Cómo tener un supermercado propio en un barrio privado

Salvo contadas excepciones, las grandes cadenas y marcas de supermercados como Coto, Carrefour o el ex Walmart no están presentes con locales en los countries o barrios cerrados del país.

Si lo hacen, tienen ubicaciones cercanas a ese tipo de formato habitacional mayormente expandido en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a partir de diferentes figuras jurídicas utilizadas para desarrollar estas mini ciudades habitualmente alejadas del bullicio urbano.

Según algunos estudios privados, en la Argentina existen alrededor de 2.500 barrios privados, de los cuales el 70% se encuentran en la zona del AMBA y la mayoría posee canchas de tenis, golf, fútbol, pileta, club house pero carece de locales de venta de productos alimenticios.

A partir de esa carencia, los hermanos Nicolás y Joaquín Ayerza comenzaron en 2019 a desarrollar un formato de tienda express que bautizaron como The Food Box y que en la actualidad ya cuenta con 10 locales en otros tantos barrios cerrados mayormente de la zona norte bonaerense. Luego, un tiempo después, se sumó el tercer hermano, Miguel, para iniciar la tarea de marketing y búsqueda de inversores.

Tras haber estado ligados al negocio publicitario y encarado algunos proyectos tecnológicos para los desarrollos inmobiliarios de Consultatio decidieron apostar a este negocio, con una inversión inicial de u$s200.000 y una particularidad, construir los mini markets en contenedores marítimos.

El primer local se abrió en el barrio San Sebastián, en la localidad bonaerense de Escobar, y luego replicaron el modelo en otros countries de la zona de Pilar; Malvinas Argentinas y Tigre como Lagoon; Ayres Plaza; San Jorge; Santa Guadalupe; La Comarca; Mayling, entre otros, además de un local que se inaugurará en Bariloche y se convertirá en el primer The Food Box del interior.

The Food Box ya cuenta con 10 locales en otros tantos barrios cerrados

Mientras terminan de consolidar su actual escenario de negocios, los Ayerza ya comenzaron a delinear la segunda etapa de su plan de expansión de la mano del modelo de franquicias y de un nuevo socio que acaban de sumar al equipo.

Se trata de Rodolfo (h) y Clara, ambos hijos de Rodolfo D´Onofrio (ex presidente de River Plate) y Josefina y Juan, hijos de Daniel D´Onofrio, habituales inversores en negocios tan diversos como los seguros, la gastronomía, lo créditos prendario, la moda y la hotelería.

A partir del vínculo que dos de sus hijos tienen con los hermanos Ayerza, por haber sido socios del Belgrano Athletic Club, los empresarios dueños de la cadena de sushi Dashi se interesaron en el formato de los supermercados para barrios cerrados e ingresaron comprando el 50% de la sociedad controlante de The Food Box.

Dos modelos

Con esta importante incorporación, los Ayerza se animan a replicar su modelo con dos formatos de franquicia, uno para el interior del país y el segundo para la región del AMBA, y con los cuales apuestan a que su cadena gerencie 20 establecimientos entre este año y el 2023.

La primera opción se basa en el modelo tradicional de franquicia en el cual un interesado se hace cargo de la búsqueda del lugar, abona un royalty mensual por el uso de la marca y aporta la inversión total que puede rondar entre los u$s50.000 los u$s100.000, para un local de tres módulos, de alrededor de 180 a 200 metros cuadrados y un mix de más de 1200 productos, desde carnes, frutas, verduras y bebidas hasta todo tipo de elementos de limpieza e higiene.

También se le suma un segmento Premium de alimentos que no se consiguen en un Changomas, Carrefour Express ni en un almacén de barrio o súper chino, que bautizaron como ‘Very specials' y que ofrece pizzas congeladas de lugares tradicionales como La Mezzetta; pescados del restaurant Oh My Fish; una línea de pastas frescas congeladas de Rochino; empanadas y tacos de la marca Tibax, de la zona de Escobar; postres de la repostera Valu; carnes de Urban Beef; Sodastream y hasta productos de Havanna.

También se le suma un segmento Premium de alimentos

El segundo formato que utilizarán para consolidar el crecimiento de The Food Box será mediante la firma de un acuerdo de inversión compartida o asociación en la cual los Ayerza se hacen cargo de la elección del barrio privado, la instalación de los contenedores, la arquitectura de los locales y la provisión de las góndolas a cambio de un royalty a modo de recupero de la inversión que inicialmente puede llegar a los u$s25.000 por local.

"En ambos casos, la imagen y el diseño es de The Food Box", explica Miguel Ayerza, que actualmente se encuentra a cargo del "día a día" de la marca y de su plan de consolidación y crecimiento para los próximos años, siempre en barrios cerrados porque considera los beneficios de contar con una clientela cautiva y de buen poder adquisitivo.

Pero a pesar de esa diferenciación de ingresos, explica que los precios de los locales de su cadena son en muchos casos menores a los de las marcas de los grandes jugadores del mercado.

"Desarrollamos lo que llamamos una política de valor justo, que no tiene relación con el nivel de ingreso de los habitantes de los countries en donde operamos sino con que ganamos más si vendemos más y tenemos un mayor volumen que nos permita mejores márgenes", aclara.

Arquitectura a medida

En cuanto al diseño de los locales, el empresario asegura que se adecuan a las necesidades de cada barrio, al igual que el market, que puede adoptar la infraestructura existente como el espacio donde funcione un bar o el restaurante.

En el interior, la terminación lleva placas de roca de yeso y pintura ultralavable, mientras que los cielorrasos son realizados en láminas de PVC blanco.

Los locales se adecuan a las necesidades de cada barrio, al igual que las góndolas, con una variedad de productos

Además de las góndolas, el mercado tiene un depósito con cámaras frigoríficas para conservar los productos en óptimas condiciones al estilo de lo que desarrollaron en el primero de sus mercados en San Sebastián, un proyecto de 1110 hectáreas con más de 3600 lotes.

"Abrimos en febrero de 2020, con un surtido de 300 productos. Empezamos atendiendo con mi hermano Joaquín para entender las necesidades del barrio. La gente pedía cosas nuevas y a la semana las estábamos vendiendo. Eso creó un vínculo especial con los vecinos que se fortaleció mucho cuando arrancó la pandemia. A la noche cerrábamos y repartíamos pedidos con nuestros autos en algunos puntos de Capital", recuerda MIguel Ayerza.

Señala también que, a diferencia de los supermercados tradicionales, The Food Box propone un retail más relacional, con personal que mantiene una relación de amistad con los vecinos, conocen sus gustos y las necesidades de cada familia.

También se puede comprar online a través de su sitio web o retirar en cada local donde, en algunos locales también se brinda el servicio de gastronomía con café de especialidad, platos elaborados de carne, cerdo, pastas, minutas, pizza, empanadas y hamburguesas premium.

"El negocio del market es nuestro icono y nuestro negocio principal sin dudas aunque la gastronomía es también una vertical interesante", agrega Ayerza.

De todos modos, recuerda que sus planes a futuro también incluyen una plataforma digital de estilo marketplace "que nos permite cargar los productos para que los vecinos puedan comprar online y retirarlo por el local, permite pagar con cualquier medio y es muy simple de usar".

"Queremos armar una plataforma donde los vecinos además de comprar nuestros productos, puedan vender los suyos aprovechando nuestra comunidad y generando un negocio circular. Así podrán ofrecer cosas para vender sin tener que competir contra miles de proveedores en Mercadolibre", detalla.