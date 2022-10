Batalla en la lechería: ATILRA lanza un paro en SanCor mientras la Justicia reaviva el conflicto en Lácteos Vidal

Tras una advertencia que comenzó a hacerse sostenida en la última semana, ATILRA confirmó que, por la falta de avances en el desarrollo de un fideicomiso para levantar la operatoria de la firma, activará un paro en SanCor a partir de las primeras horas de mañana. El gremio informó que el cese de actividades será total y en el ámbito de la lechería temen que la decisión se extienda a otras compañías. Al mismo tiempo, y tras conocerse que la Justicia falló a favor de Lácteos Vidal en el reclamo por los despidos en Moctezuma, en el sector dan por descontado que el sindicato también impulsará nuevas medidas de fuerza en esa empresa.

ATILRA expuso que durante la jornada del viernes "no se elaborarán, industrializarán ni comercializarán ningún tipo de productos, como tampoco se realizarán tareas administrativas", además de señalar que sólo "funcionarán las guardias mínimas correspondientes: calderas y sala de máquinas, recepción de materia prima y servicio de vigilancia".

Asimismo, el gremio pidió a los trabajadores de la láctea SanCor que se abstengan de "escuchar versiones" que no sean las de ATILRA ni que se les de entidad a "versiones exógenas" sobre el futuro de la compañía.

La medida de fuerza responde a la falta de respuestas del oficialismo ante los reclamos del sindicato por la caída del fideicomiso que debía completar el salvataje de la láctea. ATILRA incluso anticipó que avanzaría con un paro lechero nacional si el oficialismo no interviene para mejorar la condición operativa y salarial de la unión de cooperativas.

Hoy por hoy, SanCor procesa a razón de 700.000 litros de leche diarios, pero la meta para normalizar su funcionamiento en términos de empleo demanda un volumen que duplique esa primera cantidad. Para ello, resulta clave disponer de los 60 millones de dólares que en su momento fijaba el fideicomiso ahora derrumbado.

El fideicomiso mencionado era encabezado por Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond; José Urtubey, mayor accionista de Celulosa Argentina, y Gonzalo Scaglione, controlante del diario La Capital de Rosario.

La empresa requiere de fondos frescos para cumplir con la meta de duplicar producción.

SanCor: una medida de fuerza ante la falta de respuestas

"El paro que promueve el sindicato no es más que una muestra del cansancio ante la falta de respuestas. Los empleados de la empresa no saben qué pasará con ellos el mes próximo. Cuánto o cómo cobrarán lo poco que se les paga. La dirigencia de la firma dice que SanCor se está volviendo rentable de a poco. Pero los trabajadores no ven en sus sueldos un solo indicador de esa mejoría", reconoció ante iProfesional una fuente del segmento lechero.

En sintonía con esto, la situación de los trabajados de la empresa no deja de complicarse. Según indicaron a este medio fuentes del entorno de ATILRA, los empleados de SanCor cobran parte de sus sueldos a través de un sistema de cuotas semanales. Y el promedio de pagos que perciben en ese lapso es del orden de los 35.000 pesos.

"Los salarios que paga la empresa no alcanzan y son una miseria comparado con lo que estableció la paritaria a nivel nacional. Estamos hablando de salarios del orden de los 150.000 pesos siendo que esos mismos trabajadores deberían cobrar al menos 450.000. Y la mayoría, aparte de tener que cobrar en cuotas, lo hace de forma incompleta", comentaron a este medio fuentes ligadas a esa organización.

"Por otra parte, la empresa tampoco se está haciendo cargo de las cargas sociales, que acumulan deudas por al menos un año. La salud es otro punto de conflicto y que afecta a los trabajadores. No falta el empleado al que le cortan la cobertura de la obra social porque SanCor no pagó el servicio por tres o cuatro meses", añadieron.

Otro frente de conflicto: Lácteos Vidal

Mientras recrudece el enfrentamiento en SanCor, en el ámbito lácteo anticipan una nueva batalla en torno a Lácteos Vidal a partir de la decisión de la Justicia de avalar los 26 despidos que llevó a cabo la empresa.

ATILRA había solicitado una penalización para la firma. El Juzgado Nacional de Trabajo N°69 notificó lo siguiente: "Teniendo en cuenta que la emisión de los telegramas de despido fue anterior a la notificación de la medida cautelar dispuesta en autos, no corresponde imponer astreintes, por el momento, por el incumplimiento de una manda judicial de la que no se tenía conocimiento al momento de la toma de decisión de los despidos".

ATILRA denunció a Lácteos Vidal por su decisión de recortar empleos.

Voceros de la compañía declararon que "por el momento se desestima la imposición de las multas para Lácteos Vidal que había pedido el gremio, y se va a diferir la cautelar hasta tener más pruebas para definir la cuestión".

"Esto queda en stand-by. Pero nosotros mientras tanto seguimos recuperándonos de a poco. Estamos tomando más personal para reemplazar la mano de obra que está faltando, llegando al momento a 35 empleados en la planta de Moctezuma, de los 46 que antes del bloqueo trabajaban en el lugar", expresó Alejandra Bada, titular de la firma.

Aunque desde el gremio aún no se expresaron sobre esta decisión judicial, en el segmento lácteo crece el temor a que la situación en SanCor y este nuevo capítulo en el conflicto en torno a Lácteos Vidal redunde en medidas de fuerza con alcance a toda la actividad.