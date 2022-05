Edenor, Edesur y Metrogas: qué medidas ponen en riesgo la continuidad de distribuidoras de luz y gas

La falta de políticas claras que aplica el Gobierno para las empresas del sector de servicios públicos podría derivar en un importante problema de continuidad operativa para las distribuidoras de gas y electricidad, como es el caso de Edenor, Edesur y Metrogas.

Por lo menos así surge de un informe elaborado por la calificadora Moody´s donde se advierte que el cepo a las tarifas, como los cambios a los contratos de concesión, entre otras decisiones oficiales, tendrán un impacto negativo en el perfil crediticio de empresas como Edenor; Edesur y Metrogas las enfrentará a mayores dificultades para cubrir sus necesidades de financiamiento.

El escenario tiene en cuenta el impacto negativo del congelamiento de tarifas desde inicios del 2019 hasta abril del 2021; los aumentos "controlados" posteriores y el marco regulatorio del sector en el perfil crediticio de las distribuidoras.

Un combo que ha deteriorado de manera significativa los márgenes de rentabilidad y la capacidad de generación interna de fondos de las empresas, creando un escenario cada vez más incierto.

Adicionalmente, han sufrido un desmejoramiento en la facturación y cobro de los servicios brindados durante dicho período, que ha aumentado la presión negativa en su generación de caja operativa.

El informe evalúa la calificación de Edenor

El análisis sobre la situación de este sector forma parte del informe elaborado por la filial local de Moody´s para evaluar la calificación de Edenor, considerada la mayor distribuidora de electricidad de Argentina por número de clientes y volumen de electricidad vendida ya que suministra cerca del 20% del consumo total del país.

Según Moody´s Local AR, los aumentos en el valor agregado de distribución de Edenor durante el año pasado y lo que va de este año bajo la Revisión Tarifaria Transitoria (RTT) resultan insuficientes para restituir los niveles de rentabilidad de la compañía.

La calificadora espera un deterioro en la generación de utilidades de la compañía dado el contexto actual y considera que el impacto final en su calidad crediticia estará definido por la continuidad de la revisión de tarifas y los ajustes que se establezcan en adelante para el sector.

"Consideramos que la consistencia y sostenibilidad de la recuperación de costos para los servicios públicos regulados en adelante será difícil, dado el actual marco regulatorio del país", anticipa el informe.

Moody's calificó con perspectiva negativa

En este sentido, las calificaciones en moneda extranjera asignadas por Moody's contemplan el riesgo de exponerse a las variaciones del tipo de cambio; las restricciones regulatorias para la compra de dólares para el pago de sus deudas y el contexto macroeconómico actual con las expectativas en relación a la disponibilidad de divisas durante el plazo de vigencia de las obligaciones calificadas.

También tiene en cuenta la existencia de posibles mitigantes como la disponibilidad de recursos; niveles de cobertura a través de instrumentos derivados o por la naturaleza del tipo de ingresos y flujos de fondos que se correspondan con las obligaciones calificadas, como así también la existencia de cláusulas particulares o protecciones estructurales como garantías y fondos de reservas, emergentes de los documentos de cada instrumento de deuda en particular.

A partir de estos datos, Moody´s calificó con la nota BBB+.ar con perspectiva negativa a Edenor e hizo lo mismo con las Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2025 que la distribuidora puso en revisión en abril pasado a partir de un canje que cerró de manera exitosa.

En la misma acción de calificación, bajó la calificación de las ON Clase 9 a BB+.ar desde BBB.ar, manteniendo la revisión a la baja.

"La baja en la calificación de la ON Clase 9 refleja nuestra opinión de que, si bien Edenor consiguió una alta adhesión al canje, la compañía aun no cuenta con la capacidad de acceder al Mercado Libre Único de Cambios (MULC) para pagar la totalidad de la amortización de capital de los vencimientos en moneda extranjera en 2022", sostiene el trabajo.

La calificadora explica que, de acuerdo a la Comunicación "A" 7106 del Banco Central, producto de la refinanciación, Edenor podría acceder a un máximo de u$s39,2 millones en el MULC, monto correspondiente al 40% del vencimiento de la ON Clase 9 previo al canje.

Sin embargo, la distribuidora debe afrontar el pago de u$s47,8 millones, correspondientes a u$s21,5 millones que pagó en efectivo el 12 de mayo pasado a ciertos bonistas que entraron al canje, y de otros u$s26,3 millones que vencen en octubre por la amortización de las ON Clase 9 que no participaron en el canje.

Edenor: canje en la mira

Moody’s Local Argentina considera que, si bien Edenor posee la liquidez necesaria para hacer frente a sus vencimientos, aún debe buscar acceso al MULC por el remanente de u$s8,5 millones.

Para la calificadora internacional, Edenor tiene algunas virtudes y algunas debilidades

"La calificación de las ON con vencimiento en 2025 incorpora nuestra opinión de que el pago de capital e intereses no se encuentran afectados por las actuales restricciones cambiarias", continúa el documento que hace referencia al canje que Edenor cerró el 10 de mayo pasado con una aceptación del 73,25% de los tenedores de los ON Clase 9 equivalentes a u$s71,8 millones, segregados en un 42,53% bajo la Alternativa A y un 30,72% bajo la alternativa B.

Los bonistas que aceptaron la primera variante recibieron un total de títulos por u$s43,8 millones de la nueva ON con vencimiento en el 2025, mientras que los bonistas que aceptaron la segunda propuesta recibieron un pago en efectivo de u$s21,5 millones y valores por u$s8,9 millones de la nueva ON, lo cual reduce a u$s26,3 millones el monto en circulación de las ON Clase 9 que la compañía deberá pagar en octubre, desde los u$s98,1 millones previos al canje.

La nueva emisión, que se encuentra alineada en el marco de bono social, alcanza un monto en circulación de valores por u$s52,7 millones que Moody’s Local Argentina mantiene a la baja a pesar de considerar que Edenor tiene una holgada posición de caja, en torno a los u$s190 millones, y que los u$s8,5 millones en divisas que aún no ha podido conseguir es relativamente bajo para el tamaño de las operaciones de la distribuidora.

Sin embargo, destaca la imposibilidad de acceder al MULC para la totalidad del pago del remanente de las amortizaciones durante este año, lo cual podría reducir la capacidad de la compañía de pagar el remanente de las ON Clase 9 en tiempo y forma. "Consideramos que, entre otras alternativas para alcanzar las divisas necesarias, Edenor podría abrir nuevamente la oferta de canje para bonistas que no pudieron participar o emitir nuevas obligaciones negociables", anticipa Moody´s.

Fortalezas y debilidades de Edenor, según Moody's

Para la calificadora internacional, Edenor posee un cúmulo de virtudes que le permiten mantener su nivel operativo a pesar del contexto negativo como son:

Posición como principal distribuidora de electricidad del país.

Elevada posición de liquidez que cubre la totalidad de la deuda financiera.

Pero también destaca ciertas debilidades crediticias como:

Pérdidas de energía elevadas, aunque mostrando mejoras en los últimos periodos.

elevadas, aunque mostrando mejoras en los últimos periodos. Exposición a riesgo cambiario y de refinanciación, por vencimiento de obligaciones negociables en octubre 2022, mitigado parcialmente por la refinanciación que reduce vencimientos a u$s26,3 millones desde u$s98,1 millones previo al canje.

y de refinanciación, por vencimiento de obligaciones negociables en octubre 2022, mitigado parcialmente por la refinanciación que reduce vencimientos a u$s26,3 millones desde u$s98,1 millones previo al canje. Márgenes de rentabilidad decrecientes , presionados por la falta de actualización tarifaria.

, presionados por la falta de actualización tarifaria. Elevadas deudas comerciales, para compensar la baja en la recaudación y el congelamiento de tarifas, mitigado por el hecho de que la compañía está en proceso de refinanciación de su deuda con CAMMESA a pagar en 96 meses y con una reducción de la tasa en el orden del 50%.

Alta incertidumbre sobre el marco regulatorio y la suficiencia de las tarifas reguladas.

Las facturas de las distribuidoras de gas se encuentran "encorcetadas" por las políticas oficiales para el sector

En cuanto a la evolución de las acciones de la distribuidora durante lo que va del 2022, Moody´s explica que el valor de libros a marzo pasado era de $91,3, y el precio de cierre de mercado de $65,2 siendo la relación cotización/valor libros de 0,71x.

"En el período comprendido entre marzo de 2021 y abril de 2022, la acción subió un 123,5%, mientras que el Índice S&P Merval subió un 83,9%", agrega el documento que además y según la combinación de puntuaciones de la capacidad de la empresa para generar utilidades y su liquidez de mercado, se evalúa a las acciones de Edenor en 1.ar.