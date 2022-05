Propiedades en La Paternal, un barrio accesible y cool: precio del m2 y zonas más buscadas

Vecino a Villa Crespo y Caballito, La Paternal ha empezado a llamar la atención de los que piensan en hacer y vender propiedades. Ellos son los que aseveran, además, que se trata de una zona con mucho, mucho potencial.

Condiciones no le faltan. En principio, La Paternal está en el centro de la ciudad. "Dos puntos de inflexión marcaron un antes y un después del barrio: la solución al problema de las inundaciones y la llegada del Metrobús", agrega Gabriel Brodsky, titular de Predial, firma con productos en la zona desde hace 15 años, en relación a los atributos.

"Se propone como una opción a Almagro y Villa Crespo que ya son más aspiracionales", analiza el bróker, de lleno en el mercado. "Paternal es una opción súper válida, actualmente muy elegida por la gente joven", asegura, remarcando también que tiene su público fiel entre los nacidos y criados en el barrio, quienes no piensan en abandonarlo a la hora de planificar una mudanza.

El precio del m2 es de u$s1.500 en promedio

Enfocándose en estos segmentos, Predial tiene varias propuestas en el área. Brodsky menciona, por caso, avenida San Martín 2955 –"un edificio icónico del estudio Jaraj"- , en estado de obra avanzado, hoy a u$s1.538 el m2, y Juan B. Justo 3695, esquina Cucha Cucha, en el límite con Caballito y también adelantado, a u$s1.590, en ambos casos, precios de lista y contado.

La llegada del Metrobus le dio más accesibilidad al barrio, hoy buscado por mucha gente joven

En esa misma frontera, hay una nueva propuesta que comercializa Re/Max Premium. Exactamente, es en Juan B. Justo 4032, donde La Paternal se funde con Caballito. Allí, la inmobiliaria publica un dos ambientes de un nuevo emprendimiento a u$s75.000. De acuerdo con Ariel Champanier, titular de la firma, lo mejor que tiene la zona es su conectividad.

Venta de propiedades: monoambientes, en el primer lugar

Según informa el bróker, lo que más sale –se vende- en el barrio son los monoambientes, en el orden de los u$s40.000 o u$s50.000. "Aun se consiguen precios ventajosos en el área", comenta el inmobiliario, destacando que se trata de una zona que todavía conserva baja altura, "llena de casas chorizo".

Es cierto: mientras las esquinas de las avenidas San Martín y Juan B. Justo concentran nueva oferta comercial, alejándose algunas cuadras de las principales arterias, el barrio conserva sus calles arboladas, su silencio y sus siestas largas.

Más allá de los límites oficiales establecidos -además de los citados, tiene frontera con los barrios de Villa Ortúzar al norte, Chacarita al noreste, Villa del Parque, Agronomía y Parque Chas-, La Paternal se extiende en el imaginario colectivo. Norberto Pappo Napolitano, el Carpo de La Paternal, en realidad siempre fue vecino de Villa General Mitre, de Artigas y Camarones.

Villa General Mitre, barrio vecino y con gran atractivo

Sucede que aunque la nueva Ley de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires ubica a estos dos barrios (La Paternal y Villa General Mitre) en comunas diferentes, en ambos se respira el mismo clima barrial que los convierte en la opción elegida por jóvenes artistas que optan por el área para instalar sus atelliers.

En Villa General Mitre, Mahe desarrolla su PH ECO 9, tipología que a entender de Ariel Venneri, responsable de la firma, sintoniza y mucho con la atmósfera barrial. Se trata de un edificio de 13 unidades funcionales, de uno a cuatro ambientes, éstas últimas con cochera en Planta Baja, cuyo inicio está próximo.

Ubicado en la calle Luis Viale, muy cerca de avenida Gaona, y frente a la Plaza de la Asunción, es un edificio sin amenities y con pocos espacios comunes, ergo las expensas son muy bajas. Las prestaciones indican a quienes está dirigido: el edificio contará con un lugar exclusivo de guardado y taller de bicicletas.

"Somos sostenibles", enfatiza Venneri acerca del proyecto que cuenta con energía solar y recolección de agua de lluvia. Con un m2 que está a u$s1.330, el ECO 9 tiene, aseguran en Mahe, un buen ritmo de venta.

En Villa General Mitre, Mahe desarrolla su PH ECO 9, un edificio con 13 unidades de uno a cuatro ambientes

"Todavía tiene mucho más potencial que lo que se ve. Me pregunto por qué aún no está inaugurada la estación de trenes de la línea del Ferrocarril San Martín", señala el desarrollador, retornando el tema barrial y volviendo a la conectividad, y aludiendo a la estación que todavía no se reinagura.

Te puede interesar Crece el alerta por los alquileres: mayo termina con fuertes aumentos y anticipan suba récord para junio

Con sus limitaciones -el barrio aún presenta una cara degradada- , donde algunos ven crisis otros ven oportunidad. Los terrenos de La Paternal cercanos al viaducto justamente están en la mira de varios desarrolladores. Nada es casual: el valor de la tierra en el barrio de los "bichos colorados" es cerca de un 50% más bajo que en Villa Crespo o Caballito.