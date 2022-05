El Gobierno permite a las operadoras de celulares sumar nuevas frecuencias

Después de cinco años, las operadoras de telefonía celular podrán sumar nuevas frecuencias para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones en las principales ciudades del país.

La decisión llega en el mismo momento en el que las relaciones con las empresas atraviesan un período de incertidumbre debido a la pelea por la judicialización de los aumentos en las facturas y por la calificación del negocio como servicio público hecha por el propio presidente Alberto Fernández a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Más allá de este contexto de conflicto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) acaba de publicar la Resolución 798 en el Boletín Oficial de este jueves 19 de mayo mediante la que asignará a demanda frecuencias ubicadas en la banda de 2.600 MHz para los prestadores de servicios de comunicaciones móviles que ya se encuentren compitiendo en el mercado local como Claro; Telecom y Movistar.

Según fuentes oficiales, el proceso le permitirá a las operadoras incrementar sus frecuencias en aquellas localidades donde no superen la cantidad establecida por el organismo regulador del sector.

Ese tope, que se conoce como CAP, es de 140 MHz por prestador por localidad o área de explotación, por lo cual las empresas podrán comprar hasta ese límite y el espectro se podrá utilizar por el tiempo que ya estaba previsto por las anteriores adquisiciones de frecuencias.

La subasta ofrecerá espectro remanente pero en el que no estará incluido el que el mes pasado se vio obligado a devolver Telecom por estar precisamente excedido en el tope, tras haber sumado las operaciones de Nextel como producto de la compra de todas las operaciones de Cablevisión.

Millonaria recaudación

Si bien el valor de las frecuencias estará dado por los montos ofrecidos en las licitaciones anteriores y por una complicada fórmula matemática, fuentes del mercado estimaron que el Estado podría llegar a recaudar hasta u$s30 millones por esta asignación a demanda que lidera el Enacom.

Desde el ente oficial se aclaró que la operación le permitirá a las empresas que participen la posibilidad de equiparar sus tenencias tanto en las cantidades totales como en las cantidades asignadas en la banda de 2600 MHz.

También podrán aumentar la eficiencia en el uso de la banda dada la nueva disposición en forma contigua de los rangos asignados, además de promover la eficiencia general y la competencia entre los operadores, redundando en una mejora en la calidad del servicio 4G que reciben los usuarios.

Se trata de la primera subasta organizada por el ente que preside Claudio Ambrosini desde el 2017, cuando aprobó la agrupación de frecuencias en la banda de 2,5 GHz en tres lotes: 30 MHz a Telefónica en 200 localidades; 30 MHz a América Móvil (Claro) en 780 y 40 MHz a Telecom Argentina en otras 500, que luego debió devolver una parte tras su fusión con Cablevisión.

Ahora la Resolución 798 establece que, conforme la distribución de los rangos de frecuencias de 2500-2570 MHz / 2620-2690 MHz, Telecom Argentina posee asignaciones locales de espectro de hasta un máximo de 140 MHz; Telefónica en ningún caso supera los 120 MHz, y Claro posee asignaciones locales de hasta 130 MHz.

Pero aclara que en muchas localidades la diferencia en la cantidad de espectro asignada a cada prestador es mayor a lo detallado, dado en parte por la distribución actual de la banda de 2600 MHz que surgió como resultado de todos los procesos anteriores.

Por eso, y ante varios reclamos hechos por las compañías, el Enacom procedió a implementar como primera medida un nuevo proceso de asignación a demanda que le ofrecerá a los operadores actuales la posibilidad de incrementar el espectro que poseen asignado en la banda de 2600 MHz.

Espectro reordenado

De manera paralela, y en atención a lograr una mejora en la eficiencia del uso del espectro, se procederá a reordenar las asignaciones de frecuencias vigentes "de modo que cada uno de los licenciatarios posea espectro contiguo dentro de la banda 2500-2570 MHz apareado con 2620-2690 MHz y de este modo puedan aumentar la eficiencia en el uso de la banda dada la nueva disposición en forma contigua de los rangos asignados".

Para explicar las razones por las cuales no se permite el ingreso de otras empresas que no sean Telecom, Movistar y Claro, la resolución del Enacom sostiene que la banda de 2600 MHz no constituye, por sí sola, una opción técnicamente conveniente para el eficiente despliegue de la red de acceso móvil por parte de un prestador nuevo, especialmente en zonas de baja densidad poblacional o grandes extensiones geográficas, sino que debe complementarse con bandas de frecuencias inferiores.

"Por esa razón en esta primera etapa se concluye, teniendo en cuenta el tope de espectro hoy vigente, poner a disposición exclusivamente los bloques espectrales que se aprueban por la presente, mientras que para una segunda etapa, se evaluará poner a disposición a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, aquellos bloques que no resulten asignados a los actuales prestadores del SCM en el presente proceso, sumado a aquellas bandas o partes de ellas citadas en el Anexo II de la Ley N° 27.278 modificada por el Decreto N° 58/19, de conformidad con los términos del Artículo 11 de la citada Ley", agrega el organismo oficial.

Las frecuencias tendrán un plazo de uso de 15 años mientras que para calcular el precio de los canales de frecuencias que se ponen a disposición, se utilizará el llamado Valor Único de Referencia (VUR) empleado en los procesos de Refarming para la misma banda de frecuencias involucrada.

La metodología consiste en adoptar un promedio de valores de mercado obtenidos en procesos de subasta del ámbito internacional, ajustados por parámetros comparativos que reflejen las diferencias en las condiciones nacionales de operación.

En cuanto a la solicitud de asignación a demanda deberá presentarse dentro de los 10 días corridos, contados desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, acompañada de un escrito identificando las localidades en las cuales solicitan los bloques de espectro, una declaración jurada aceptando todas las disposiciones y reglamentaciones vigentes; el "Procedimiento de Refarming" y el de asignación a demanda; la devolución de espectro hecha por Telecom y renunciar a interponer acciones o recursos que impidan la entrada en vigencia o el diferimiento de la aplicación contra el régimen de refarming y asignación a demanda.