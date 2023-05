Qué aerolínea volverá a operar en el país con vuelos chárter

La aerolínea Andes, que fue fundada en Salta en 2006 y había suspendido sus actividades durante la pandemia generada por el Covid-19, fue autorizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a volver a operar en Argentina con vuelos chárter tras haber reunido los requisitos necesarios.

De esta manera, Andes quedó habilitada para volver a operar servicios regulares y no regulares, internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo mediante un complejo proceso de "recertificación" que garantiza su operatividad financiera y legal.

Andes ha tenido a lo largo de su historia una fuerte presencia en el mercado de los vuelos chárter, operando fundamentalmente vuelos al Norte de Brasil y al Caribe, además de que supo ofrecer paquetes para viajes de egresados.

En 2018, la compañía alcanzó un pico máximo de un millón de pasajeros transportados hasta que llegó la pandemia y se vio imposibilitada de seguir operando sus rutas y tuvo que retirarse momentáneamente del mercado hasta ahora.

Vuelven los vuelos de cabotaje y charter

Paola Tamburelli, titular de la ANAC, celebró la vuelta de Andes a los cielos argentinos y destacó que "se suma a una red de transporte aéreo de cabotaje que, en este momento, ya cuenta más vuelos que antes de la pandemia".

Resta conocer qué nuevas rutas operará Andes, pero se estima que volverá a hacer foco en su conocimiento de los vuelos chárter al Caribe y Brasil. En su biografía de Twitter, la compañía detalla que pronto tendrá "vuelos chárter" y se espera que en los próximos días se anuncien los destinos.

Vuelven los vuelos de Andes.

Cómo comprar un pasaje de avión económico

Adquirir un pasaje de avión suele ser el primer paso antes de empezar a planificar un viaje. Recién cuando uno tiene los aéreos, por lo general, se pone a organizar la parte terrestre. Sobre la compra de pasajes hay varias leyendas o mitos como "me dijo un amigo que es más barato comprar el pasaje en Uruguay" (o el país limítrofe que fuera).

Hay algunos mitos que deben ser derribados o al menos a entender qué puede haberlos motivado.

-En la Argentina hay muchos impuestos distorsivos sobre las tarifas aéreas. Pero cuando se dice eso, no se contempla que el valor sobre el cual se aplican los impuestos no es un "dólar real". Cuando se dice que en Uruguay o Chile se puede comprar un pasaje más económico por no tener toda esa carga impositiva, no se pone sobre la mesa en la comparación lo que cuesta de base ese pasaje en la moneda "real". ¿Es más económico o no? Eso dependerá de lo que cada uno encuentre y compare para ver los costos finales de cada pasaje, algo que no se suele aclarar bien y solo se repite lo de la oportunidad de una compra afuera.

Sí es cierto que durante los últimos años resultó más barato salir desde Foz do Iguaçú o San Pablo, porque se conseguían buenas oportunidades, incluso pagando todos los impuestos argentinos. A eso había que agregarle el traslado a Puerto Iguazú y luego el cruce, o ver cómo llegar a San Pablo. En muchos casos la suma de esos tramos independientes seguía dejando por debajo los costos en relación con un pasaje "normal". Pero siempre, siempre, hay que comparar. No hay una fija y puede cambiar.

-¿Cambian los valores según el día u horario donde se compre el pasaje? Mito… lo que importa y hace diferencia es el día de la semana o el mes del año del vuelo. También los algoritmos de las aerolíneas a medida que un avión se va llenando van aumentando los precios, como así también cuando detectan muchas búsquedas sobre un vuelo específico. Por lo que ahí sí: no es conveniente buscar y buscar siempre el mismo pasaje.

Y luego saber que si uno quiere viajar en julio o en enero, no será fácil encontrar pasajes económicos. De manera que si quiere volar en temporada alta, lo mejor es buscar con anticipación.

-Conviene usar metabuscadores para monitorear valores de vuelos o encontrar oportunidades. Hay algunos conocidos como Google Vuelos o Turismo City entre muchos otros más. Pero ojo también cuando un metabuscador da como resultado un sitio que no está en la Argentina. Porque a veces podría ordenarlo como mejor precio, pero sin tener en cuenta que se facturará afuera y luego la tarjeta de crédito sumará todos los impuestos y percepciones sobre el gasto total. Mientras que una aerolínea o agencia que emite en la Argentina lo hará sobre la tarifa neta sin las tasas. Además, el riesgo grande de sitios extranjeros es la imposibilidad de contacto posterior en el caso de un cambio. Y que no les confunda que lo muestre en pesos (Edreams por ejemplo en España o MyTrip de vaya a saber uno dónde) porque ese valor puede ser "orientativo", pero en realidad es una trampa y termina costando más que emitiendo en la Argentina en cualquier sitio conocido o en una agencia de viajes de confianza.