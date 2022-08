Brandformance, agencia de marketing digital que evoluciona de Pyme a Regional

En el año 2018, Ezequiel Joulie (CEO & Founder de Brandformance) y Alba Amesty (COO – Founder de Brandformance), decidieron fundar Brandformance, agencia de Marketing Digital Integral. Ellos fueron dupla durante muchos años en una de las agencias más grande a nivel Global, donde Eze se dedicaba al liderazgo de equipos y creatividad, y Alby, a la estrategia, proyección y nuevas metodologías. Hoy nos cuentan que fue lo que los impulsó a arriesgarse, el camino de desarrollo empresarial que viven y hacia dónde va la expansión de sus intereses.

¿Y qué más hay?

Ambos emprendedores se preguntaban todos los días que había para dar un poco más e innovar en todo lo que hacían. Hasta que un día decidieron dar el gran paso con el ímpetu de Eze de querer arriesgar más y las ganas de Alba aun estando embarazada de su primera hija (con miedos que eso implica) con toda la incertidumbre de cualquier emprendedor que recién arranca a construir un sueño. Entre ellos se decían: ¿Y si hay más cosas por hacer que hoy no estamos viendo? ¿Y si podemos hacer marketing de otra manera, más limpio, directo y consciente? ¿Qué pasaría si usamos los medios para visibilizar, concientizar y realmente pensar en darle valor a la comunidad?

Fue ese día, que se miraron y decidieron dar el paso. Sin pensarlo mucho, ya que la crisis de Argentina y los comentarios del entorno, no ayudaban a ese impulso. (No nos olvidemos, nos cuentan, que Brandformance no presenta inversores. Todo lo que hoy lograron construir, fue pura y exclusivamente de sus esfuerzos diarios). Ellos continuaron igual y decidieron arriesgar. Arriesgaron. Y así crearon Brandformance, empresa que hoy juega con grandes players del mercado Local y Regional, con más de 20 empleados que se dedican al desarrollo: creativo, de nuevas tecnologías, implementación digital y análisis de data. Sin olvidar, que su ADN está basado en Ciencias del comportamiento, research y creatividad diferencial.

Ezequiel Joulie, CEO & Founder de Brandformance

Camino de desarrollo empresarial:

"En el momento que decidimos arriesgarnos e ir por el sueño de Brand, lo primero que pensé fue ´no estoy preparado para abrir una empresa con 28 años’, fue algo que me dijeron mucho. Pero minutos después me di la respuesta y es que tampoco nací para quedarme en el mismo lugar toda mi vida". No fue nada fácil. No hay que olvidarse que el miedo, la incertidumbre, lo desconocido muchas veces paraliza. Pero no perdí de foco que para ganar o perder, primero hay que salir a batallar. Te puedo asegurar que lo que aprendí y seguiré aprendiendo, no se puede comparar con los 10 años que ya llevaba de trabajo en el rubro. Es como si te dijera que, en estos 4 años, se me pasó casi toda una vida de experiencias", afirmó Eze Joulie, CEO & founder de Brandformance.

"Lo que hicimos fue a todo o nada. Sabiendo lo que implicaba, con miedo. Salimos a dar lo mejor de nosotros a seguir llevando nuestra filosofía de vida de siempre querer un poco más a la cancha. Pasamos momentos duros pero también momentos muy gratificantes y, hoy lo que construimos es gracias al esfuerzo, al conocimiento y también al aprendizaje de ambos. Brandformance todos los días tiene un desafío nuevo y a nosotros nos encanta poder vivirlos", indicó Alba Amesty, COO & founder de Brandformance.

Si hay algo que siempre tuvieron en claro, es que todo es un proceso de aprendizaje. Muchas veces, nos cuentan, que esos procesos les generaron nuevas oportunidades, como también nuevos rumbos. Pero no pierden el foco principal que es "ser aliados de sus partners en cada proceso, cuidando cada detalle, estando siempre un paso más adelante", comentan.

Nativos Digitales:

BRND (hoy refresh de su identidad), tiene diversos equipos multidisciplinarios que trabajan en conjunto para poder dar resultados integrales. Desde el pensamiento estratégico de como ir a perseguir los objetivos planteados por el cliente en todo el ecosistema digital, hasta el último detalle de data a analizar para tomar nuevas decisiones. El criterio no es solo creativo.

"Tenemos un proceso de análisis y pensamiento estratégico muy fuerte, donde mismo sumamos a científicos de diferentes entidades argentinas para ayudarnos a analizar el comportamiento del usuario que va mucho más allá de lo declarativo en las redes sociales. Por ejemplo: lo que sienten. Como también, internamente, el equipo de research trabaja codo a codo con las diferentes áreas, para encontrar esos diferenciales que muchas veces, nadie ve. Es ahí donde estamos", afirmó la dupla emprendedora.

Alba Amesty, COO – Founder de Brandformance

Área de negocios:

Brandformance (en Argentina y USA), dispone de 5 áreas fundamentales:

CONTENT (desarrollo inhouse creativo y estratégico para medios sociales).

(desarrollo inhouse creativo y estratégico para medios sociales). ADS (planificación, implementación, compra y optimización de inversión en medios digitales).

(planificación, implementación, compra y optimización de inversión en medios digitales). The Cxde (área exclusivamente de nuevos desarrollos digitales y tecnologías ya sea para clientes B2B, B2C o soluciones in.house de la agencia. Donde también incluyen un fuerte criterio y gran conocimiento de desarrollo UX/UI).

(área exclusivamente de nuevos desarrollos digitales y tecnologías ya sea para clientes B2B, B2C o soluciones in.house de la agencia. Donde también incluyen un fuerte criterio y gran conocimiento de desarrollo UX/UI). BEHAVIOURAL SCIENCE (donde el equipo está compuesto por diferentes profesionales que analizan data todo el tiempo para generar nuevos insights, como también, el seguimiento de todas las cuentas que manejan para asegurar que la voz del cliente, esté presente en todo momento).

(donde el equipo está compuesto por diferentes profesionales que analizan data todo el tiempo para generar nuevos insights, como también, el seguimiento de todas las cuentas que manejan para asegurar que la voz del cliente, esté presente en todo momento). HAPTICS (especializada en desarrollos sensoriales y experimentos sociales, que acercan al usuario el sentido de pertenecer, como ejemplo, Metaverso)Actualmente la agencia aplica todos sus conocimientos en Meta, Google, Tik-Tok, lInkdein y compra programática.

Hacia dónde van

"Venimos desde la resiliencia y vamos hacia delante, buscando nuevas oportunidades, nuevos desafíos que nos sigan dando respuesta a aquella retórica por la cual comenzamos y que hoy sigue estando presente: ¿Y qué más hay?"

Actualmente la empresa trabaja con GSK, Novo Nordisk, Fravega, Syngenta, entre otros grandes partners.

Para conocer más sobre sus desarrollos, ingresá a brandformance.la