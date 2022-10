De la mano de IBF Negocios, Farmacity se expande y llega a Uruguay

Como parte de la estrategia de crecimiento e innovación consolidado en los 25 años de trayectoria, Farmacity llega al Uruguay de la mano de IBF Negocios, para desarrollar en el país el exitoso modelo de negocios reconocido en la Argentina, orientado a brindar servicios y productos relacionados con la salud y el bienestar.

A partir de esta alianza estratégica con IBF Negocios, Farmacity expande las fronteras de crecimiento con un modelo de negocios exportador a nivel regional, y llega a la comunidad uruguaya con su propuesta de valor innovadora en servicios de salud y bienestar. Este paso dado, forma parte del compromiso con el crecimiento para contribuir con la generación de empleo genuino y multiplicar las opciones de oferta de productos de su marca propia.

"Tenemos una visión innovadora que apunta al largo plazo, con un foco concreto en el crecimiento y el desarrollo de modelos asociativos que permitan integrarnos con actores ya existentes, que compartan y potencien nuestro propósito de generar oportunidades y nuevas experiencias de bienestar para la comunidad. A partir de la asociación con el grupo inversor IBF Negocios, buscamos aportar nuestro know how para contribuir a mejorar la experiencia de servicio de las farmacias, sumando atributos que han sido muy valorados por nuestros clientes y pacientes. Estamos muy entusiasmados de llegar a Uruguay, un país con gran talento humano que nos permitirá abordar nuevos desafíos, al tiempo de generar oportunidades de empleo genuino para la comunidad local", señaló Sebastián Miranda, CEO de Farmacity.

A través de su llegada al Uruguay, Farmacity llevará su propuesta de valor innovadora a través de los servicios y medicamentos que ofrece su modelo farmacéutico, y de los productos que elaboran más de 70 pymes, actualmente en Argentina, para desarrollar las 15 marcas propias de la empresa. De esta forma, la compañía junto con el grupo inversor IBF Negocios potenciarán cinco locales que previamente operaban bajo la marca FarmaGlobal.

Las sucursales de la cadena respetarán el formato y la estética distintiva de la marca Farmacity, adaptando el espacio físico a las regulaciones locales. La oferta de productos exhibidos y la prestación de servicios respetarán el compromiso de la compañía de ser un agente de vínculo entre la comunidad y la salud.

Por su parte, desde IBF Negocios destacaron que "estamos muy contentos con el acuerdo celebrado que potenciará nuestra red FarmaGlobal y que resulta complementaria con nuestra estrategia de desarrollo de nuevos negocios en Uruguay. Confiamos en que el exitoso modelo de Farmacity, se replique en este país para ofrecer una mayor oferta en materia de salud, bienestar y alimentación saludable para el mercado local y que sea el primer paso de un camino de crecimiento para todos", señaló su Director General, Hugo Benedetti.

IBF Negocios es un grupo inversor uruguayo que desarrolla negocios en diversos sectores de la economía como: agronegocios, retail, alimentación, mercado veterinario, entre otros. Con trayectoria y experiencia en inversiones, cuenta con más de 11 años gestionando operaciones en diversas áreas de la economía real. El grupo inversor tiene 15 operaciones en funcionamiento, con ventas anuales de 115 millones de dólares.

Farmacity es una empresa argentina que tiene una trayectoria reconocida y consolidada de 25 años. Cuenta con más de 250 farmacias y opera con diferentes formatos reconocidos y valorados por los clientes: Simplicity, Get The Look, The Food Market y Farmacity.com. En Argentina está presente en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.