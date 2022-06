Warren Buffett prometió regalar el 99% de sus u$s100 mil millones cuando muera: ¿quién recibirá todo ese dinero?

El inversionista Warren Buffett es probablemente el mayor filántropo de la historia. Hace 16 años se comprometió a donar el 99% de su fortuna en los últimos años de su vida y lo ha cumplido.

La revista Fortune informó que ya había entregado la mitad de su dinero a diferentes organizaciones benéficas para el 2021.

Asegura que él no tiene nada que hacer con su dinero pero sabe que la sociedad sí podría hacer un buen uso de él. "Durante muchas décadas, he acumulado una cantidad de dinero casi increíble simplemente haciendo lo que amo hacer", dijo en un comunicado.

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo.

La donación de u$s1.000 millones de este verano hizo descender a Buffett en la lista de las personas más ricas del planeta, al pasar de la quinta a la séptima posición. Ahora posee 229.016 acciones Clase A de Berkshire, aproximadamente la mitad de las acciones que Buffett poseía en junio de 2006, antes de prometer que las donaría.

¿Quiénes recibieron el dinero de Buffett?

Cinco fundaciones han recibido importantes contribuciones de la inmensa fortuna que Buffett amasó como cabeza de la firma Berkshire Hathaway, un emporio multinacional de seguros, transporte ferroviario, generación y distribución de energía, fabricación y ventas minoristas.

El revuelo reciente es que no se sabe con exactitud a dónde irán a parar los 117.000 millones restantes del patrimonio del hombre que prometió regalar casi totalidad de su dinero antes de ir a la tumba. Aunque una de las condiciones de su generosa contribución es que los aportes se gasten en su totalidad en un plazo máximo de 10 años después de su muerte.

Originalmente se pensaba que el beneficiario de una buena tajada sería la Fundación Gates, una de las organizaciones filantrópicas mas grandes del mundo.

Todo apuntaba a que se estaban preparando para una entrada masiva de fondos. En el pasado, el director ejecutivo de Berkshire había expresado su decisión de donar la mayor parte de su patrimonio (un 80% de las acciones) a la Fundación Gates porque la otrora pareja hacía un "mejor trabajo" que él al manejar los proyectos de beneficencia. Pero el divorcio de Bill y Melinda Gates y la renuncia de Buffett de la fundación podrían cambiar el destino de los desembolsos futuros, aunque nunca han anunciado ninguna desavenencia.

La fundación de Bill Gates no recibirá los fondos de Buffett.

Otros cambios de Gates

Otro problema es que la Fundación Gates ya posee tantos fondos que no tenía claro qué hacer con un posible aluvión de fondos de Buffett. Por ese motivo, la junta directiva de la Fundación Gates, decenas de empleados y la firma de consultoría McKinsey and Co trabajaron durante un año en lo que denominaron el Proyecto Lincoln.

Una de las ideas del proyecto fue crear una caja de ahorros para beneficiar a todos los niños del mundo. Algunos aseguran que si la Fundación Gates recibe suficiente dinero para distribuir entre todos los niños del planeta realmente podría tener un impacto significativo en la humanidad. El objetivo sería ayudar a nivelar los enormes desequilibrios socioeconómicos entre los países al ofrecer a los padres una red de seguridad financiera para levantar a una familia en la deteriorada economía actual.

Pero al parecer Buffett también se ha distanciado de la Fundación Gates por diferencias en el crecimiento desmesurado de la organización, a tal punto que en 2015 pidió que un límite al número de empleados. Tampoco estaba satisfecho con la cantidad de consultores externos.

El turno de la Fundación Susan Thompson Buffett

Por su parte, la Fundación Susan Thompson Buffett también se está preparando para recibir hasta 100 mil millones de dólares en acciones no distribuidas, dijeron fuentes al Wall Street Journal. El diario financiero indicó que Buffett podría inyectar decenas de miles de millones de dólares para apoyar la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos, mediante aportes significativos a la fundación Susan Thompson Buffett, el nombre de su difunta esposa.

Buffett estableció la organización benéfica con su esposa Susan "Susie" Thompson Buffett en 1964. Fue conocida como la Fundación Buffett durante 40 años pero Warren la renombró en honor a su esposa después de su muerte en 2004. Casi todo el patrimonio de Susan, valorado en unos 3.000 millones de dólares en 2004, fue destinado a la fundación. "Ella y yo establecimos la Fundación Susan Thompson Buffett para enfocarnos intensamente en problemas sociales importantes que tenían grupos con ingresos muy limitados", escribió Buffett a los directores de la fundación en su compromiso de 2006, y agregó que esperaba que la fundación "mantuviera su enfoque en solo una o dos cuestiones importantes".

La fundación prefiere trabajar con discreción y nunca habla de manera directa sobre sus objetivos. La única misión conocida es proporcionar becas a estudiantes en el estado natal de Buffett, Nebraska. En su página web sólo habla de las becas que otorga y sólo responde a preguntas sobre el procedimiento para solicitarlas. Pero el consenso de los expertos y las declaraciones de impuestos coinciden en que se dedica a la defensa del derecho a decidir y a la política reproductiva.

La fundación prefiere hacer sus donaciones desde el anonimato para honrar el deseo de Susan Buffett de centrarse en las organizaciones comprometidas en su trabajo y en vez de las que se enfocan en las relaciones públicas.

Una investigación de la publicación independiente Mother Jones indicó que Fundación Susan Thompson Buffett habría donado unos 1.500 millones de dólares para apoyar campañas a favor del aborto entre 2001 y 2014. Algunos de los beneficiarios serían Planned Parenthood, la Federación Nacional del Aborto y el Instituto Guttmacher.