la Argentina, el caso particular de la indumentaria ha sido blanco de fuerte críticas debido al gran incremento en sus precios.

De acuerdo a un reciente informe especial elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en los últimos cinco años los precios del rubro de Indumentaria y calzado en nuestro país se han incrementado en un 536%.

Para entender el por qué de esta suba, desde la cámara explicaron que la pandemia del coronavirus llevó a que en los últimos años se produjeran grandes incrementos de los commodities que utiliza el sector. En específico, entre noviembre de 2019 y enero de 2022 el precio del algodón subió un 193,7%; el hilado de poliéster un 144 %; el elastano un 213,4% y los fletes de China que traen insumos subieron un 945%. Todas estas subas llevaron a un incremento del 159,6% en los precios de la ropa para dicho período.

Al desglosar el precio de una prenda en el país, en su informe la CIAI explica que el 26,2% de su valor implica el pago de impuestos, el 20% el pago de alquileres y un 5 % la comisión y financiamiento de tarjetas de crédito. El 49,8 % restante se destina a la cadena de valor textil/indumentaria que hoy en día emplea a un millón de personas.