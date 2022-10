En el futuro, ¿seremos dueños de un auto?: los que se discuten en materia de movilidad

¿Qué tipo de auto manejaremos en el futuro? La movilidad sustentable está creciendo, tanto que se espera que para 2040 en el mundo haya circulando unos 700 millones de vehículos. Uno de los factores determinantes para esto es que el transporte es responsable del 23% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero no solo esto, también es el sector que más viene creciendo en las últimas décadas en emisiones.

Por todo esto, se empieza a ver con buenos ojos que esté creciendo la venta de autos eléctricos e híbridos. Tan solo comparando el primer semestre de este año con el de 2021, el aumento fue de 28,7%.

Igualmente, está claro que aún hay mucho terreno por abarcar. Según los números otorgados por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMMA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA ), en los primeros seis meses del año se patentaron 3.453 autos de motorización no tradicional en el país.

Si se hace un doble click, de éstos 3371 fueron híbridos y, tan solo 82, 100% eléctricos.

Un auto que cuida el planeta

Recientemente, durante la edición de Dialoga by DiDi, Lucía Bellocchio, fundadora y directora de Trend Smart Cities, aseguró que "la tecnología es una enorme herramienta para hacer que las ciudades sean inteligentemente sostenibles. Por eso hoy hablamos de tecnologías verdes".

De esta manera, y con la necesidad de hacer una transición energética, los autos eléctricos toman protagonismo cuando hablamos de una movilidad sostenible.

La carga del auto eléctrico debe ser planeada y hay que trabajar en su cobertura

"En este sentido, DiDi alberga la mayor flota de autos eléctricos en el mundo, y tiene la proyección de continuar impulsando cada vez más esta movilidad sustentable en la región", contaron desde la app de movilidad.

¿Por qué es importante ocuparse de este tema? En la Argentina el transporte representa el 30% de la demanda energética total y según el Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero (GEI), este sector explica 15% de GEI y 24% del CO2 emitidos cada año.

Un auto, una red de carga

En los Estados Unidos, en parte impulsado por los planes de Joe Biden para llegar a las cero emisiones en el transporte, los estados ya fueron autorizados para empezar a construir una red nacional de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Esto empieza a marcar la tendencia, pero también es cierto que "los Estados tienen que estar preparados. Y a esto hay que, paralelamente, ir trabajando sobre la idea de la movilidad como servicios. ¿Seguimos pensando en la idea del auto particular como una especie de propiedad privada? ¿O puede llegar a ser parte (híbrido, eléctrico o a hidrógeno) de un sistema que pueda ser como una suscripción de autos?", se preguntó Emiliano Espasandin, arquitecto, especialista en sustentabilidad.

"El auto eléctrico resuelve uno de los millones de problemas que tiene el uso del auto particular. Aunque no resuelve todos los demás: inseguridad, uso del espacio público, las cuestiones de inequidad", advirtió Sebastián Anapolsky, experto en transporte y sustentabilidad.

En este sentido, sumó que "la sustentabilidad también es relativa porque es cómo generás esa energía. La electrificación en temas de movilidad está muy de moda, pero es bastante criticada por muchos especialistas. No soluciona demasiado y los gobiernos están generando incentivos para este tipo de movilidad".

Usar un auto eléctrico es parte de repensar el paradigma de la movilidad

¿Por qué dice esto? "Hoy, el 80% del espacio público disponible está destinado al uso del auto particular. Si nosotros no cambiamos ese paradigma, la calidad de vida nuestra no va a mejorar. Tenemos que pensar en una ciudad diseñada para la gente y no para los autos donde podamos compartir el espacio público entre las personas y no entre los vehículos", afirmó Anapolsky.

Te puede interesar Bomba en el mercado de medicina prepaga: Swiss Medical quiere comprar Medicus

"Por otra parte, ante esta nueva tendencia, aseguradoras, productores y brokers cumplen un papel fundamental en la capacitación sobre las características y ventajas de la nueva movilidad. Por ejemplo, capacitar sobre dónde estacionar los autos eléctricos o guardarlos, cuál es el tiempo de carga de cada batería, en cuánto tiempo se recarga, puntos de recarga lejos del hogar o el lugar de trabajo y más", resumió Viviana Roldán, gerente técnico comercial de DDN Central de Seguros.