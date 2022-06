Gasoil "blue": ya venden el litro hasta $70 más caro y advierten "colapso total" en pymes y agronegocio

Entidades del agronegocio y organizaciones de empresas pronostican "inmovilidad productiva" si el Gobierno no soluciona el abastecimiento. Los reclamos

El faltante de gasoil sigue profundizándose y se multiplican los sectores de la economía que elevan pronósticos de parálisis total si el combustible no aparece en el corto plazo. Organizaciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que las producciones regionales entraron en fase de colapso y el agronegocio amenazó con "inmovilidad productiva" si el Gobierno no soluciona el escenario de desabastecimiento.

Por otra parte, entidades rurales como CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) denunciaron la consolidación de un gasoil "blue" que se comercializa en algunas estaciones de servicios con sobreprecios de hasta 50 pesos por litro.

"Nunca tuvimos inconvenientes con el gasoil, pero este año hay estamos con sobreprecios. El gasoil está, pero vale de 50 a 70 pesos más que lo normal, estamos empezando a ver un gasoil blue", reconoció Horacio Salaverri, titular de la organización.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicaron a iProfesional que los productores de la soja y el maíz exigen "que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuándo estará solucionado el faltante".

"Nadie puede creer en serio, que el país puede crecer, sin un insumo básico y tampoco se puede esperar eternamente con la producción parada. Aquí no corre la ideología, no hay derechas ni izquierdas, hay un grave problema que lo expresan hasta los gobernadores del interior profundo. Lo que queda claro es que la política y la gestión del Gobierno, debe atender prioritariamente, lo urgente", remarcaron desde la entidad.

Entidades del agronegocio sostienen que todos los procesos se ven afectados por la escasez.

Gasoil: un faltante "federal"

En provincias como Entre Ríos, la representación local de la Sociedad Rural Argentina (SRA) determinó que prácticamente en el 100 por ciento de los distritos del agronegocio hay ausencia total de gasoil o, en todo caso, cupos que van de los 100 a los 300 litros por vehículo.

La entidad sostiene que el distrito se encuentra a un paso de la "inmovilidad productiva". En Entre Ríos, siempre según la SRA, existen estaciones de servicio que comercializan el gasoil "blue" hasta 70 pesos por encima de su valor habitual.

Por el lado de CAME su presidente, Alfredo González, dijo que "la escasez de gasoil pone al borde del colapso a las economías regionales". Pidió una "solución urgente" para impedir que la crisis impacte aún más en los precios. Asimismo, señaló que "los reportes que nos llegan desde diferentes lugares del país son serios porque están afectando la operatividad de los productores".

Al mismo tiempo, González explicó a iProfesional que "hay que evitar que se instale un mercado del gasoil paralelo, como consecuencia del faltante del combustible y la desesperación de los productores que necesitan imperiosamente seguir trabajando".

El titular de CAME señaló que las provincias del Norte son las más afectadas y que la situación en las localidades limítrofes, donde llegan camiones del exterior para abastecerse de combustible barato, "exige tomar cartas en el asunto sin dilaciones".

Camioneros deben afrontar sobreprecios para hacerse con el combustible.

Gasoil: el mapa del desabastecimiento

Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), suman 14 las provincias en rojo por el faltante de gasoil. Los distritos en los que prevalece el desabastecimiento: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza.

"Excepto las provincias hidrocarburífera de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder a combustible, un insumo imprescindible para desarrollar nuestra actividad", indicó la entidad a través de un comunicado.

El foco de la escasez sigue concentrándose en el Norte, pero se extiende a otras provincias con distinta intensidad.

"El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren", afirmó al respecto Roberto Guarnieri, presidente de la mencionada FADEEAC.