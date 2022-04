RE/MAX y el fraude laboral: no hubo acuerdo y el Sindicato de Comercio activa plan de lucha

La empresa y el gremio no llegaron a un acuerdo tras la denuncia por irregularidades en el personal. El sindicato pasó a fase de "alerta y movilización"

La sucesión de audiencias apadrinadas por la cartera de Trabajo para encontrar una salida a las denuncias de presunto fraude laboral elevadas contra RE/MAX concluyeron sin acuerdo. Y el Sindicato de Comercio, principal denunciante, informó que activará un plan de lucha contra la red por aparentes irregularidades en la contratación de personal.

Según pudo saber iProfesional, la compañía no movió un centímetro su posición ante el reclamo del gremio. RE/MAX alegó no tener responsabilidades en las contrataciones que llevan a cabo los comercializadores que adhieren a la marca. En una de las últimas reuniones celebradas con Comercio, los abogados de la compañía sostuvieron que los conflictos por las contrataciones son sólo potestad de quienes efectúan la compraventa de inmuebles bajo el cartel de la red pero no de la franquiciante.

Desde CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños, indicaron a este medio que la empresa insistió en que "si hay un conflicto laboral, ese es tema de los franquiciados y sus agentes".

"El apoderado de la red cargó las tintas sobre los franquiciados. RE/MAX SRL dice tener menos de 40 empleados y que a todos ellos los tiene en blanco. Su abogado remarcó que el personal de cada sucursal depende siempre de quien opera bajo la marca", añadieron fuentes de esa entidad.

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en 40 ciudades.

El Sindicato de Comercio "declara la guerra" a RE/MAX

Tras la falta de acuerdo, la secretaría de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio emitió un documento dejando en clara la postura de la organización. Y, en el mismo escrito, se declaró en estado de alerta y movilización.

"Queda claro que REMAX ARGENTINA S.A. pretende trasladar la responsabilidad directamente a los franquiciados, lo cual aún como estrategia negocial, frente al presente conflicto colectivo, carece de eficacia. No se hace cargo REMAX ARGENTINA que se encuentra frente a la antesala de un conflicto colectivo de alcance nacional, sin precedentes para el sector, ni su empresa", se detalla en el documento, al que iProfesional accedió en las últimas horas.

"La manifestación de REMAX ARGENTINA no hace más que escalar en la conflictividad, forzando a esta entidad sindical a que rompa su estadio conciliador y adopte medidas de acción directa. Lamenta esta entidad sindical que la postura de REMAX ARGENTINA haya decidido transitar la dialéctica jurídica inutilizando esta instancia conciliatoria. Pretende - y así se hará- que el conflicto se traslade a las vías de hecho", agrega Comercio.

Por último, sindicato destaca que "se declara en estado de alerta y movilización, y en proceso de implementación de plan de lucha contra la falta de registración laboral en la empresa REMAX ARGENTINA".

El cierre del documento emitido por el Sindicato de Comercio.

La denuncia contra RE/MAX

A principios de febrero, Comercio elevó ante la cartera de Trabajo un pedido citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red. La secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una "denuncia de conflicto colectivo" con pedido de audiencia.

Entre sus argumentos, el sindicato alegó que "REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’".

"La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera", detalló Comercio en su denuncia.

Añadió el sindicato: "De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente".