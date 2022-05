Paradójico: en Argentina se siembra el equivalente a dos veces y media para tener una sola cosecha

Un informe elaborado por la consultora AZ Group afirmó que las retenciones en soja se llevan un monto superior a otra inversión para hacer el mismo cultivo. De esta forma, el productor argentino detenta una increíble marca: con lo que se llevan las retenciones, que están en el 33%, además del gasto de inversión que ya debe afrontar para implantar el cultivo pierde por los derechos de exportación el equivalente a otra siembra y media más. Es decir, podría obtener una cosecha más.

El trabajo, realizado en plena zona agrícola núcleo que comprende el sudeste de Córdoba, el norte bonaerense y el sur de Santa Fe, destacó que entre siembra, protección del cultivo, gerenciamiento y servicio de cosecha un productor requiere un gasto de unos 530 dólares por hectárea.

Con esa inversión, si logra un rendimiento de 4000 kilos por hectárea puede aspirar a un ingreso neto de 1580 dólares por hectárea. Sobre ese número, descontando luego un alquiler de 740 dólares por hectárea y otros gastos termina quedando un margen neto de u$s 390 por hectárea.

En tanto, considerando el ingreso neto de u$s 1580 por hectárea, este número subiría a unos u$s 2452 por hectárea si, sin retenciones del 33%, el productor recibiera el valor internacional que marca la Bolsa de Chicago.

En Argentina se siembra el equivalente a dos veces y media para tener una sola cosecha

Las retenciones en soja se llevan un monto superior a otra inversión para hacer el mismo cultivo

De acuerdo al informe de AZ Grupo, este valor de u$s 2452 por hectárea marcaría una diferencia de u$s 872 con respecto a los actuales proyectados u$s 1580 por hectárea.

"Ese ingreso que no llega al productor supera el costo de una segunda siembra y de una segunda cosecha", indicó el trabajo. Vale recordar que el costo de la siembra se estimó en u$s 530 por hectárea.

El reporte destacó que, descontadas las retenciones, el productor local se queda con el 64% de lo que le correspondería cobrar del valor internacional. La situación contrasta con los productores de países vecinos que no tienen esa quita de los derechos de exportación. Pero, además, si se suma el efecto de la brecha cambiaria, al final del día terminan percibiendo en el equivalente a pesos solo el 39%.

Riesgo

"No hay un ingreso inesperado, sino un ingreso esperado achicado: es sabido que el actual Gobierno, de mínima, va a continuar con estas quitas en el precio de los granos en los próximos meses. De máxima, si sigue la incertidumbre política y económica, puede aumentar la cotización de los dólares alternativos e incrementarse aún más la brecha cambiaria", señaló Matías Amorosi, gerente general y analista de mercados de AZ-Group.

En este contexto, mientras el Gobierno impulsa la idea de un tributo a la "renta inesperada", el experto recordó que, en medio del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó los precios de los fertilizantes, este año se observa un "un formidable aumento de los costos" para producir. En soja la suba va del 40 al 50%, mientras que en maíz del 70 al 80% en dólares, siempre con respecto a la campaña anterior.