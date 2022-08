British Airways volverá a operar con sus vuelos non-stop a Buenos Aires

La aerolínea British Airways volvió a modificar su sistema de reservas y dio a conocer que a partir del 26 de marzo de 2023 retomará sus vuelos non-stop entre Londres/Heathrow y Buenos Aires/Ezeiza.

Sucede que como consecuencia de las restricciones sanitarias y una caída en la demanda, la compañía está realizando desde marzo de 2021 un vuelo diario a Buenos Aires con escala en São Paulo (Guarulhos), con aeronaves Airbus A350-1000, demandando 16 horas 55 minutos de viaje.

Actualmente y frente a la recuperación de la industria, la compañía volverá a operar non-stop entre Londres y Buenos Aires. De esta manera, contará con cinco frecuencias semanales que serán servidas con equipos Boeing 787-8, con capacidad para 214 pasajeros.

Con esta nueva disposición, el vuelo BA 245 partirá desde Heathrow martes, jueves, viernes, sábado y domingo a las 22:25 para aterrizar en Ezeiza a las 08:20 del día siguiente. El vuelo regreso BA 244 despegará lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo desde la capital argentina a las 13:35 y llegará a Londres a las 06:55 (+1)

Según datos de ANAC Argentina, Londres fue el tercer destino de Europa con mayor movimiento de pasajeros en 2019.

Mientras que los datos de ANAC Brasil afirman que durante el primer semestre 2022, British Airways transportó 33.527 pasajeros hacia Londres, mientras que entre Guarulhos y Ezeiza la cifra fue 29.920 viajeros.

Ranking: las nueve aerolíneas más puntuales de Latinoamérica

Latinoamérica operó 131,127 vuelos, de los cuales en promedio el 81.53% fueron realizados de manera puntual, liderado por la aerolínea Azul Líneas Aéreas Brasileñas y ocho más que destacan.

"Como recordatorio, un vuelo se considera puntual si la aeronave llega a la puerta de embarque dentro de los 14 minutos y 59 segundos (menos de 15 minutos) de la hora de llegada programada", indica el reporte de Cirium, según lo recoge Portafolio.

Dentro del ranking de la consultora Cirium, de las nueve aerolíneas se encuentran:

Azul Líneas Aéreas Brasileñas con 89.5% de puntualidad en julio.

Latam Airlines, con el 86.44% en sus 40.880 vuelos realizados en el mismo mes.

Avianca con 12.782 vuelos, con 86.35% vuelos realizados de manera puntual.

Así mismo, Copa Airlines con 85.62%, Sky Airline 82.91 %, Viva Air Colombia 80.04%, Aeroméxico con 78.02% de sus vuelos puntuales, Aerolíneas Argentinas 74.23%, Volaris 70.66%. Este análisis, recuerda la consultora, se basa en "un requisito de cobertura de vuelo del 80 % para cada categoría evaluada, como el número total de vuelos realizados y el porcentaje de trayectos puntuales", registra el mismo medio.

Ranking de aerolíneas puntuales

Como lo informó REPORTUR.co, el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, dijo en su momento que la fusión de Avianca, Viva y Gol con la creación del Grupo Abra, se podrían desencadenar cambios, como una especie de "telaraña" de asociaciones de aerolíneas en Latinoamérica. (CEO de Copa prevé cambios con fusión de Avianca, Gol y Viva).

La aerolínea Azul, líder en la región.

Heilbron, aunque no quiso profundizar sobre el tema dijo que, "no hablaré sobre si tenemos que reaccionar o no", y agregó: "Si elegimos enfocarnos en nuestro modelo de negocios, creo que tendremos mucho éxito al hacerlo", manifestó en su momento, así lo recoge Skirf.

Cancelación de vuelos y retrasos

Los retrasos en las aerolíneas suelen tener demoras en los vuelos, y eso sucedió especialmente durante la pandemia, siendo Estados Unidos foco de los escándalos.

Las críticas se han hecho sentir por parte de clientes y el gobierno federal también se ha sumado al rechazo frente a los problemas cada vez más frecuentes a la hora de volar.

Hasta mayo de este año, cifras reportadas por aerolíneas y registradas en un informe del Departamento de Transporte señalan que 88 mil 161 vuelos fueron cancelados. Esta figura como la segunda mayor cantidad en los primeros cinco meses de un año desde 1988, apenas superada solo en 2020 frente al impacto de la pandemia del COVID-19.

Para el organismo federal, el número tiene relación y responsabilidad directa con las aerolíneas, o al menos así lo fue en el 41% de los casos.

En cuanto a los retrasos en los vuelos, el Departamento apuntó que las compañías fueron culpables el 37% de las veces. Mal tiempo, congestión o personal en las instalaciones solo representó el 17% de los retrasos. Mientras, el clima extremo solo supuso el 5% de los incidentes que evitaron despegues y aterrizajes a tiempo.