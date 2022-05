Edenor logra respaldo de sus acreedores para estirar el pago de una deuda

En momentos en los cuales el Gobierno dio inicio a las audiencias públicas que debatirán el nuevo esquema de tarifas para los servicios públicos, Edenor acaba de lograr diferir el pago de parte de su deuda para dentro de tres años.

La distribuidora controlada por una sociedad de la que participan los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano obtuvo la aprobación de más del 73% de sus acreedores para estirar el vencimiento de dos series de Obligaciones Negociables (ON), de octubre de este año a octubre del 2025.

La estrategia tiene como objetivo ganar algo de tiempo para normalizar su escenario financiero, comprometido por las políticas oficiales de congelamiento y de subas limitadas de las facturas que vino aplicando el oficialismo durante los últimos años y que se espera que se mantengan más allá de las subas que se pondrán en marcha desde junio próximo y de la segmentación de usuarios que impulsa la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para este año y el 2023.

Un mes atrás, la mayor distribuidora de energía del país había iniciado el período de oferta de canje de las (ON) Clase N° 9 con vencimiento el 25 de octubre del 2022 a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual por un valor en circulación de u$s98 millones por nuevos títulos Clase N I, denominadas en dólares, a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual con un plazo de pago establecido para el 2025.

Se trata de títulos que forman parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por u$s750 millones.

Acreedores respaldan a Edenor que logra estirar el pago de una deuda

En julio del año pasado, la compañía había obtenido una dispensa de prórroga para cancelar estas ON mediante una "Solicitud de Consentimiento" que fue lograda para diferir la obligación de pago contenida en el contrato de fideicomiso del 25 de octubre del 2010 firmado entre Edenor y The Bank of New York.

El convenio contenía una cláusula conocida como "poison put" que, según los diccionarios de finanzas, le otorga ciertos derechos a los poseedores de bonos de una compañía que está por ser comprada y que se dispara en caso de una oferta hostil haciendo que esos acreedores tengan el derecho de vender sus bonos a la compañía generalmente a un precio par o sobre la par.

Pero los socios de la Empresa de Energía del Cono Sur que desembarcaron en Edenor en diciembre pasado como accionistas mayoritarios, convencieron a sus acreedores para diferir esa obligación de pago para "evitar un incumplimiento o evento de cumplimiento bajo las Obligaciones Negociables a raíz de dicha omisión".

Tras este respaldo, la distribuidora ofreció dos opciones para adherir al canje: una bono por bono y otra con una parte en efectivo y el resto en títulos que puede alcanzar hasta un 30% del total.

Alta adhesión

Ahora, la compañía acaba de informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, tras la finalización del plazo para adherir a la oferta de canje, obtuvo el 73,25% de aprobación de los tenedores de las ON por un total de u$s71,8 millones.

De esta cifra, un 42,53% (representantes de bonos por u$s41.6 millones) eligieron la primera variante, mientras que otro 30,72% (u$s30.1 millones) se encolumnaron detrás de la segunda opción.

Además informó que el valor nominal de las nuevas ON a emitirse superará algo más de los u$s52.7 millones, mientras que el valor nominal en circulación de los títulos existentes será de u$s26.2 millones.

En cuanto a la tasa de interés de las Nuevas ON será fija del 9,75% nominal anual, con una fecha de emisión pactada para el próximo 12 de mayo.

Modalidad de pago

En ese sentido, Edenor recuerda que abonará por cada u$s1.000 de valor nominal de ON existentes válidamente presentadas y aceptadas al canje de la siguiente manera:

1) bajo la Opción A, un valor nominal de Nuevas ON por u$s1.050 en carácter de contraprestación Anticipada A.

2) bajo la opción B, un valor de u$s715,23 en carácter de contraprestación en efectivo a prorrata y un valor nominal de nuevas ON de u$s296,16 en carácter de contraprestación anticipada en nuevas ON.

En ambos casos, también abonará la suma correspondiente al pago de intereses devengados, mientras que los intereses de las nuevas ON se abonarán el 12 de mayo y 12 de noviembre de cada año, comenzando el 12 de noviembre de este año.

Además, se trata de títulos etiquetados como Bono Social que responde a los requisitos de inversores en relación con las normas ASG, por Ambiental, Social y Governanza, de acuerdo a las recomendaciones de Comisión Nacional de Valores (CNV) y del BYMA.