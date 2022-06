Los 3 pasos para que los usuarios no pierdan los subsidios a las tarifas de luz y gas

El nuevo esquema de suba de tarifas y reducción de subsidios dispuesto por el gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 322/2022 promete generar una gran polémica cuando los usuarios comiencen a recibir desde este mes las facturas de las empresas distribuidoras.

Hay que destacar que habrá tres niveles de usuarios de acuerdo con los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar que son los siguientes:

Grupo 1: representa un 10 % de la población más rica que no recibirá más subsidios que son los que hoy ganan más de 333.410 pesos o el valor de 3,5 canastas básicas de abril. Se calculan aumentos en la tarifa final que podrían estar entre el 90 y el 130 % tanto de luz como de gas ya que en la actualidad pagan solo un 35 por ciento de lo que corresponde pagar. Este segmento pasará a pagar la tarifa plena sin ningún subsidio.

Grupo 2: con ingresos menores a unos 95.260 o con tarifa social.

Grupo 3: son los que no están dentro de los dos grupos anteriores.

Se debe mencionar además que los usuarios que deberán registrarse para tratar de no perder los subsidios son solo los del Grupo 3. Estos son los que tienen ingresos medios y no cumplen con las condiciones de nivel de mayores ingresos pero que tampoco pertenecen a los sectores más vulnerables de la población en tanto que los usuarios que reciben la tarifa social no deben hacer ningún trámite para mantener ese beneficio pero tendrán un aumento de un 20 por ciento en el año en el valor de la tarifa.

Los 3 pasos para que algunos usuarios no pierdan los subsidios económicos a las tarifas de luz y gas

Cómo hacer el trámite para no perder los subsidios

En lo que respecta a estos usuarios que deben hacer el trámite para no perder los subsidios deben considerar lo siguiente:

Se deberán anotar, desde que comience a funcionar, en el nuevo registro llamado RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía). Es una plataforma que se creará para hacer el trámite on line a partir de esta semana.

Los titulares del servicio deberán completar una declaración jurada para solicitar que se mantengan los subsidios en caso que corresponda y también se podría hacer el trámite en las oficinas habilitadas de la ANSES en todo el país. No deben concurrir a las empresas distribuidoras de servicios de electricidad y de gas que no se encargarán de este tema.

Si los usuarios o usuarias son inquilinos el decreto establece la creación de la figura del Usuario o Usuaria Residencial del servicio en el caso de que la persona o familia que hace uso del servicio no coincida con el nombre del titular registrado en las empresas distribuidoras. En caso que corresponda deberán solicitar el subsidio con ese nombre.

Los usuarios incluidos en el Grupo 3 de ingresos medios, que no se registren perderán los subsidios. Mientras que los usuarios con tarifa social no requieren ingresar sus datos para mantener ese beneficio.

Los aumentos en las facturas

De acuerdo a datos extraoficiales estimados por el Gobierno los usuarios del Grupo 2 tendrían en sus facturas incrementos totales en el año cercano al 200% que es el equivalente al 40 por ciento de Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado.

Para el resto de los usuarios se calcula que tendrán en promedio aumentos de un 40% para todo el 2022 que corresponde a un 80 por ciento del CVS del 2021. En lo que respecta a la electricidad el aumento que se está aplicando en el AMBA es del 16 % en promedio.

En lo que corresponde a los usuarios que tienen tarifa social en el caso de la luz el aumento promedio estimado sería de 20 % en cambio en el caso del gas no tendrán aumentos de acuerdo a lo que informa el gobierno. Para los usuarios del resto del país el aumento promedio de la factura que se está aplicando está entre el 18 y el 25 por ciento.

"La idea es que todo usuario o usuaria que solicite el subsidio por entender que necesita el apoyo estatal podrá solicitarlo a través del formulario que estará disponible", dijeron en el Gobierno.

Cuántos usuarios se quedarán sin subsidios

De acuerdo a los cálculos del Gobierno habría unos 1.700.000 usuarios residenciales que se quedarán sin subsidios en la tarifa de gas lo que equivale a un 12 por ciento del total.

En lo que respecta a los usuarios de electricidad los que perderían el subsidio serían 1.600.000 usuarios que representan un 10 por ciento del total.

Pero hay discrepancias entre lo que el Gobierno informa acerca de los futuros aumentos de las tarifas y los que calculan las consultoras privadas.

De acuerdo a un reciente estudio de Montamat y Asociados, una consultora especializada en energía, los aumentos en el valor de sus facturas que podrían tener los tres grupos económicos que cita el decreto para dividir a los usuarios utilizando el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) son bastante distintos a los que informa el gobierno y en algunos casos podrían llegar a superar el 200 %.

El informe destaca que con menos de un 12% de usuarios con Tarifa Social y 10% de consumidores ricos los aumentos anunciados solo servirán para morigerar el nivel de subsidios energéticos pero no evitarán que sigan creciendo.

De cuánto serán los subsidios

Los cálculos de la consultora proyectan subsidios energéticos que este año llegarán a unos 17.000 millones de dólares frente a unos 12.000 millones de dólares que se gastaron el año pasado. Esto significa un gasto que representa unos 3 puntos del PBI, casi el equivalente al déficit fiscal primario que calculan las consultoras privadas para este año a diferencia del 2,5 % que proyecta el equipo económico. Otro de los detalles que menciona el estudio es que el decreto no explicita con qué información y datos se han elaborado las bases de cálculo para la segmentación de tarifas.

Entre los aspectos para analizar acerca del nuevo esquema está el ahorro que haría el gobierno al aplicar este nuevo sistema. El Presupuesto 2021 tenía proyectado en subsidios a la energía y al transporte un total de 800.000 millones de pesos frente a los 1,5 billones de pesos que se calculan gastar este año en esos subsidios económicos de acuerdo al nuevo ajuste de ese Presupuesto ya que el Proyecto de Presupuesto 2022 fue rechazado por la oposición a fines del año pasado.

Hace un año se calculaba que el mecanismo ideado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de aumentos de tarifas y reducción de subsidios le ahorraría al gobierno unos 100.000 millones de pesos o el equivalente al 0,6 % del PBI.

En tanto hoy con el nuevo esquema anunciado el gobierno solo ahorraría unos 15.000 millones de pesos o el equivalente a un 0,05% del PBI. Por lo tanto, más allá de las críticas que se le hacen al ministro desde el kirchnerismo lo que debemos preguntarnos es si valdrá la pena para Guzmán encarar este tipo de esquema muy complejo para que el estado ahorre sólo unos 15000 millones de pesos en el año.

¿Cambios en la política energética?

Este esquema de aumentos de tarifas y reducción de subsidios económicos tal como fue diseñado por Guzmán no parece ser el que se necesita para modificar una política energética basada en los subsidios económicos que comenzó en el 2003 cuando Nestor Kirchner llegó al poder, que se hizo más fuerte en los dos gobiernos de Cristina Kirchner, que trató de eliminar tibiamente el gobierno de Mauricio Macri en el 2016 y que retomó mayor fuerza en el actual gobierno de Alberto Fernández.

En el primer gobierno de Néstor Kirchner los subsidios llegaron a representaban 2 puntos del PBI mientras que en últimos periodos de Cristina Fernández de Kirchner llegaron a 4 puntos del PBI.

Desde los equipos técnicos que manejan el tema energético dentro del kirchnerismo se remontan a qué le ocurrió al macrismo luego de subir fuerte las tarifas en el 2016.

"Perdieron las elecciones por subir las tarifas y lo peor fue que los que votaron en contra fueron los integrantes de la clase alta y media que los habían votado a fines de 2015" manifestó a Iprofesional una fuente del gobierno cercana al kirchnerismo.

El problema de Guzmán es que este esquema no fue consultado con los principales funcionarios que manejan el tema energético, que responden directamente a la vicepresidenta. Ni el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo ni el titular del ENARGAS Federico Bernal están de acuerdo con el nuevo esquema. Desde La Cámpora y desde la oposición consideran que ese plan es inconsistente, inaplicable e incompleto.