De la mano de su CEO argentino, Cencosud desembarca en Estados Unidos: adquiere el 67% de The Fresh Market Holdings

El grupo chileno Cencosud, dueño en Argentina de las cadenas de hipermercados Jumbo y Disco, anunció su desembarco en Estados Unidos al firmar un acuerdo definitivo con Apollo Global Management, Inc. para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market Holdings, Inc., una compañía de productos especializados de primera calidad que compite en la industria minorista de alimentos en los Estados Unidos de América.

Según se informó, The Fresh Market es una cadena de supermercados fundada en 1982, con sede en Greensboro, Carolina del Norte. La Compañía tiene 160 tiendas (100% arrendadas) en 22 estados, con un tamaño promedio de tienda de aproximadamente 1.950 m².

Entre sus valores, The Fresh Market destaca proporcionar a los clientes "alimentos inspiradores y frescos para hacer que la alimentación diaria sea extraordinaria". Esta cadena de supermercados es el destino ideal para quienes buscan descubrir productos únicos y de excelente calidad, platos preparados a la altura de un restaurante, productos preparados a mano, productos horneados de primera calidad, flores frescas, carnes cortadas en el momento y productos cuidadosamente seleccionados para festividades y ocasiones especiales.

La avanzada estuvo en manos del argentino Matías Videla, CEO de Cencosud, quien inició las charlas hace varios meses.

Premios y reconocimientos

The Fresh Market ha sido reconocido por USA Today’s 10 Best Readers' Choice en 2021 y 2022 como el # 1 en la categoría "Best supermarket" en Estados Unidos.

Newsweek y Statista han calificado The Fresh Market como el # 5 por el mejor servicio al cliente en la industria de comestibles en Estados Unidos en 2020.

Winsight Grocery Business ha destacado The Fresh Market como uno de los diez principales innovadores en el sector minorista de alimentos.

Newsweek también ha clasificado The Fresh Market como uno de los cinco minoristas de comestibles más confiables en alimentos gourmet y alimentos orgánicos naturales.

Con esta transacción, Cencosud amplía su diversificación geográfica con aproximadamente el 12% de los ingresos proforma provenientes de Estados Unidos, un mercado tradicionalmente defensivo con una moneda estable. Esta asociación también proporciona a Cencosud acceso al mercado estadounidense donde existe una profundidad mucho mayor en los mercados de capitales. Además, Cencosud podrá aprovechar las mejores prácticas de The Fresh Market en sus negocios latinoamericanos ayudando a impulsar una mayor rentabilidad y eficiencia.

El Directorio de The Fresh Market (en la que Cencosud tendrá representación mayoritaria), y su actual equipo de administración cuentan con una vasta experiencia en la industria minorista estadounidense. Dicha administración continuará liderando el negocio, y los accionistas existentes conservarán una participación en la Compañía, contribuyendo así a mantener el éxito de The Fresh Market y su sólido gobierno corporativo.

The Fresh Market reportó ingresos por u$s 1.933 millones, en 2021, con un EBITDA ajustado de US$ 196 millones y un margen EBITDA de 10,2%. La venta está compuesta en un ~70% por productos perecederos (respecto a 35% de los supermercados tradicionales), con una oferta centrada en productos frescos que ayuda a impulsar un sólido desempeño del margen EBITDA, y un ~15% de platos preparados, que es un elemento clave para el crecimiento y la rentabilidad.

Acuerdo de transacción

Cencosud acordó invertir u$s 676 millones en la compra de una combinación de capital primario y secundario en The Fresh Market. Como resultado de la transacción, Cencosud adquirirá una participación del 67% en The Fresh Market, y los accionistas actuales poseerán el 33% restante. Además, US$ 265 millones de efectivo irán al balance de The Fresh Market, reduciendo el apalancamiento neto de la Compañía a 2.7x EBITDA.

Cencosud financiará la inversión con el flujo propio de su operación. Al finalizar la transacción el apalancamiento bruto de Cencosud será de aproximadamente 3.1x y la deuda de The Fresh Market se refinanciará para mejorar su estructura de capital desde una perspectiva de extensión de vencimientos y de tasa de interés.

Heike Paulmann, Presidente del Directorio de Cencosud, dijo: "Es un gran paso para Cencosud ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con nuestra estrategia de diversificación. Estoy segura de que será una experiencia tremenda y muy rentable para ambas compañías. ¡Vamos The Fresh Market! ¡Vamos Cencosud!"

Matías Videla, CEO de Cencosud mencionó: "The Fresh Market es uno de los mejores supermercados de Estados Unidos, ampliamente reconocido por especialistas en el mercado y consumidores por igual, dada su cultura centrada en el cliente, excelencia en productos frescos y experiencia de compra memorable en sus tiendas. Esta propuesta de valor única es el resultado de una estrategia exitosamente ejecutada y el compromiso de un equipo de ejecutivos altamente experimentados liderados por Jason y Andy. Estamos muy contentos de realizar nuestra primera inversión en el mercado norteamericano a través de una asociación con una empresa de prestigio como Apollo Global Management, con amplia experiencia en el mercado minorista. Nuestro equipo está muy entusiasmado de trabajar de la mano para acelerar el crecimiento y el valor de la empresa"

El socio de Apollo, Andrew Jhawar, comentó: "The Fresh Market ha experimentado el mayor crecimiento de ventas en los últimos dos años respecto a sus pares, y estamos muy entusiasmados de entrar a una próxima fase junto con Cencosud, uno de los mejores minoristas de Sudamérica. De cara al futuro, la Compañía tiene una tremenda oportunidad de crecimiento orgánico que puede ser acelerada con la inversión de Cencosud, y esperamos trabajar estrechamente con Heike, Matías y el equipo de Cencosud para ayudar a impulsar la creación continua de valor en The Fresh Market".

Jason Potter, Director Ejecutivo de The Fresh Market, agregó: "Cencosud ha demostrado que es un minorista de clase mundial con márgenes excepcionales, y esperamos compartir las mejores prácticas en todos nuestros negocios. The Fresh Market ha experimentado un fuerte impulso financiero en los últimos años, y esta asociación con Cencosud permitirá a la compañía capturar una mayor participación de mercado a medida que expandimos nuestra presencia en el mercado core tanto del sudeste de Estados Unidos como en otras regiones. Todo nuestro equipo espera con ansias la asociación con la familia Paulmann, Matías y el equipo de Cencosud".