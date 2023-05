Startup argentina que promueve el turismo aventura ya levantó casi u$s500.000 en inversiones en 3 años

Outtrip es una start-up rosarina que pica en punta: presentada como un marketplace en 2020 y convertida un año y medio después en una empresa de software como servicio (Saas, por su sigla en inglés), ya acredita cuatro rondas de negocio que le permitieron levantar u$s495.270. Todo comenzó con la idea de fomentar el turismo aventura para generar conciencia ambiental y, en poco más de tres años, esta traveltech se erigió en un actor central en el proceso de digitalización de una industria que aún confía en procesos analógicos. Pero hay más, porque la historia de aventura recién comienza.

Startup argentina: el arte de preparar las valijas para viajar

Mientas se escribe este artículo, la cofundadora y CEO de Outtrip, Liliana Barck, está en Estados Unidos por haber sido seleccionada entre las 20 iniciativas latinoamericanas nativas digitales que serán impulsadas por Amazon Web Services, en el marco de su programa de apoyo AWS Impact Accelerator Latino Founders Cohort. Allí y durante 8 semanas recibirá mentoreo, capacitación, acceso a posibles inversores, pero también una inyección de capital por u$s225.000: u$s125.000 en financiamiento en efectivo y otros u$s100.00 en formato de crédito para utilizar la nube de AWS.

El punto de regreso inmediato de Barck no será Rosario porque, aunque la empresa está radicada en la Argentina, volverá a Chile por ser, desde hace algunas semanas, su nuevo segundo hogar. En marzo, esta start-up accedió al programa de aceleración a emprendedores regionales provisto por el gobierno de ese país. Desde allí, y sin abandonar su foco en la aventura, empieza a pensar el equipaje que necesitará para desembarcar en otros puntos de la región.

Outtrip: la startup que pasó de la conciencia ambiental al marketplace

El punto de partida de Outtrip fue hace tres años y medio cuando Barck, junto a su actual socio y CTO de la start-up, Gonzalo Rico, coincidían en el gusto por "conectar con la naturaleza" y la idea acerca de que ese tipo de experiencias son "la herramienta más poderosa para generar conciencia ambiental", tal como lo recordó en diálogo con iProfesional. Pero, luego, llegaría la pandemia.

La emergencia sanitaria global significó la imposibilidad internacional de desarrollar cualquier tipo de industria turística, pero no frenó el impulso emprendedor de Barck y de Rico. Así nació el marketplace a partir del que se relacionaron con todo el ecosistema de operadores turísticos que involucra la cadena de valor de las propuestas de aventura (como agencias, guías y tiendas que alquilan equipamiento, entre otras) e identificaron que había otras necesidades que atender.

Así surgió la herramienta de gestión en línea que, nombrada Outtrip Manager, facilita el desarrollo del negocio y mejora la experiencia de usuario; pero que también representa el punto de partida en la transformación digital de la actividad y el acompañamiento a sus usuarios en ese complejo camino que se sucede entre el uso del papel y la incorporación del archivo digital.

Los fundadores de Outtrip coinciden en que el turismo debe ofrecer contacto con la naturaleza.

"En todo ese proceso comenzamos a desarrollar la premisa de digitalizar toda la oferta", admitió Barck y contó casos de agencias turísticas que acreditan más de 50 años en la industria y que aún poseen un gran volumen de reservas realizadas de forma manual. "Entendimos que podíamos hacer la diferencia, acompañándolos y trabajando de forma cercana, llevándoles toda nuestra capacidad tecnológica", dijo y preció que la propuesta involucra módulos de digitalización de reservas y de stock, de visualización de disponibilidad de guías de turismo.

La plataforma, además, facilita la integración con los paneles comerciales de compañías internacionales como TripAdvisor o Despegar y, por ende, sumar visibilidad al operador, facilitar la automatización de procesos e incorporar estrategias de análisis de datos, pero también, mejorar la experiencia de los usuarios finales.

De Rosario al mundo, la propuesta de Outtrip atrae inversores

Para Barck, la propuesta de turismo aventura tiene la capacidad de desarrollar economías regionales, conectar a la gente con la naturaleza, tanto en la Argentina y como en la región. Y con esa ruta bien definida, avanzaron estos tres años y medio.

"Los latinos constituyen una de cada cinco personas en los Estados Unidos, pero todavía están significativamente subrepresentados cuando se trata de apoyo financiero de riesgo para sus negocios—recibiendo menos del 2% del riesgo capital invertido en el mercado", dijo Howard Wright, vicepresidente y director global de Startups de AWS al momento de anunciar a las empresas seleccionadas y apostó a que "esta cohorte de AWS Impact Accelerator tiene como objetivo resaltar la viabilidad e ingenio de las nuevas empresas lideradas por latinos, para que la comunidad de capital de riesgo pueda aumentar el apoyo a estos fundadores".

Por estos días en los que Barck está en las oficinas que AWS tiene en Seattle, el objetivo está puesto en absorber todo cuanto le sea posible para mejorar la oferta e impulsar en negocio. "Experiencias como éstas, abren todo un horizonte de posibilidades que uno suele ver como lejano, pero va encontrando con este tipo de espacios que aceleran todo el proceso de crecimiento".

Chile, el primer mercado internacional para la startup Outtrip

Ya en enero, el equipo de Outtrip tuvo la primera buena noticia de este 2023: habían sido seleccionados por Start-up Chile, una iniciativa del gobierno que tiene como propósito promover compañías de base tecnológica que se enfoquen en ese territorio.

Outtrip comenzó como un marketplace de agencias de turismo, ofreciendo transformar el servicio tradicional en digital.

"El mercado chileno entra entre nuestros países target, en la propuesta de valor para el turismo aventura", dijo Barck y señaló las similitudes que encuentran con la oferta desarrollada para ciertas regiones de la Argentina, como la patagónica.

Junto a este reconocimiento, esta start-up recibió una inyección de capital por u$s30.000 (en moneda local) y la capacidad para desarrollar la empresa física en Chile, además del acompañamiento profesional y estratégico necesario para crecer.

A estos dos reconocimientos logrados en lo que va de 2023, bien cabe sumarles las dos inyecciones de capital que el marketplace recibió en sus dos primeros años de vida, por u$s240.000 por parte de inversores privados.

Outrip: los números de hoy y sus planes

A Outtrip lo integra un equipo de 11 personas, al marketplace ya lo utilizan más de 120 tiendas y en los cuatro meses de vida que tiene el sistema de gestión de reservas Outtrip Manager ya hay 15 implementaciones en curso (dos en Chile y el resto en Argentina) y la proyección de facturar más de u$s32.000 anuales. El objetivo para los próximos meses involucra llegar a 50 implementaciones exitosas de estas licencias, pero también avanzar en las conversaciones ya iniciadas para preparar los futuros desembarcos en Perú, Colombia y México.

"Siempre estamos mirando la innovación y qué lugar de valor podemos ocupar en esta industria", señaló Barck y observó que, "aunque existe una heterogeneidad de actores, la propuesta de Outtrip no está desarrollada y eso nos posiciona en un lugar estratégico para el crecimiento en el vertical de negocio, que es el turismo aventura".

¿Y la tendencia tecnológica, los avances de Inteligencia Artificial y la revolución del modelo de lenguaje creado por OpenAI, GPT-4? Para Barck, "el futuro de todas las empresas, sean tecnológicas, tradicionales o de base, estarán atravesadas por estos modelos tecnológicos que hacen más eficientes los procesos; y que se vuelven indispensables en empresas nativas digitales como Outtrip".

Por estos días, la cofundadora y CEO de Outtrip, Liliana Barck, busca inversiones en Estados Unidos.

Todo cobra otro espesor si se lo pone en perspectiva. "El servicio (N. de R.: que ofrece Outtrip) empieza a tomar cada vez más valor por el volumen de datos que le podemos ofrecer a nuestros clientes, en cuanto a información sobre el entendimiento del comportamiento de los aventureros o del mercado en general y que, a medida que se robustece esa información, va volviendo más interesante ese análisis", dijo esta emprendedora argentina y apostó a que la disrupción tecnológica podrá colaborar en la vida cotidiana, tanto de las personas como de las empresas.

Como toda historia de una aventura, la de Outtrip muestra instantes llenos de logros y de entusiasmo, no sin esfuerzo, no sin apuesta, no sin convicción.