Guzmán defendió el plan económico ante empresarios de Estados Unidos

Como viene haciendo cada vez que lo convocan a participar de algún encuentro con empresarios, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechó un foro organizado por las empresas norteamericanas con operaciones en el país para defender la política económica del Gobierno.

Lo hizo en el marco del llamado AmCham Summit 2022, que reunió este martes 10 de mayo a los principales referentes del sector público y privado para dialogar sobre la agenda pública de la Argentina y el rol del empresariado.

No se trató de una reunión más si se tiene en cuenta que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina agrupa a compañías que emplean a 400.000 personas, operan más de 200 plantas industriales, representan 42 rubros de la actividad económica, aportan el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones.

A partir de este peso, insisten en la necesidad de que Argentina genere mejores condiciones para las inversiones advirtiendo que el sector privado debe ser el actor fundamental para la recuperación económica.

Por eso, critican el excesivo intervencionismo estatal en el mundo de los negocios privados con medidas que, de alguna forma, afectan esas decisiones como los cepos y controles en general; los límites a las importaciones; las trabas cambiarias y las restricciones al pago de dividendos, entre otras.

Más, después del acuerdo con el FMI que consideran permite recuperar una posición de solvencia del país en los mercados financieros internacionales

A partir de este contexto, Guzmán trazó los lineamientos del programa económico planteado por el Gobierno y que el kirchnerismo viene rechazando y reclamando a su vez la renuncia del titular del Palacio de Hacienda.

Relaciones de poder

Si bien nuevamente eludió responder de manera directa a las críticas a su gestión que encabezan la vicepresidenta Cristina Kirchner y los miembros de La Cámpora, se diferenció de las propuestas económicas de este sector de la alianza oficialista, aunque reconoció la existencia de lo que llamó "un debate interno" sobre el rumbo de la economía.

Ante una pregunta sobre si el camino alternativo que propone el kirchnerismo genera incertidumbre, frena inversiones y no ofrece garantías claras al empresariado, respondió que el rumbo trazado por el presidente Alberto Fernández no cambiará.

"La economía no funciona en un vacío sino en un contexto de relaciones de poder y leyes y siempre entendiendo que la situación política y social son claves porque impactan en las expectativas", señaló en el evento llevado a cabo en el hotel Alvear Art de Puerto Madero.

Para Guzmán, el programa económico que viene liderando busca construir condiciones que permitan incrementar la certidumbre a partir de sostener el crecimiento que, según su visión, se viene dando desde el año pasado.

De acuerdo a los datos del Ministro de Economía, la inversión creció más de un 30% el año pasado; el PBI lo hizo en más de 10 puntos la tasa de desempleo se redujo del 13,1% al 7%, además de que en el primer trimestre de este año se sigue observando un escenario fuerte de reactivación.

"Si bien vemos que hay espacio para seguir creciendo y generando más inversión, hace falta construir consensos desde el sentido común", enfatizó ante más de 500 hombres de negocios reunidos por Amcham en el evento.

Debate constructivo

Para el titular del Palacio de Hacienda, la sostenibilidad de la deuda externa, la estabilidad fiscal, la ciencia, la educación y la tecnología deben ser políticas de Estado que superen las brechas políticas como la que fomenta el kirchnerismo en la actualidad.

"Lo que vemos no son sólo diferencias internas respecto de las posiciones del Gobierno sino también en otros frentes políticos sobre cosas que ya se hicieron y no funcionaron sobre, por ejemplo, cómo resolver el problema fiscal de golpe y bajar impuestos a la vez que marcan propuestas poco serias y que no se explican", agre2gó.

Para Guzmán, es importante que el Gobierno siga "construyendo más estabilidad y que el debate sea constructivo" para avanzar en las políticas macro y productivas "como un camino que le hace bien al país" y que implica conectar el corto con el mediano plazo "tal como lo pide el presidente Alberto Fernández".

Guzmán invitó a quienes opinan de manera diferente al Gobierno a que todos los debates "construyan más entendimiento y confianza en la Argentina" para que el empresariado vaya potenciando sus inversiones "en un país que está resolviendo problemas importantes, que da pasos adelante en mejorar los fundamentales de la economía que deben ser acmpañados por más confianza y certidumbre y por un circulo virtuoso".

También les dijo que el Gobierno cree en el interés de los grupos norteamericanos por invertir en el país y les aseguró que seguirá potenciando el programa económico trazado "para que haya más inversión y para que se genere más producción con inclusión y estabilidad".

Ver para creer

Prometió que el camino continuará por reducir el financiamiento del Banco Central a la economía, por ofrecer tasas de interés reales que alienten la demanda por activos en moneda local, por anclar las expectativas, la construcción de confianza y la acumulación de reservas y ordenar la cuentas públicas y reducir los subsidios, entre otras medidas de política económica.

"Hay que ver para creer y para ver hay que hacer porque en función de ello la confianza irá creciendo", agregó.

El Ministro de Economía también habló sobre la inflación y las paritarias salariales que se están cerrando con importantes aumentos en varios gremios.

En el primer caso, hizo referencia a la existencia de un fuerte contenido de expectativas en las subas de precios por lo cual recordó que busca combatir ese condimento a partir del ordenamiento de la macro economía con un Estado que debe ocupar un rol importante para coordinar dichas expectativas.

En cuanto al impacto de las paritarias en esa política de combate a la inflación, defendió la necesidad de que el salario real crezca, recupere capacidad adquisitiva "en el marco de una economía que también se sigue recuperando fuerte".

"Necesitamos de una Argentina que tenga un perfil productivo capaz de generar divisas a un ritmo consistente con el crecimiento económico y de las inversiones", agregó.

Hizo además mención a la "oportunidad histórica" que enfrenta el país para poder exportar energía al resto del mundo "en un contexto internacional crítico que hay que trabajar para aprovecharlo bien".

En este sentido, mencionó las posibilidades que para el país ofrece el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que permitirán mayor escala de producción de gas y de exportación, a la vez que reducirán los costos y mejorarán la competitividad de toda la economía y de las industrias generando a la vez más trabajo con la misma necesidad de divisas.

"Cuando esté finalizado, el gasoducto mejorará el perfil exportador del país, lo cual nos ordenará en lo fiscal porque reducirá los subsidios energéticos y contribuirá así a normalizar la situación fiscal", argumentó Guzmán.

El titular del Palacio de Hacienda también tuvo tiempo para defender el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue el disparador de la grieta con el kirchnerismo.

En este sentido, recordó que se negoció el diferimiento del pago de u$s45.000 millones tomados en el 2018 en un préstamo que, de acuerdo a su visión, "le hizo mucho daño al país".

"Construimos una solución que le dio un paso adelante al país, con metas que queremos cumplir porque son las necesarias para construir un camino sano con crecimiento que permita acumular reservas", aseguró.

Añadió que gracias a este acuerdo, está asegurado el crecimiento de la economía durante el 2023, al tiempo que se va dotando al país de políticas productivas y de una evolución que permitirá mejorar el perfil de generador de divisas.

"Queremos acumular reservas, bajar el déficit fiscal, seguir apuntalando la recuperación de una Argentina que tendrá más capacidad para generar conocimiento e infraestructura, seguir por esa misma línea y repriorizando lo que administramos en el marco de las restricciones que se nos puedan plantear", anticipó Guzmán.