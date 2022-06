Inmobiliarias: qué pasa con la venta de inmuebles y quiénes se animan a poner dólares en ladrillos

La actividad no deja de acumular números en rojo pese a la pronunciada baja de precios. Condiciones en contra y oportunidades a partir del sobrestock

La situación comercial que atraviesa la compraventa de inmuebles no deja de ganar en dramatismo y la preocupación se ha vuelto un estado permanente en el ámbito de las inmobiliarias. Las operaciones siguen quietas pese al contexto de baja de precios de las propiedades y entre los comercializadores predomina la idea de que 2021 va a camino a consolidarse como otro año perdido. Al momento de exponer los factores o variables que juegan en contra del ladrillo, predominan dos coincidencias: el escenario político y el rumbo económico.

"Cerramos un primer cuatrimestre con un ciclo que no termina de despegar claramente, ya que dos meses dieron positivos y dos a la baja en la comparación con 2021. Pero debemos mirar siempre la serie amplia y eso indica que estamos en niveles muy bajos de actividad", afirmó, recientemente, Jorge De Bartolo presidente del Colegio de Escribanos.

"Debemos remarcar que no hay incentivos para el cierre de operaciones y es una tendencia que ya lleva 4 años", agregó. Para luego exponer datos contundentes del parate acumulado que ostenta la actividad inmobiliaria: durante el primer cuatrimestre de este 2022 se efectivizaron 7.807 compraventas de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, 97 menos que en igual período pero del año pasado.

Un informe de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional da cuenta de una baja interanual para el primer cuatrimestre del año del 0,43 por ciento. En "el primer tercio del 2022 no se evidencia una recuperación con respecto al mismo periodo de un año atrás, donde existían limitaciones en la mayoría de las actividades producto de la pandemia y las distintas restricciones impuestas en su consecuencia", afirma la consultora.

Un rasgo particular del mercado es que nunca antes en la historia se acumuló una oferta tan amplia de inmuebles. Y el pronóstico que predomina es que la tendencia, si no hay cambios de fondo en la macroeconomía y la regulación, continuará acentuándose a lo largo del año. Esto, más allá de que, en promedio, los precios en Capital Federal cayeron al menos 30 por ciento en el último bienio.

La compraventa en Capital Federal acumula cuatro años de números en descenso.

Compraventa de inmuebles: sobreoferta récord y miedo a invertir

Desde CUCICBA, la entidad que nuclea a los corredores inmobiliarios porteños, indicaron a iProfesional que en la actualidad se ofrecen sólo en Capital Federal alrededor de 185.000 propiedades. Reconocieron que el número podría incluso ser mayor dado que varias unidades se están promoviendo por fuera de los portales de comercialización consolidados y el circuito de inmobiliarias.

Pero ni siquiera semejante oferta es suficiente para encender el interés por los usados. Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, expuso ante este medio las particularidades de un mercado afectado por la inmovilidad.

"El freno que vemos es consecuencia de una economía general ensombrecida. No hay una luz adelante que diga adónde nos estamos dirigiendo con este modelo. A principios de mayo tuvimos algunas consultas puntuales, pero luego todo volvió a paralizarse. A lo sumo se dan algunas averiguaciones los fines de semana, con foco en el microcentro, pero no mucho más. No se están cerrando operaciones", afirmó ante iProfesional.

"Lamentablemente, la gente dejó de ver al ladrillo como un refugio de valor por el contexto actual. Y privilegia quedarse con el dólar en la casa, ya ni siquiera en los bancos. Hoy los inmuebles, por la baja pronunciada, deberían seducir a cualquiera. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. La mayoría elige quedarse con el billete", añadió.

El precio de los usados cayó al menos 30 por ciento en los últimos dos años.

Inmuebles usados: precios atractivos, pero sin interesados

Liotto señaló que en zonas de Capital Federal como el mencionado microcentro pueden encontrarse departamentos con rebajas de hasta un 35 por ciento. "Ya en los barrios hay desarrollos a estrenar a muy buen precio. Las publicaciones de inmuebles usados con numerosas y a valores por demás de atractivos, pero lo que faltan son los interesados", dijo.

Desde la comercializadora Migliorisi uno de sus socios gerentes, Diego Migliorisi, coincidió en cuanto a la incertidumbre predominante y la falta de inversiones que experimenta el segmento de los inmuebles usados.

"Hay consultas por el lado de los departamentos más pequeños y las unidades PH, pero se da por el lado de familias que buscan inmuebles para habitarlos. A diferencia de otros momentos, no tenemos inversores que destinen dólares en departamentos que luego se van a alquilar o algo por el estilo", comentó a iProfesional.

"La vigencia de leyes como la que regula los alquileres derrumbó ese mercado y no hay perspectiva de recuperación inmediata. En tanto no está muy claro cuál es el proyecto que prevalecerá, sigue la incertidumbre y eso aleja o desalienta a los inversores que usualmente invierten en propiedades pensando en el mercado locativo", concluyó.