Se cae la "obra del siglo": Alberto Fernández laudará en contra del megaproyecto de Portezuelo del Viento

El proyecto, que sólo cerraba al interés político de la gobernación de Mendoza, finalmente terminó por desplomarse. El presidente Alberto Fernández informó que laudará en contra de la posición cuyana sobre Portezuelo del Viento, el megaproyecto hidroeléctrico que se promocionaba como la "obra del siglo". El primer mandatario adelantó su decisión en un acto realizado en La Pampa junto a Sergio Ziliotto, el gobernador local.

Fernández anticipó que hará lugar para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental de la represa, movimiento que paraliza por completo los procesos en torno a la represa que se pretende levantar cerca de Malargüe.

En un discurso emitido este martes, Fernández expresó que las cuatro provincias por donde pasa el río Colorado (Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) exigieron "que hagamos un estudio de Impacto Ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídirca, y yo voy a hacer lugar que se haga el Estudio de Impacto Ambiental".

"Hay un proyecto de hace mucho tiempo en Mendoza, que es el de Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique afectando las aguas del río Colorado", dijo el primer mandatario.

Aunque reconoció que el río nace en Mendoza, Fernández sostuvo que el caudal "no es de una provincia, es de todos los argentinos, y es algo que todos deberíamos poner en valor y deberíamos entender".

"Yo voy a hacer lugar para que se haga el estudio de impacto ambiental. Voy a hacer lugar porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie, y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y argentinas que lo necesitan. Y lo que tenemos que hacer es administrala bien", remarcó Fernández.

La obra le otorgaría a Mendoza un dominio estratégico de la cuenca del río Colorado.

A fines del mes pasado, este medio anticipó que la concreción de la llamada "obra del siglo" –implicaba inyecciones de fondos públicos por 1.000 millones de dólares– estaba a dos pasos de derrumbarse por completo. En abril, y tras acumular desembolsos multimillonarios efectuados de forma continua por el Gobierno nacional, Mendoza pidió autorización para invertir los fondos obtenidos en otras obras energéticas a desarrollar en el territorio provincial.

En ese momento, según pudo saber iProfesional de fuentes ligadas al proyecto, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez pidió permiso a Nación para destinar los 1.023 millones de dólares destinados a la represa a otras obras orientadas a la generación de electricidad y la mejora del funcionamiento hídrico provincial.

El mandatario cuyano pretende avanzar con las represas de El Baqueano, a desarrollarse en San Rafael y sobre el río Diamante, y Uspallata, en Las Heras y sobre el río Mendoza.

El inconveniente para Mendoza está en que ambas iniciativas carecen de estudios de factibilidad. Otra apuesta que motorizaría Suárez a partir de los millones que le acercó Nación consiste en un plan de obras elaborado por el Departamento General de Irrigación.

Comprende 31 obras de entubado a llevarse a cabo en las cuencas de los ríos Tunuyán Inferior, Tunuyán Superior, Mendoza, Atuel y Diamante. Los proyectos demandarían desembolsos por casi 380 millones de dólares. El Gobernador destinaría, además, otros 11,6 millones de dólares para la construcción del acueducto Monte Comán-La Horqueta.

El proyecto Portezuelo del Viento contempla un embalse de casi 200 metros de altura por 500 de largo.

Portezuelo del Viento: en qué consiste el proyecto ahora parado

El proyecto de Portezuelo del Viento comprende la instalación de una central hidroeléctrica a construir sobre el Río Grande, en el departamento cuyano de Malargüe.

El emprendimiento contempla el desarrollo de un embalse de casi 200 metros de altura por 500 de largo sobre el río Grande, el cual estará dotado con una potencia instalada de 210 megavatios. La obra contempla la modificación de una parte de la traza de la ruta nacional 145 y la instalación de una línea de alta tensión con llegada a, justamente, Malargüe.

Los distritos que rechazan la represa aseguran que el emprendimiento le otorgará a Mendoza el dominio estratégico de toda la cuenta del río Colorado.