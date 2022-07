Asume Batakis: el agronegocio endurece la posición ante posible suba de retenciones

Silvina Batakis aún no formalizó la asunción y el agronegocio ya salió a marcarle la cancha. A través de entidades y referentes, los agroexportadores anticiparon que no se moverán un centímetro de las exigencias transmitidas en los últimos días. Y, además de ratificar el paro del día 13, remarcaron que no aceptarán un mayor intervencionismo oficial además de reiterar la condena a cualquier nueva suba de las retenciones. Entienden que la postura de la nueva ministra de Economía va en esa dirección a partir de entrevistas hechas a la funcionaria al menos dos años atrás.

"El problema no es el nombre del ministro, sino qué o cuáles serán sus políticas económicas en un país que todos los días pierde un poco más de futuro mientras los que deciden están distraídos en peleas internas. Es tiempo de un plan serio y de hacerse cargo", sostuvo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Desde la misma organización su vicepresidente, Gabriel De Raedemaker, tildó la renuncia de Martín Guzmán de "crónica de una muerte anunciada" y añadió, respecto de la nueva ministra: "Puede venir cualquier reemplazo, pero si la dirección es la misma de presentar un permanente antagonismo hacia la inversión y la producción, las consecuencias van a ser las mimas que estamos viviendo en este momento".

En un tono similar se expresaron voceros de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), que a través de un comunicado hablaron de un "país que está corriendo un grave peligro institucional" más allá de la elección de Batakis para la cartera de Economía.

El agronegocio establecerá un paro total el próximo 13 de julio.

Batakis en economía: el agronegocio ratifica el paro del 13 de julio

Por el lado de Coninagro, el reclamo de las últimas horas se ajustó a pedir "consenso" de cara a un nuevo plan económico pero sin resignar el clásico pedido de menor intervencionismo estatal.

"El sector cooperativo y productivo no tenemos que ser rehenes de esta disputa politiquera, cuando necesitamos políticas para el bien común que sean a favor de la producción, el empleo y la cultura de la vida", declaró Carlos Iannizzotto, titular de la entidad.

En la previa a la asunción de la nueva ministra, el agronegocio en bloque reiteró que avanzará con el paro del próximo miércoles 13, en lo que representará la cuarta medida de fuerza en contra del gobierno de Alberto Fernández.

"La situación complicada que atraviesa el sector por la injerencia en la producción, la exportación y las trabas a partir de complicaciones como la falta de gasoil no se van a superar con el cambio de nombres. El problema es el modelo que propone el Gobierno para el sector agroexportador. Por eso el paro no se cambia. Y si no hay respuesta a los pedidos se evaluarán nuevas medidas en el corto plazo", dijo a iProfesional una fuente ligada al bloque de organizaciones.

Las entidades temen una suba de retenciones para el maíz y el trigo.

Designación de Batakis y retenciones

La elección de Batakis reavivó las luces rojas en el tablero del agronegocio, que entiende que su designación responde a un nuevo intento del Gobierno por acentuar la recaudación a través de cambios en el esquema de retenciones.

En torno al frente de entidades de la exportación agrícola ven como muy posible que el oficialismo intente promover subas de al menos un 2 por ciento al maíz y el trigo, y de hasta un 6 por ciento para la carne vacuna, en un nuevo intento por mejorar la recaudación.

Recuerdan que en marzo de 2020 la nueva ministra de Economía definió como "necesarias" las retenciones establecidas para esos productos. Batakis afirmó que ese mecanismo es clave "para que el Estado nacional no tenga que salir a comprar dólares, que son escasos y tienen que ser utilizados para poder importar bienes de capital, para pensar en la producción".

La funcionaria añadió que las retenciones también resultan relevantes con vistas a que "el Estado tenga dólares para cuando eventualmente tiene que hacer pagos de su propia deuda, para que no tenga que erogar pesos porque ya tiene los dólares". En el agronegocio tampoco faltan quienes temen que, a través de Batakis, el Gobierno intente una mayor presencia en el ámbito de la comercialización de granos mediante alguna empresa bajo control estatal.