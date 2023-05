Richmond proyecta nuevos negocios más allá de la vacuna rusa contra el Covid-19

Mientras sigue desarrollando su plan para la instalación de una planta de medicamentos que incluyen a las vacunas del Covid-19 en la localidad bonaerense de Pilar, Laboratorios Richmond proyecta un plan de negocios que no dependa solamente de la distribución del medicamento ruso contra el coronavirus.

La sociedad que lidera el empresario Marcelo Figueiras se mantiene abocada a los proyectos de inversión industrial, completando la integración de la estructura regional y favoreciendo el lanzamiento de nuevos productos tanto en las terapias tradicionales como en la incorporación de productos biosimilares.

En este sentido, espera crecer en las exportaciones de productos de alta especialidad para las distintas subsidiarias con base en una mayor capacidad productiva en plantas propias, así como continuar con la aprobación de nuevos registros en la región.

La estrategia de crecimiento en las ventas de Richmond se basa en nuevos lanzamientos y en la continuidad del incremento en las exportaciones que ya se viene verificando en los últimos ejercicios, la expansión hacia nuevas tecnologías y el aumento de la capacidad productiva, lo que conlleva a un incremento sostenido en las ventas que ya se viene verificando en los últimos ejercicios.

Por lo menos así surge del informe que Richmond envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar los resultados económicos del primer trimestre de este año.

En el documento, la empresa asegura que "el crecimiento logrado en un año de importantes desafíos para la economía argentina y las perspectivas futuras permitirá seguir consolidándose en los diferentes segmentos y mercados en los cuales participa".

La estrategia de Marcelo Figueiras se basa en nuevos lanzamientos y en el incremento en las exportaciones

A la fecha, a través del Fideicomiso Financiero Proyecto VIDA, avanza en la construcción de la Planta Modelo de Biotecnología, en el Parque Industrial de Pilar que permitirá producir de manera integral más de 400 millones de vacunas por año y distintos productos biotecnológicos, para atender no solo esta pandemia, sino también futuras necesidades médicas tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica.

"Todas estas acciones solo se pueden realizar en base al esfuerzo y colaboración prestada por cada una de las personas que integran la compañía", agrega el paper redactado por el directorio del laboratorio que desarrolla y produce medicamentos de calidad con valor humano agregado; operando en un contexto socio-económico dinámico y complejo.

Circunstancias negativas

De acuerdo al documento enviado a la CNV, para los ejecutivos de Richmond durante el primer trimestre de este año, la economía continuó en desaceleración, con elevada inflación, y aumento de las tasas de financiación.

"Estas circunstancias no afectaron significativamente el normal desarrollo de las tareas productivas del Laboratorio durante el trimestre", aclara el informe.

En este sentido, el balance consolidado atribuible registró en los primeros tres meses del 2023 una ganancia de $75 millones, siendo el resultado neto consolidado de $69 millones.

En el caso de las ventas netas alcanzaron los $4.516 millones, mientras que las mismas comparativas del 2022 fueron de $4.992 millones, siendo el margen bruto del 2023 un 47%, mientras que fue de un 50% en el comparativo 2022.

En la Argentina, Laboratorios Richmond es el representante de la vacuna rusa contra el Covid-19

Por su parte, los volúmenes de ventas del trimestre 2023 se mantuvieron en niveles similares a los del 2022, mientras que los precios evolucionaron por debajo de la inflación.

En este contexto, los gastos de comercialización tuvieron una disminución del 3% a nivel comparativo con el mismo trimestre del año anterior y por su lado, los gastos de administración disminuyeron en un 8% comparativo.

"Como consecuencia de lo mencionado, el resultado operativo ordinario del primer trimestre de 2023 fue positivo y ascendió a $604 millones, mientras que el EBITDA ajustado del mismo período representó el 20% sobre las ventas cuando había sido del 23% en el primer trimestre del 2022.

En el balance se informan también los resultados financieros netos que totalizaron una pérdida de $354.6 millones, mientras que en el primer trimestre del 2022 fue de $47.9 millones.

Las principales variaciones responden a los resultados financieros generados por activos, que este año fueron de $59 negativos y en el primer trimestre del 2022, de $871 millones positivos, debido principalmente a los resultados por tenencia provenientes de inversiones a corto plazo que mantenía el Fideicomiso Financiero "Proyecto Vida" que aplicara posteriormente a la construcción de la planta de biotecnología y vacunas.

Planta demorada

Por su parte, los resultados financieros generados por pasivos ascendieron a $1.427 millones con un incremento comparativo que fue de 11% y obedeció al aumento de la diferencia de cambio por evolución de los tipos de cambio comparados, mientras que en los intereses y comisiones por préstamos se observó un aumento del 4% comparativo.

La Planta Modelo de Biotecnología, en Pilar, permitirá producir de manera integral más de 400 millones de vacunas por año

Por su parte, la construcción de la planta de Biotecnología continúa avanzando, teniendo en cuenta que el equipamiento necesario para el proyecto ya ha sido fabricado y en su mayoría se encuentra en el puerto de destino convenido de Buenos Aires.

La demora en la liberación de Aduana obliga a redefinir la fecha en que se completaría su montaje y puesta en marcha, la cual se estima será a finales de año.

Mientras tanto, el informe de Richmond aclara que el laboratorio "continúa con una política de producción rentable con un sostenimiento equilibrado de los gastos y expansión regional".

En este contexto, el pasivo total ha disminuido en comparación con el año pasado, debido principalmente a la reducción de las deudas comerciales corrientes en un 8% y al cumplimiento de pagos y cancelación de préstamos, que en su conjunto -corriente y no corriente- disminuyeron en más de 4% comparativamente.

La vacuna como estandarte

En el 2021, Richmond logró sellar un memorándum de entendimiento con Management Company of Russian Direct Investment Fund, que representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology para obtener la fabricación de una vacuna contra el virus.

Para financiar el proyecto, el grupo salió a buscar dinero en el exterior mediante la creación de un fondo fiduciario que buscará recaudar cerca de u$s70 millones. Pero mientras lo hace, debe enfrentar un escenario macro local complejo, cuyas variables principales han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como regional donde también opera a través de varios laboratorios controlados.

A partir de este acuerdo, el directorio del laboratorio aprobó la constitución del Fideicomiso Financiero "Proyecto V.I.D.A. (Proyecto e Inmunización para el Desarrollo Argentino), cuyo objetivo será financiar la construcción y operación de la planta de biotecnología para producir localmente vacunas.