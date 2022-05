Alquileres: 50% de las renovaciones termina en prórroga y los pocos inmuebles disponibles suben 70%

La modificación de la ley de alquileres vigente entró, nuevamente, en un lapso de indefinición y, mientras tanto, el panorama habitacional no deja de complicarse. Desde el ámbito de las inmobiliarias indicaron a iProfesional que la oferta de unidades sigue reduciéndose semana a semana. Y que, ante la falta de precisiones respecto de qué pasará en términos legislativos, se multiplican los propietarios que deciden no renovar contratos y optan por fijar prórrogas hasta no tener más claro cómo seguirá el mercado.

Estas prolongaciones, avaladas por el marco vigente, no superan los tres meses. Los comercializadores aseguran, también, que la alternativa de la prórroga es respaldada por infinidad de inquilinos que tampoco se arriesgan a cerrar nuevos contratos. Por otra parte, los pocos departamentos que reingresan en la oferta se promocionan a valores hasta un 70 por ciento por encima respecto de 2021.

"La discusión en torno a la modificación de la ley se enfrió en estos días y eso repercutió de forma sumamente negativa en el mercado de alquileres. En las últimas 10 jornadas la situación empeoró en las inmobiliarias. Prácticamente no tenemos productos que ofrecer y las renovaciones cedieron su lugar a las prórrogas", reconoció ante iProfesional Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, la entidad que integra a los corredores porteños.

"La mayoría de los propietarios, ante la incertidumbre en torno a la ley, dejaron de renovar y optaron por la prórroga de tres meses. Diría que el 50 por ciento de los dueños tomó esa decisión. En teoría, la modificación de la ley de alquileres iba a llevarse a cabo en 30 días. Van 55 y seguimos sin un horizonte claro. Semejante indefinición desalienta a quienes ofrecen sus departamentos", agregó.

La demora en la Cámara de Diputados sigue reduciendo la oferta de unidades en alquiler.

Alquileres: cómo son las prórrogas que se habilitan

La directiva sostuvo que el inconveniente de la prórroga está en que sólo se puede otorgar por una única vez. "Dentro de tres meses quién sabe cuál será el destino de ese inquilino si no hay claridad en el marco para la actividad. Transitamos una emergencia habitacional realmente grave", afirmó.

Liotto sostuvo que las consultas por unidades en alquiler "están en niveles récord" por efecto de una oferta cada vez más reducida. A tono con esto, la titular de CUCICBA comentó que "las inmobiliarias con oficinas a la calle no dan abasto. Todo el tiempo ingresan personas para hacer consultas, incluso aquellas que aún tienen contratos de alquiler vigentes".

Con relación a los muy pocos nuevos contratos que se vienen realización, la directiva reconoció que los propietarios aplican incrementos potentes en gran medida para contrarrestar la inflación desbordada.

"Los contratos nuevos están muy altos, es así. Pero eso es por efecto de un pronóstico de inflación superior al 70 por ciento. Los propietarios quieren tener algún tipo de colchón porque saben que en 6 meses ese dinero que piden ya valdrá mucho menos", dijo.

Para luego concluir: "No tenemos que olvidar que los contratos que se cierran ahora reemplazan a otros que concluyeron un período de dos años. O sea que el ajuste es comprensible, estamos hablando de pactos que se llevaron a cabo en 2020, cuando el país era otro. Hoy la mayoría de los nuevos acuerdos se están cerrando con incrementos de cuanto menos el 70 por ciento".

Los propietarios aplican fuertes subas para cubrirse dado el contexto de inflación predominante.

Ley de alquileres: las inmobiliarias piden previsibilidad

En una carta elevada en las últimas horas a la Comisión de Legislación General de Diputados, las inmobiliarias pidieron que "se de previsibilidad al sistema de alquileres para llevar tranquilidad a millones de argentinos. A los inquilinos para que sepan cuánto van a pagar, y durante cuánto tiempo. Y a los propietarios para que conozcan por que (sic) período y qué van a percibir por la inversión que realizaron."

"Hemos propuesto que sólo se modifiquen dos aspectos. Por un lado, que el art. 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación vuelva a establecer un plazo mínimo de 2 años para los contratos habitacionales. Insistimos que no se trata de un plazo obligatorio, sino de uno mínimo. Las partes, si lo considerasen, podrían celebrar contratos por un plazo mayor, en estos tiempos o tal vez en el futuro con la mejora de la situación económica", se añade en el texto.

"El otro cambio que planteamos es en la actualización de los contratos. Debemos volver al principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto venía funcionando bien y no existían controversias. La práctica de años demostró que los contratos habitacionales siempre se actualizaron por debajo de la inflación", sigue.

Te puede interesar "Gangas" en dólares: desde qué precios se consiguen departamentos baratos en la Ciudad

Para luego concluir que, respecto de las propuestas en danza, "ninguno de los tres dictámenes está en la línea planteada. Sabemos que estamos a tiempo para hacer modificaciones".