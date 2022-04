Los empresarios quieren debatir la política energética con el ministro Martín Guzmán

Una semana después del lanzamiento de la licitación para construir un nuevo gasoducto en Vaca Muerta, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá con representantes de las empresas presentes en esa zona petrolera con el objetivo de que incrementen sus inversiones en el sector local de los hidrocarburos.

La cita está pautada para el próximo 27 de abril en Neuquén, la provincia donde se encuentra ubicado el que es considerado el mayor reservorio de gas y petróleo no convencional del país donde ya hay más de 30 empresas locales e internacionales con operaciones.

El escenario del encuentro será un evento que en esa provincia organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), organización que representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños y que, en conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

El titular del Palacio de Hacienda liderará la comitiva oficial que viajará a la capital de la provincia gobernada por Omar Gutiérrez tras el pomposo anuncio hecho este jueves 21 de abril por el propio presidente Alberto Fernández en esa misma ciudad sobre el lanzamiento del gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Una obra muchas veces postergada, que plantea inversiones por más de u$s2.000 millones para dotar al país de una capacidad de transporte de 39 millones de m3 estándar diarios y una longitud total de aproximadamente 1.080 km, en sus dos tramos (Tratayén-Salliqueló y Salliqueló-San Jerónimo) para transportar gas con punto de partida desde las proximidades de Tratayén en Neuquén, atravesando Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires hasta las proximidades de la ciudad de San Jerónimo, en Santa Fe.

Política energética: invertir con reglas estables

El kirchnerismo asegura que se trata de una obra esencial para la continuidad de la política hidrocarburífera del país, al punto que varios de lo voceros de esta agrupación política considerar que sin el gasoducto Vaca Muerta quedaría estancada.

Por lo menos así lo sostuvo Federico Beernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), durante acto de lanzamiento del emprendimiento acontecido en el complejo Loma Campana propiedad de YPF, en la localidad neuquina de Añelo.

Una afirmación que los empresarios de la zona no comparten, a pesar de admitir que el gasoducto es una necesidad para alcanzar mayores niveles de producción y negocios.

Pero los hombres de negocios también entienden que la región crecerá a partir de inversiones que sean respaldadas por políticas públicas estables en el largo plazo, sin cambios bruscos en las reglas de juego y a partir de la coordinación de las estrategias privadas con el sector público.

No comparten tampoco la mirada del funcionario sobre la fuerte vinculación que Vaca Muerta tiene con la nacionalización de YPF lanzada durante la presidencia de Cristina Kirchner en el 2012 como parte de una misma política pública que tiene en la empresa estatal ENARSA la responsable de operar el gasoducto a partir del 2023 cuando debería entrar en actividad.

"Sin esta nueva arteria, sin este nuevo gasoducto en cabeza del Estado Nacional por medio de ENARSA, Vaca Muerta quedaría estancada", aseveró Bernal hace dos días, quizá repitiendo el pensamiento del ala kirchnerista de la alianza del Frente de Todos que busca embanderar la construcción del nuevo gasoducto bajo las consignas ideológicas de este sector político oficialista.

El Presidente y el ministro de Economía buscan dar señales de estabilidad en las políticas petroleras

El funcionario entiende que el gasoducto permitirá un masivo desarrollo gasífero de Vaca Muerta, ampliando los horizontes de inversión en exploración, explotación y tratamiento de las empresas del rubro, generando un efecto dinamizador a nivel regional al traccionar demandas de una gran cantidad de entramados productivos nacionales, tanto de bienes como de servicios.

También estima que en el corto plazo, el Estado nacional podrían ahorrar subsidios por u$s1.000 millones anuales, generando un impacto positivo en la balanza comercial energética por menores importaciones y mayores exportaciones que rondaría los u$s1.800 millones cada 12 meses, permitiendo mejorar los ingresos públicos de las provincias (por regalías e ingresos brutos) por otros u$s100 millones anuales.

Ideología o pragmatismo

En este marco, los empresarios que concurrirán al Pre Coloquio de IDEA del próximo 27 de abril quieren saber si el ministro Guzmán y el ala albertista del Gobierno tienen la misma mirada "ideológica" sobre las políticas petroleras oficiales que el kirchnerismo o si mantienen su pragmatismo sobre el conjunto de obras comprendidas en el Programa Transportar Gas Argentino ("Transport.Ar"), creado por la Resolución N° 67/22 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Se trata de un programa para ejecutar la realización de un paquete de obras, entre las que también se encuentran el gasoducto Mercedes – Cardales, la ampliación del gasoducto NEUBA II (loops y plantas compresoras); la reversión del gasoducto Norte Etapas I y II; la expansión del gasoducto Centro Oeste y la ampliación de los tramos finales de gasoductos en el AMBA, entre otras.

Por eso, los líderes de las principales compañías energéticas del país intentarán escuchar del propio ministro Guzmám cuál es la verdadera visión del Gobierno acerca de cómo potenciar el sector de los hidrocarburos.

Lo harán en el marco del evento Experiencia IDEA Transición Energética, que se llevará a cabo en el Hotel Casino Magic, de la capital neuquina.

Durante el encuentro se abordarán la agenda de temas para el futuro del sector así como las medidas de cambio climático y las estrategias que las empresas vienen aplicando para reducir las emisiones en sus operaciones y transitar hacia energías renovables.

También se hará foco en el futuro del sector y la necesidad de promover la convivencia tanto de las energías renovables como de la industria de hidrocarburos para potenciar el desarrollo federal de Argentina.

"En IDEA estamos convencidos de que el crecimiento económico tiene que resultar del desarrollo integral, sostenido e inclusivo de los distintos sectores de la economía; específicamente, el sector energético es uno de los que tiene mayor potencial pero también enfrenta importantes desafíos de transformación", destacó Roberto Murchison, presidente de IDEA.

Del mismo modo, Daniel González, director Ejecutivo de IDEA, señaló que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad y el sector energético es percibido como el principal problema.

"Nosotros proponemos que los principales actores del sector en Argentina cuenten cómo son parte de la solución", agregó.

Quiénes expondrán en el Pre Coloquio de IDEA

El evento comenzará una charla entre los gobernadores de Jujuy y Neuquén, Gerardo Morales y Omar Gutiérrez, quienes aportarán la mirada de dos provincias productoras de energía.

Luego, Bjørn Otto Sverdrup; chair of the Executive Committee, OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), explicará cómo descarbonizar la industria de petróleo y gas natural en forma realista, y Daniel Gerold, consultor independiente en petróleo, gas y energía, abordará "La importancia de la industria hidrocarburífera en la economía argentina".

Del siguiente panel participarán Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF S.A; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Daniel De Nigris, Lead Country Manager de Exxon Mobil; Juan Garoby, COO – Director de Operaciones de Vista Energy; y, Javier Rielo, Sr VP Cono Sur de Total Austral.

Los ejecutivos brindarán su visión y experiencia acerca de la reducción de las emisiones en las operaciones hidrocarburíferas.

Por su parte, Germán Macchi, country Manager Argentina de Pluspetrol; Juan Pablo Freijo, vice Chairman de CGC, y Jorge Dimópulos, director de Planeamiento Estratégico de Tecpetrol; expondrán acerca de las oportunidades y desafíos del gas natural como combustible de transición.

A continuación, Gabriela Aguilar, gerente General Argentina y VP Sudamérica de Excelerate Energy; Daniel Ridelener, director General de TGN; Oscar Sardi, CEO General de TGS; y Andrés Scarone, gerente General de Compañía Mega, llevarán adelante el panel "El desafío de infraestructura para el gas natural".

Del mismo modo, Mariano Bosch, Co-fundador y CEO de Adecoagro; Julián Echazarreta, ACA; y, Teófilo Lacroze, presidente de Raizen Argentina, abordarán el impacto de la transición energética en los combustibles.

A Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, y Bernardo Andrews, CEO de Genneia, les tocará exponer en el panel "La realidad y el futuro de las energías renovables en Argentina".

Luego, Claudio Cunha, CEO Enel Argentina; Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina; y Guillermo Calo, Chief of Staff – Allkem Limited, compartirán su experiencia en el panel "La nueva movilidad, el litio y la electrificación".

En línea con el desarrollo de energías renovables, el panel "El hidrógeno como fuente de energía en desarrollo" contará con la participación del consultor Alejandro Gesino y de Santiago Sacerdote, gerente General de Y-TEC.