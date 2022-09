Se mudó a Miami y creó una empresa para ayudar a otros argentinos a hacer negocios y trabajar en Estados Unidos

Susy Chemen es una contadora argentina que se fue a vivir a Miami hace 24 años y, desde entonces, recibe gran cantidad de consultas de compatriotas y de otros países interesados en poder trabajar y cobrar en dólares.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión de irse, dice a iProfesional: "Me gusta la excelencia y que me premien cuando hago las cosas bien. Es algo que me enseñaron desde chica, que cuando uno hace bien las cosas es reconocido o tiene cierta recompensa por ello. Y por lo que conocía de Estados Unidos y por muchas otras razones, me pareció un buen destino para encontrar eso que tanto valoro. Es decir, en términos generales tenía la idea de que si hacías bien las cosas no sólo tenías tu recompensa, sino que además nadie te iba a penalizar por ello".

En Argentina, Susy trabajaba en un estudio contable. "Vivía bien, tenía mi casa, pero me vine a buscar nuevos horizontes y calidad de vida, estabilidad, seguridad y tranquilidad para mí y para mi familia", comenta.

En su caso pesó mucho el no perder enteramente el contacto con su familia y amigos, y vio en Miami una ciudad a la cual suelen viajar muchos argentinos. "Recordemos que hace 25 años no había redes sociales ni video llamadas, con lo cual emigrar representaba también perder mucho más el día a día que lo que pasa hoy por hoy", comenta. "Además, nos gustaba y nos gusta mucho el clima, ya que mi marido y yo somos amantes del calor y no del frío", agrega.

Por último, sabía que en Miami hay muchos latinos y argentinos, así que evaluaron que el desarraigo sería algo más fácil si cada tanto escuchaban español o se juntaban con latinos. "Es una cuestión cultural y de costumbres que es más sencilla cuando uno no las pierde completamente residiendo en otro país", comparte.

Para la contadora y su marido, el primer paso fue buscar un lugar para vivir y trabajo de la profesión de ambos. "En esa época encontrar trabajo era sencillo, pero lo primero realmente era pasar el período de adaptación, que puede ser difícil al principio porque cualquier inconveniente, cualquier problema que surge cuando uno es local es una cosa, pero cuando estás en otro país lo magnificás todo. Más de una vez nos vino la reflexión de ‘esto en Argentina lo hubiéramos arreglado mucho más fácil’, pero bueno, son cosas que hay que pasar y el precio que hay que pagar por el cambio", argumenta.

Susy Chemen se fue a vivir a Miami hace 24 años

Ella destaca que al momento de decidir irse, el idioma fue relevante, pero no lo único importante. "Yo ya sabía muy bien inglés y eso me ayudó mucho. Pero ojo, una cosa es saber un idioma y otra muy distinta es vivir en otro idioma: pensar, estudiar, trabajar, es muy diferente a entenderlo o saber hablarlo. Cuando llegué tuve que elegir entre revalidar mi título online o hacerlo de modo presencial y, sin dudas, elegí el presencial, porque sabía que enriquecería mucho mi idioma de esa manera", cuenta.

Cómo comenzar a operar o trabajar en EE.UU.

Hoy Susy tiene su propio estudio contable impositivo especializado en la apertura de sociedades y en ayudar a las empresas que quieren operar en Estados Unidos a que puedan hacerlo. "Históricamente, por el valor que el dólar tiene para los argentinos, siempre trabajé mucho con compatriotas, que además entienden que este es un país más ‘amigable’ a nivel impositivo y previsional, y por eso un alto porcentaje de mis clientes son argentinos. Pero también trabajo con gente de otros países, principalmente latinoamericanos y, por supuesto, estadounidenses, gente local", detalla.

Y sigue: "Ayudamos a los extranjeros para que puedan operar en Estados Unidos, a cobrar en dólares, a invertir aquí, a abrir un negocio o cuenta bancaria, a tener una sociedad local, a vender o comprar productos o servicios y muchas otras cosas. En definitiva, una larga lista de servicios que ofrecemos para hacer las cosas bien, no encontrarse con sorpresas y estar en el marco de la ley local".

Respecto de las barreras y cómo es emprender, agrega: "Debo decir que no encontré barreras o trabas. Todo fue bastante práctico y sentí que me ayudaban en todo momento, todo fue bastante fácil porque en general hay poca burocracia. Trabajar acá es fácil y hay una cultura que alienta a hacerlo. Tal vez como desventaja puedo mencionar que estudiar es muy costoso, pero una vez finalizados los estudios se pueden ver los frutos al salir al mercado laboral y empezar a recuperar el dinero invertido. Estoy en un lugar donde se alienta al trabajo y se premia al que da trabajo y produce. Además, todos los capitales o gente que venga con ganas de invertir son recibidos con los brazos abiertos y lejos de ponerles trabas se los premia con quitas de impuestos u otros beneficios".

Por otro lado, plantea: "Los argentinos somos especialistas en salir de las adversidades y así lo demuestra nuestra historia como país. Eso, claro, nos hace estar mucho más preparados ante las crisis que otros que no las han vivido; y tenemos ese extra de haber pasado por muy malos momentos, sobresaltos, devaluaciones, inflaciones, corralitos y demás cuestiones, con lo cual cuando vivís en un lugar más estable que tiene algún problema lo vivís de otra forma".

Y continúa: "El haber pasado por situaciones adversas te hace prever escenarios negativos, y casi que estás preparado y te agarra de otra forma. Por ejemplo, nosotros apenas pudimos empezamos a ahorrar ‘por las dudas’. De todas maneras, siempre hay imponderables, cosas para las cuales pensabas que estabas preparado y no te golpean de lleno. Los latinos en general y los argentinos en particular somos de adaptarnos al contexto, con lo cual acá si hacés las cosas bien, lo más probable es que te vaya muy bien".

Argentinos que quieren emigrar: un balance positivo

A aquellos argentinos que quieren migrar, Susy recomienta que se animen y lo hagan

Dicho esto, para Susy el balance es absolutamente positivo. "Siempre crecimos y fuimos para adelante", dice, y agrega: "Pero hay que trabajar mucho para tener éxito. Podés proyectar y sabés que si te matás trabajando, tendrás tus frutos".

De Argentina extraña mucho la familia y los amigos, pero no volvería. "Sacrifiqué mucho para vivir acá, emigrar es muy difícil y no es para cualquiera, pero salir de la zona de confort es lo más difícil, tomar la decisión de irse es muy complicado y no hay un lugar perfecto en el mundo", asegura. "Pero algunas de las cosas que puedo vivir acá las valoro tanto que considero que el sacrificio valió ampliamente la pena", señala.

Te puede interesar Para unificar marcas, Calcaterra le cambia el nombre a su banco: cómo se llamará y qué productos ofrecerá

Por último, para aquellos argentinos que quieren migrar, en base a su experiencia, "si realmente quieren probarlo, que lo hagan, que se animen, porque tomar la decisión es claramente lo más complicado. Como dije, emigrar no es para todo el mundo y es algo de lo más doloroso, pero si uno tiene claro las razones por las cuales se va y qué quiere para su vida, tal vez se hace un poco más sencillo".