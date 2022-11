¿Cómo hacer una propuesta de negocio?: Conoce en detalle cómo desarrollarla del mejor modo

En una propuesta de negocio se pone mucha energía, horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. En tren de que prospere, sin embargo, en ocasiones se incurre en errores que son propios de las buenas intenciones. Es común que este tipo de propuestas contengan excesiva información, que puede marear a los inversores potenciales.

Para evitar esto, lo bueno puede ser emplear líneas de tiempo, incluso encuestas o datos que puedan desglosar el texto en pos de comunicar lo más importante. Es que todo potencial inversor quiere leer o tener un plan que sea concreto para poder obtener sus ingresos requeridos.

Una buena estrategia, por caso, es hacer un mapa conceptual que facilite visualizar el crecimiento de un negocio o, también, elaborar el plan de marketing de la propuesta de negocio.

En función de tener una mejor idea de cómo desarrollar una propuesta, este artículo explorará diferentes maneras de llevar a cabo la mejor propuesta posible.

Primero lo primero: qué es una propuesta de negocio

Se trata del documento que reunirá toda la información que se precisa para la evaluación y el desarrollo de un negocio determinado, más allá del área correspondiente.

El desarrollo es preponderante en pos de conocer en detalle dónde uno se irá metiendo. En ocasiones, lo que en principio puede parecer un "negoción", una mina de oro, no lo es…

Características de una propuesta a la altura de las circunstancias

Las principales características son dos: una propuesta buena debe ser realista y objetiva (lo más posible). No se trata de supuestos; una propuesta debe ocuparse de lo preponderante y lo más importante para que un negocio pueda funcionar. Puesto esto, tanto los objetivos como los datos en los que se basa, deben ser reales.

Además, por obvio que suene, no hay que descuidar la claridad y la concisión. Se trata de que cualquiera pueda comprenderla. Se debe ser lo más específico posible, no perder el eje y no complicar las cosas, nunca, más de lo que son. Hay que exprimir al máximo cada uno de los datos y explicarlos de modo bien simple.

Otro aspecto clave es la completitud; nada debe quedar inconcluso. Se debe ser muy puntilloso y detallista, no dejar cabos sueltos ni nada librado al azar. Y revisar todo incansablemente las veces que haga falta.

Los elementos que debe tener una propuesta

En esta etapa, todo se va poniendo más candente. Estos son los elementos a apuntar:

1. Misión

Bien contada y explicada, así debe ser la misión de todo negocio. Se debe reflejar en la propuesta de negocio el fin, lo que se pretende conseguir. Y claro que no se trata de decir que "el objetivo es volverme millonario".

Se trata, en realidad, de ser menos superficiales; incluso, de apelar al altruismo, algo que toque la fibra sensible del espíritu emprendedor. Algo, también, que pueda mejorar la existencia de muchos, solucionar problemas colectivos.

2. Visión

En este punto se trata de dar respuesta a interrogantes cómo "qué se pretende conseguir" y "cómo voy a conseguirlo". Sí, "misión" y "visión" operan en conjunto y son imprescindibles, puesto que sin una, la otra no existiría.

3. Valores

Los valores del negocio, la idiosincrasia, la filosofía, cómo se hacen y harán las cosas, cómo hacerlas y la motivación para llevarlas a cabo. Todo esto, y más, son los valores.

Los valores, también, son los principios y creencias. Todo aquello de lo que aferrarse mientras dure lo que se desea emprender. Por ejemplo, como valores, pueden funcionar la honestidad, el respeto, la sinceridad o la paciencia.

4. Metas u objetivos

Así como no existe una brújula sin norte, una propuesta de negocio sin metas, tampoco. ¿Qué se desea conseguir y en cuánto tiempo? Las metas terminan por funcionar, casi como ejes rectores en la propuesta.

Pueden coexistir, eso sí, diversos niveles: clientes del estilo "durante el año inicial, fidelizamos 500 clientes"; o, a nivel económico, "en el primer semestre del proyecto, obtendremos financiación por 100 mil dólares"; u otro tipo de casos. Lo fundamental, eso sí, es que las metas sean realistas y alcanzables.

Definir los objetivos y que sean escalables es parte fundamental a la hora de volver rentable un negocio.

5. Estructura

No se trata de otra cosa que del esquema a seguir. Es lo que le da sentido a cada una de las partes anteriores de la propuesta de negocio. ¿Cómo obtener, pues, todo lo planteado?

No es complicado. Lo que debe hacerse es plasmar cada requerimiento que estructura el negocio en cuestión. Por caso, las actividades clave, los recursos económicos, el público apuntado, la propuesta de valor o los mejores modos de alcanzar la audiencia objetiva.

Análisis de mercado una columna clave de una buena propuesta de negocio

Para analizar el mercado hay que investigar. Y para esto, hay tres preguntas de suma utilidad a la hora de poner el foco en el público deseado:

¿El servicio o producto a lanzar, satisface alguna necesidad o deseo? ¿El servicio o producto a lanzar, soluciona alguna problemáticas? ¿A quién o quiénes les trae soluciones?

A partir de responder estas preguntas es que podrán analizar mejor el mercado.